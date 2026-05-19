Por Jasson Curi Chang

La escena terminó siendo demasiado fuerte para un club que hizo del sentido de pertenencia una bandera en los últimos años. José ‘El Tunche’ Rivera, uno de los jugadores más queridos por la hinchada de Universitario de Deportes, pasó en cuestión de ser el atacante combativo que conectaba con la tribuna a protagonizar una de las imágenes más incómodas del 2026 crema. Cuatro segundos pudieron arruinar cuatro años de goles agónicos y títulos emotivos.

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