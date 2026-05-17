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‘Tunche’ Rivera pateó la camiseta de Universitario tras derrota ante Atlético Grau y generó polémica | VIDEO
‘Tunche’ Rivera pateó la camiseta de Universitario tras derrota ante Atlético Grau y generó polémica | VIDEO
Por Redacción EC

Universitario de Deportes sufrió una dura derrota por 1-0 frente a Atlético Grau en el Estadio Monumental y quedó prácticamente fuera de la pelea por el Torneo Apertura 2026. Sin embargo, más allá del resultado, una reacción de José Rivera terminó generando gran polémica entre los hinchas cremas.

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