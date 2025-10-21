El Estadio Nacional explotó de alegría tras el agónico gol de José Rivera que le dio el triunfo final a Universitario de Deportes por 1-0 sobre Ayacucho FC en el Estadio Nacional.

El ‘Tunche’ ingresó desde el banquillo en el minuto 75 en reemplazo de Jairo Concha y destrabó un partido muy complicado para la ‘U’, que fecha a fecha se acerca al tricampeonato.

“Estoy feliz porque logramos ganar. Nos mantenemos arriba firmes que es lo más importante. Venimos luchando siempre. Vamos paso a paso. Sabía que iba a pasar algo bonito hoy”, mencionó el delantero ‘crema’.

Rivera suele ser suplente en la ‘U’, pero cuando ingresa es capaz de resolver partidos en cuestión de minutos. No toma su lugar en el banquillo con malestar, sino como motivación para demostrar sus capacidades.

“Estamos para aportar al equipo. Si bien estoy afuera, siempre espero mi momento y como quisiera que esto se repita siempre, pero la vida y el fútbol son así. Siempre me preparo. Trabajo para este momento y gracias a Dios las cosas me salen”, aseguró.

Por último, fue consultado sobre el próximo duelo ante Sporting Cristal. “Es un bonito partido. Ya hemos pasado por estos casos. El equipo está preparado para esto y, al que le toque estar, lo hará de la mejor manera”.

¡EL TUNCHE! José Rivera ⚽️, delantero de @Universitario 🟠: “Estoy feliz porque logramos ganar. Nos mantenemos arriba firmes que es lo más importante. Venimos luchando siempre. Vamos paso a paso. Sabía que iba a pasar algo bonito hoy”. #TorneoClausuraXGOLPERU pic.twitter.com/BcPPv2fGcn — GOLPERU (@GOLPERUoficial) October 21, 2025

