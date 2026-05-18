Por Jean Pierre Maraví Coppa

Pasaron casi tres meses desde que José Rivera celebraba sus 100 partidos con Universitario de Deportes y todo parecía encaminado para prolongar su historia en el club. Su identificación con la camiseta, su aporte como alternativa en ataque y el respaldo interno hacían pensar en una renovación por dos temporadas más. Sin embargo, el fútbol suele cambiar de rumbo en cuestión de semanas y hoy el ‘Tunche’ enfrenta uno de los episodios más delicados de su etapa como crema.

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