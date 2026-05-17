José Rivera fue señalado y criticado por la hinchada de Universitario de Deportes tras viralizarse un video en el que se le muestra pateando la camiseta del club tras la derrota ante Atlético Grau.

“No fue exactamente por faltarle el respeto a la hinchada o a Universitario que claro, que muchas cosas me ha dado. Me siento muy avergonzado, la verdad muy apenado por todo lo que está sucediendo en estos momentos”, indicó el ‘Tunche’.

“Quería pedir disculpas. Ustedes saben que yo no soy de actuar así, no. Asumo toda las responsabilidades”, finalizó apenado.

El ‘Tunche’ no será parte de las convocatorias hasta que se “determinen las medidas respectivas conforme al reglamento interno del club", informó Universitario de Deportes en un comunicado.