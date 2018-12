Universitario de Deportes está armando su plantel para pelear el Descentralizado 2019. Estas semanas se han anunciado renovaciones pero aún está en duda la continuidad de Juan Manuel Vargas.

El futuro del experimentado jugador es incierto y las últimas horas su nombre volvió a sonar por unas declaraciones que dio al diario "El Bocón". Juan Manuel Vargas habló sobre el retiro y dejó una frase que podría caer mal en tienda crema.

"Aún no tengo ninguna novedad. Obvio que me gustaría quedarme. Esperamos llegar a un buen acuerdo porque la directiva sabe lo que pienso. Sería duro retirarme así, pero yo ya me retiré cuando vine de Europa", señaló.

Los próximos días serán claves para definir a los refuerzos y las renovaciones. Juan Manuel Vargas espera continuar una temporada más en Universitario, la última palabra la tendrá Nicolás Córdova.