Hoy, martes 19 de mayo, el caso parece cerrado puertas adentro. Rivera no será tomado en cuenta para el viaje que hará Universitario hacia Montevideo, donde enfrentará a Nacional de Uruguay el miércoles a las 5:00 p.m. por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El delantero recién volverá a entrenar con el primer equipo el jueves 21 de mayo. Ahí, en teoría, el tema quedará zanjado.

Pero para entender cómo el club pasó de pensar en un despido a reincorporar al futbolista, hay que regresar al viernes pasado que vivió la ‘U’ en el Monumental.

El día que el Tunche explotó

José Rivera perdió el control el último viernes 15 de mayo tras la derrota 1-0 de Universitario ante Atlético Grau. La escena fue tan rápida como impactante. El delantero ingresó en los minutos finales buscando cambiar un partido que la ‘U’ nunca supo resolver. Corrió, luchó, chocó, pero volvió a quedarse sin gol. Y esa frustración acumulada terminó explotándole en la cara.

El 2026 del Tunche venía siendo demasiado duro. Apenas un gol oficial en toda la temporada para un delantero que había construido su lugar en Universitario desde la intensidad, el sacrificio y la conexión emocional con la tribuna. Rivera dejó de ser ese revulsivo impredecible y empezó a convivir con las críticas, la ansiedad y la pérdida de confianza.

Cuando terminó el partido ante Grau, todo se desbordó. Entre lágrimas contenidas, empujones y rabia, Rivera se sacó la camiseta crema y la lanzó al césped. Luego la pateó. El acto ocurrió delante de compañeros, trabajadores del club y cámaras de televisión. En segundos, la escena recorrió redes sociales y provocó una ola de indignación en la hinchada crema.

José ‘El Tunche’ Rivera quedó fuera del viaje de Universitario a Montevideo tras protagonizar una grave indisciplina. | Foto: Universitario / JAIRO DIAZ

Porque en Universitario se puede perder. Lo que nunca se negocia es el respeto por la camiseta.

El inicio de la era Cúper y el primer mensaje silencioso

A la mañana siguiente, mientras el club intentaba digerir el escándalo, arrancaba oficialmente el ciclo de Héctor Cúper como técnico de Universitario. El argentino dirigió su primer entrenamiento el sábado 16 de mayo en Campomar y dejó una frase que parecía caerle perfectamente al momento institucional que atravesaba el plantel: “Hay que estar a la altura”.

Universitario publicó en su canal de YouTube un resumen del entrenamiento. Ahí apareció otro detalle revelador. José Rivera apenas fue mostrado durante las imágenes de la práctica. Un guiño silencioso de lo que venía después

Cúper llegaba a la ‘U’ con la misión de ordenar un vestuario golpeado por los malos resultados y el desgaste emocional que dejó la salida de Javier Rabanal. Y apenas aterrizó en Ate, el primer incendio interno ya estaba encendido.

La carta de “pre-despido” y el inicio del perdón

El domingo 17 de mayo ocurrió el punto más crítico del caso. Tras finalizar el entrenamiento matutino, Universitario citó a José Rivera a las oficinas administrativas de Campomar. Ahí, según pudo conocer El Comercio, el delantero recibió una carta de “pre-despido” como parte del proceso disciplinario iniciado por el club.

En ese momento, la sensación interna era que la relación entre ambas partes había quedado rota.

Sin embargo, al salir de Campomar ocurrió la escena que terminaría cambiando el rumbo del caso. Rivera pasó inicialmente de largo ante las cámaras de televisión apostadas afuera del complejo. Caminó algunos metros, se detuvo por varios minutos dentro de su auto y luego tomó una decisión: regresar.

El Tunche bajó del vehículo y se acercó a los periodistas. Frente a las cámaras de América TV, habló con evidente dolor y asumió públicamente su error.

“La hinchada está muy molesta por lo que pasó ese día. No vengo a excusarme por nada, me sentía muy frustrado por todo lo que estábamos pasando y no medí las consecuencias. Si bien es cierto, tiré la camiseta, y creo que si se hubiese atravesado un cono o cualquier cosa lo hubiera pateado, no fue exactamente por faltarle el respeto a la hinchada o a Universitario, que me ha dado muchas cosas”, declaró al programa Fútbol en América.

Luego agregó una frase todavía más sincera:

“Me siento muy avergonzado, muy apenado por todo lo que está sucediendo en estos momentos. Quería pedir disculpas, no soy de actuar así, asumo toda la responsabilidad, nunca fue mi intención faltar el respeto a Universitario o a la hinchada”.

Ese fue el inicio de su perdón.

El comunicado de la ‘U’ y el miedo a la ruptura definitiva

Mientras las disculpas del Tunche empezaban a viralizarse en redes sociales, Universitario publicó la tarde del domingo un comunicado oficial con una postura firme. El club anunció la apertura de un proceso disciplinario contra José Rivera.

Además, informó que el jugador no sería convocado para los próximos partidos y que tendría seis días hábiles para presentar sus descargos.

La señal era contundente. Universitario quería dejar claro que ningún futbolista estaba por encima de la institución.

El lunes 18 de mayo amaneció con un rumor cada vez más fuerte: la salida definitiva del Tunche Rivera. En el entorno crema se hablaba incluso de una ruptura irreversible entre el jugador y el club.

Pero por la tarde todo cambió.

La intervención de Héctor Cúper

Universitario volvió a emitir una nueva carta dirigida a José Rivera. Esta vez, el mensaje era distinto: el club daba por cerrado el tema disciplinario y le ordenaba reintegrarse a los entrenamientos el jueves 21 de mayo.

¿Qué pasó para que la ‘U’ retrocediera en sus intenciones iniciales?

Ahí apareció Héctor Cúper.

El técnico argentino considera que el vestuario necesita unidad y tranquilidad emocional para afrontar el tramo más decisivo de la temporada. Y dentro de esa lógica, la permanencia de Rivera terminó siendo considerada importante para el grupo.

Además, el comando técnico entiende que Universitario necesitará la mayor cantidad posible de futbolistas disponibles para afrontar una seguidilla clave de partidos: Nacional de Uruguay, Moquegua FC, Tolima y Sport Huancayo entre Copa Libertadores y Liga 1.

La ‘U’ todavía pelea por clasificar a octavos de final y también necesita recuperarse en las últimas fechas del Apertura 2026. En ese contexto, perder definitivamente a Rivera podía convertirse en otro problema deportivo más.

Por eso hubo castigo, pero también perdón.

Rivera entendió que había cruzado una línea peligrosa. Universitario, por su parte, quiso marcar autoridad sin terminar de romper con uno de los jugadores más identificados emocionalmente con la hinchada en los últimos años.

El caso queda cerrado. Aunque la imagen del Tunche pateando la camiseta crema seguirá siendo una herida incómoda en una temporada donde Universitario todavía busca volver a estar a la altura de sí mismo.

SOBRE EL AUTOR