Dejó todo claro. José Rivera reveló en ‘Enfocados’ el complicado momento familiar que vive tras el incidente que protagonizó con la camiseta de Universitario de Deportes.

“Nunca fue mi intención, como lo dije yo, nunca lo hice queriendo. Faltar el respeto a Universitario ni a la hinchada, porque uno nunca puede estar por encima de un club, peor que un club que te está dando de comer”, se disculpó el ‘Tunche’.

Asimismo, el delantero ‘crema’ confesó que su esposa viene recibiendo ataques y derivó en un malestar de salud.

“No les puedo decir qué es, pero es algo muy complicado que nos tocó pasar en la vida. Había momentos de mucho sufrimiento, había noches que ella no podía dormir y yo tenía que estar despierto, tenía que estar cuidándola”, explicó entre lágrimas.

“A mi esposa ya la vienen atacando quizás porque me casé, el ‘Tunche’ ya no está metiendo goles. Insultos, tras insultos, tras insultos”, añadió.

“Y los hinchas de la U, los dirigentes, las personas que manejan universitarios no saben. Por eso hay que ir, sentarse con él, sentarse con la familia. ¿Qué está pasando? El psicólogo. Eso pasa mucho en Europa, de saber qué es lo que pasa el futbolista en el club. ¿Ustedes creen que una persona que viene haciendo lo que viene haciendo el ‘Tunche, comete un error ¿y lo quieren sepultar? Y peor, meterse con la familia, que no tiene nada que ver”, finalizó.