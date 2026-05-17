‘Tunche’ Rivera pateó la camiseta de Universitario tras derrota ante Atlético Grau y generó polémica | VIDEO

Universitario de Deportes sufrió una dura derrota por 1-0 frente a Atlético Grau en el Estadio Monumental y quedó prácticamente fuera de la pelea por el Torneo Apertura 2026. Sin embargo, más allá del resultado, una reacción de José Rivera terminó generando gran polémica entre los hinchas cremas.

El canal ‘Esto es la U’ difundió imágenes donde se observa al delantero visiblemente fastidiado tras el encuentro. En el video, Rivera primero arroja al suelo la camiseta de Universitario y luego la patea, en una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La reacción del popular ‘Tunche’ provocó molestia entre muchos seguidores del club merengue. Varios hinchas consideraron que el gesto representa una falta de respeto hacia la camiseta y el escudo de Universitario, por lo que incluso pidieron una sanción interna por parte de la institución.

El Tunche Rivera tiró y pateó la camiseta crema tras la derrota contra Atlético Grau.



Increíble. pic.twitter.com/GSvu0BmrBN — Tim JL (@josltim) May 17, 2026

La derrota ante Atlético Grau golpeó fuerte al equipo crema, que volvió a dejar puntos en casa y quedó lejos de los primeros lugares del campeonato. Universitario actualmente marcha cuarto en la tabla con 25 puntos, a 11 unidades del líder Alianza Lima.

El momento deportivo tampoco ayuda a calmar el ambiente en Ate. La presión sobre el plantel creció en las últimas semanas y la reacción de José Rivera reflejó la frustración que existe dentro del equipo tras quedarse sin opciones reales de conquistar el Apertura.

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