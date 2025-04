Con su doblete en el 4-1 del último domingo ante Melgar a los cinco minutos de haber ingresado en lugar de Jairo Vélez, Rivera sumó diez goles iniciando como suplente desde que llegó a la ‘U’, en 2023. Disputó hasta ahora 73 partidos, de los cuales el 68% (50) arrancó en el banco. En los 23 que sí fue titular solo marcó cuatro veces, menos de la mitad de su producción generada entrando en la segunda mitad.

Los goles de José Rivera con Universitario:

Temporada Rival Torneo Gol ingresando como suplente Gol siendo titular Resultado final 2023 Cristal Apertura - fecha 13 - anotó el 2-0 2-0 2023 U. Comercio Clausura - fecha 4 - anotó el 2-0 2-0 2023 Sport Boys Clausura - fecha 14 anotó el 3-0 - 3-0 2024 Grau Apertura - fecha 2 anotó el 1-0 - 1-0 2024 Melgar Apertura - fecha 4 anotó el 2-0 - 2-0 2024 Garcilaso Apertura - fecha 7 anotó el 2-2 - 2-2 2024 LDU Libertadores - anotó un doblete 2-1 2024 Chankas Apertura - fecha 17 - anotó el 2-0 4-0 2024 Mannucci Clausura - fecha 1 anotó un doblete - 6-0 2024 Alianza Clausura - fecha 3 anotó el 1-1 - 2-1 2024 Garcilaso Clausura - fecha 7 anotó el 2-1 - 3-1 2024 Cristal Clausura - fecha 15 anotó el 1-2 - 1-2 2025 Alianza UDH Apertura - fecha 4 anotó el 3-0 - 4-0 2025 Alianza Apertura - fecha 7 anotó el 1-1 - 1-1 2025 Melgar Apertura - fecha 8 anotó un doblete - 4-1

Rivera vio pasar tres entrenadores en Universitario: Carlos Compagnucci en la primera parte del 2023, Jorge Fossati por el resto de esa temporada y Fabián Bustos desde el 2024 hasta hace unos días. Empezó como titular como extremo en el 4-3-3 de Compagnucci, pero se vio relegado por el 3-5-2 con el que Fossati sacó campeón nacional al cuadro crema. Cuando llegó Bustos, el panorama no cambió y el 3-5-2 siguió siendo el sistema prioritario, por lo que el Tunche siguió en su papel de suplente revolucionario.

Quizá en el sistema que usa la ‘U’ se explica el por qué Rivera empieza los partidos en el banco. Sin embargo, su caso es particular por su buen rendimiento cumpliendo ese rol. Es un suplente ideal, dirían algunos. El Comercio conversó con Ernesto Arakaki, exfutbolista y ahora entrenador de menores en su academia “Meta Fútbol”, y Ricardo Montoya, psicólogo y periodista de L1 Max.

El caso de José Rivera

¿Un futbolista está en la capacidad de asumir el rol de ser un buen suplente? Para Ernesto Arakaki la respuesta es clara: no. El Chino, cuatro veces campeón con Alianza Lima, cree que José Rivera “está buscando hacer lo mejor posible cada vez que le toca para ganarse un titularato. Ningún jugador quiere ser suplente, no creo que exista alguno que se conforme con eso”.

Por su parte, Ricardo Montoya recuerda que el Paolo Guerrero del Bayern Múnich, con apenas 20 o 21 años, era conocido como el “súper cambio” porque anotaba goles ingresando desde el banco de suplentes en reemplazo de Claudio Pizarro o Roy Makaay. “Si hay una cosa clara aquí es que Rivera rinde mejor ingresando que siendo titular. Ahora habría que preguntarse si eso tiene que ver con un conocimiento de que le han hecho creer que es mejor así o por un tema físico”.

Montoya analiza la mentalidad de Rivera y lo que podría influenciar cada vez que el técnico de turno le pide que se ponga la camiseta y se aliste para reemplazar a un compañero. “Hay un condicionamiento clásico que tiene que ver con el refuerzo mental que recibe el futbolista cada vez que marca un gol entrando desde el banco de suplentes. Es un refuerzo que contrasta con el hecho de que cada vez que es titular, que son pocas veces, no rinde igual. Entonces termina reforzando ambas ideas”.

Por su parte, Arakaki, en su rol de entrenador, da mucha importancia al manejo de vestuario. “Los jugadores -y me ha tocado- a veces no entendemos ser suplentes, solamente renegamos, mostramos nuestro disgusto. Es sumamente el estado de ánimo, el compromiso, lo que aportan los que no son titulares porque son ellos los que muchas veces terminan resolviendo los partidos, son los que tienen que dar soluciones. En ese caso, el técnico tiene que saber convencer a todos de que son importantes. Pero estos futbolistas, como seguramente lo es Rivera, tienen que tener mucha fortaleza mental, sino no podrían”.

*******

