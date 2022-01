Conforme a los criterios de Saber más

A pocas horas de recibir el 2022, la futbolista Cindy Novoa publicó en su cuenta de Twitter la razón por la que se fue de Universitario. La futbolista aseguraba que había un técnico “pervertido” en el equipo. Algunos periodistas coincidieron en el nombre del entrenador implicado, que luego fue corroborado por el ex encargado del polideportivo en la U, Orlando Obando. Se trataba del ex técnico de la escuadra femenina, Juan Pablo Durand.

Durand está siendo acusado de haber tenido conversaciones con una jugadora del equipo en el 2019. Aquel año la futbolista era menor de edad. Juan Pablo Durand decidió, por primera vez, contar todo lo que pasó.

LEE TAMBIÉN: Ex encargado del polideportivo de Universitario corrobora la denuncia de Cindy Novoa

Lo que menos quería, según contó Durand, era revivir un tema que ya estaba archivado, amparándose en una carta firmada con huella del padre de la jugadora involucrada. Además, intentó respaldar con pruebas cada una de sus respuestas en esta entrevista. Según Orlando Obando, todo lo que comente Durand no borrará las conversaciones que tuvo con una futbolista. Estas conversaciones que fueron confirmadas por el estratega y que, también, fueron hackeadas de las redes de la jugadora.

En 2019 renuncié a todo por qué fui clara diciendo que la ETICA PROFESIONAL no era negociable, en ese instante teníamos un entrenador pervertido de menores. Yo desde mi lado busco la igualdad en mi deporte, se imaginan estar en mi posición. Ahí les dejo el dato y investiguen. ✌🏻 — ᴄɪɴᴅʏ ɴᴏᴠᴏᴀ 🇵🇪 (@CindyNovoa22) December 30, 2021

-¿Es usted la persona a la que se refiere Cindy Novoa en su publicación en Twitter?

Uno tiene que tener mucho cuidado con el manejo de sus redes sociales. Sobre todo, si eres una persona pública. Porque tú no puedes simplemente agarrar tu celular y ponerte a escribir lo que te da la gana. Uno tiene que medir las consecuencias de sus palabras. Definitivamente, la forma como Cindy Novoa me cataloga y el adjetivo que utiliza es realmente asqueroso.

-¿Por qué cree que Cindy realizó esa denuncia?

No han sido días fáciles. Cuando me pasaron el posteo me agarró completamente frío. Ya sabía lo que se venía. Pero siempre me sentí y me siento tranquilo. La lectura que yo tengo de la situación es que la señorita está buscando regresar a Universitario. Está buscando usarme a mí como un trampolín para limpiar su imagen de la salida que tuvo de la U. Creo que está muy equivocada. Ninguna persona tiene derecho a emplear un tercero para su beneficio personal.

-Cindy Novoa nunca lo mencionó. Fueron otras personas los que lo señalaron…

Para empezar, una persona que sale a escribir algo como eso, tiene que ser valiente. Porque decir las cosas a medias, yo considero que no es de valientes. En el caso de Cindy, si quería denunciar: vas y lo dices de frente. Mis abogados saben del tema. Le envié una carta notarial a la señorita Novoa, pidiendo que se retracte o tomaré las medidas legales necesarias.

Juan Pablo Durand aseguró que nunca se le acusó de "pervertido". Además, confirma que no fue sancionado en Universitario. (Foto: GEC / Juan Ponce).

Juan Pablo Durand, ex técnico del equipo femenino de Universitario, habla sobre la denuncia que hizo Cindy Novoa.

-¿Por qué está seguro de que está hablando de usted?

Yo le diría que hubiera sido más valiente. Igual eso no quita que, desde el aspecto legal, viendo los cruces de los plazos que ella menciona, la temporada deportiva donde se encontraba y con el entrenador que se encontraba se estaba refiriendo hacia mi persona. Eso se da por sentado.

-Uno de los que confirmó que era usted fue Orlando Obando. Él nos contó que usted sabe lo que hizo. ¿Qué hizo Juan Pablo Durand?

De Obando no me sorprende. Yo creo que como ex trabajador de Universitario debió contar las cosas como han sido. Cuando uno quiere decir algo lo dice todo. Para empezar, este tema salió en el año 2019 porque un ex colaborador del fútbol femenino sale de la institución por unas quejas que hubo de los padres de familia sobre un tema “X” de esa persona. Él sale empecinado con verme mal. Yo había tenido unas conversaciones con una futbolista que en ese momento tenía 17 años, conversaciones que fueron totalmente sacadas de contexto.

-¿Qué tipo de conversaciones tenía con sus jugadoras o jugadora?

O sea, si tú lees las conversaciones, te soy sincero, ¡qué hay en esas conversaciones! No le falté el respeto jamás. Nunca le he faltado el respeto a ni una sola persona con la que he trabajado. De ningún tipo. Una persona puede sacar de contexto absolutamente todo. Las personas que me quieren ver mal van a darle la forma que les conviene.

Juan Pablo Durand responde acusaciones

-Entonces, ¿por qué Orlando Obando dice que usted reconoció su error? ¿De qué error está hablando?

En este caso el señor Obando obvió varias partes de estas conversaciones. En el club nunca hubo ninguna denuncia. Se hizo una investigación interna. Si hubiese cometido algún delito me hubiesen sacado rápido. Los padres de la jugadora con las que yo tuve conversaciones fueron los primeros en respaldarme. Tengo estos documentos firmados por ellos y sabían que esas conversaciones habían sido sustraídas y estaban siendo utilizadas para hacerme daño a mí. Luego de eso, el señor Ferrari se reúne con los padres de familia junto con el señor Obando en el Lolo Fernández. Yo estuve parado toda la tarde esperando que me hagan entrar para darle la cara a los papás. Nunca me dejaron entrar. Los papás salieron, hablaron conmigo y me dijeron “profesor nos han dicho que nosotros tomemos la decisión si usted sigue o no”. Cómo es posible eso.

-¿Puede afirmar que usted no cometió ningún delito?

Nunca hubo ningún delito, nunca hubo ninguna denuncia, los padres de familia de la deportista me apoyaron y ratificaron, los padres de familia, casi la totalidad de la Sub-20 con las que yo trabajaba, me apoyaron. Firmaron un documento, todos los papás para apoyarme. Pidiéndole a Jean Ferrari que tenga en cuenta los documentos que mandaron los papás de la jugadora y querían que yo continúe como entrenador.

-¿Qué reconoció o dijo usted en esa conversación que tuvo con Jean Ferrari y Orlando Obando?

Cuando me reúno con Ferrari y Obando para ver el tema de las conversaciones. Yo le dije, sinceramente, que mi forma de ser es amiguero y le dije la palabra “coqueto”. Yo le dije la palabra coqueto. Para mí ser coqueto no es algo grave. Mi personalidad es la de una persona amiguera. Si yo tal vez les hubiese dicho que yo era “amiguero o patero” tal vez no se hubiese ofendido.

Juan Pablo Durand mostrando las firmas de los padres que lo apoyaron. (Foto: GEC | JUAN PONCE).

¿Qué es lo que hizo Juan Pablo Durand?

-¿No cree que no es ético que un entrenador hablé con sus jugadoras por redes?

Para mí, ser entrenador de fútbol no significa que yo entrene dentro del campo y ya. Son seres humanos. Yo converso con mis deportistas así sean hombres y mujeres . Cómo están, cómo se sienten, cómo le va en sus estudios, diferentes cosas. Es muy distinto decir que yo estaba coqueteando a que yo diga que mi personalidad es ser coqueto. Ser coqueto no es ningún delito. El señor Obando está obviando puntos importantes. No menciona que hubo una investigación interna y que el caso fue archivado y cerrado porque se llamó a los padres de la chica implicada que ratificaron que el documento que enviaron era verdadero.

-En la página Crema TV y otros portales, sacaron a la luz las conversaciones que tuvo con una jugadora cuando ella era menor de edad

La ex persona que apoyaba al fútbol femenino, que fue acusado por los papás, por un tema de uniformes falsos y que se quedó con el dinero de los padres, es el que administra esa página. Tú consideras que yo voy a obligar a varios padres de familia a firmar un documento. No solo es una falta de respeto, a mí, también a los papás. Porque lo está menospreciando. Tú crees que los papás van a apoyarme sabiendo que lo que ha pasado. El señor está completamente fuera de lugar.

Juan Pablo Durand responde sobre las acusaciones en redes sociales. El técnico muestra pruebas del apoyo que recibió de los padres.

-¿Entonces por qué lo sacaron dos veces de Universitario, como se dice en redes?

El señor Ferrari dice que me sacó dos veces. Eso es mentira. Si a ti te acusan de algo, primero, como te digo, no se me acusó nunca. Porque nunca hubo nada. Y cuando dicen que me separan con algo tan grave como eso, qué hace la institución: le corta el contrato de inmediato. Y se le notifica a la persona implicada que se le está separada debido a una investigación. A mí me pagaron todos mis meses de contrato y no me sacaron nunca de Universitario. El jefe de recursos humanos en ese momento me dijo “Juan Pablo no tengo motivos para sacarte. Contigo es un tema personal”.

-Entonces, ¿Cuál fue la razón de su despido?

No entiendo, a una persona que acusan de un delito, a una persona que le dicen que ha cometido un delito con una menor de edad, ¿lo van a dejar y le van a estar pagando todos los meses? Es imposible. La segunda vez que han vuelto a administrar a Universitario, tampoco me sacan por eso. Yo tengo acá la carta de despido que dice “por retiro de confianza”. ¿Significa eso la denuncia que me está haciendo la señorita Novoa? Las palabras que usó Cindy Novoa son asquerosas. La forma cómo se refiere a mí es realmente denigrante. Ella puede salir a decir que no está de acuerdo con las conversaciones que tuvo. Pero de ahí a catalogarme de “pervertido”, ¿Qué está pasando?

-¿En qué terminó la investigación que se realizó que produjo su salida?

La investigación salió a mi favor. En ninguna de las dos veces se me sacó. En ninguna porque no había cómo. Ya viste los documentos de los papás, ya viste la carta de rescisión de contrato que no tiene nada que ver con ese tema. Yo me sorprendo. La señorita Novoa quien manifiesta que se indigna y que sale de Universitario. Hay que recordarle que ella me llamó por teléfono un 21 de enero para regresar a Universitario. La señorita Novoa hizo ausentismo laboral se fue a Amazonas con contrato vigente. Yo no creo en estrellas. No comparto eso.

-¿Por qué Cindy Novoa tendría que llamarlo luego de todo este problema?

Cindy Novoa a través de una compañera a la que no voy a meter en este asunto, se comunica conmigo y me dice “Cindy quiere hablar con usted, profesor” y yo tengo el pantallazo de esa solicitud de su compañera. (Nos muestra el pantallazo) Yo voy a ir uno por uno. Me voy a defender porque es mi esfuerzo, es mi nombre, mi honra. Yo me esforcé mucho para llegar a donde estoy en mi profesión. La señorita Novoa si no estaba de acuerdo con lo que había pasado, debió salir de club. Debió dejar de presentarse. Ella debió decir “no me presentó jugar más en la U porque pasó esto”. Me quiere utilizar para regresar a Universitario. Si yo fui una persona que realmente cometió un delito por qué quiso regresar a trabajar conmigo.

-¿Cuál es el error que cometió Juan Pablo Durand?

Uno madura. Uno no termina de aprender. A mí me ayudó al golpe. Desde ese momento, dejé de conversar con mis deportistas por redes porque hay gente que es mal intencionada. No debería ser malo. Tal vez sí verlo en otro tono, ser más frío. Yo no tengo por qué dejar de preguntarle cómo está. Sí me ayudó a entender que hay gente mal intencionada y a manejar mejor mis relaciones con mis deportistas.

Juan Pablo Durand compartió esta carta de despido. Según indica nunca mencionan nada sobre el tema. Es más, la carta dice que lo sacan por "Falta de confianza".

-¿Por qué esperó tanto para defenderse?

Porque estaba cerrado. Ese tema ya no existía. Eso fue en el 2019 y estamos 2022. Por qué tendría que abrirlo de nuevo si yo quería ir en paz. Yo quería tranquilidad de seguir con mis cosas. Hubo el apoyo de los padres hacia mi persona.

-¿Usted no le prometió nada a los padres de familia para que lo ayuden en este problema?

Qué le puedo prometer. Si el fútbol femenino prácticamente es formativo competitivo. Qué les puedo prometer . ¿Llevarlas a una Copa Libertadores? Yo siempre fui sincero, no me gustan los refuerzos extranjeros. Yo prefería llevar a mis jugadoras menores para que vieran lo que es realmente lo que es el fútbol femenino en otro lado.

-Su idea cambió porque alguna vez dijo que sí era bueno contar con jugadoras del extranjero.

Claro. Pero no para la Copa Libertadores. Porque al final no son tus deportistas. Regresas a tu país y esas jugadoras se van. Sí te van a aportar, pero como equipo, a mi parecer, era mejor llevar a jugadoras de las divisiones menores para que ganen vivencias.

Juan Pablo Durand cuenta que Cindy Novoa le pidió volver a la Universitario.

-¿Cómo dejó el plantel tras terminar su etapa en Universitario?

Muy bien. Yo creo que un técnico le va a caer bien a 25 personas. Yo quisiera saber qué entrenador le cae bien a todos. Eso no existe. Ni Guardiola. Lo más importante es el trabajo.

-¿Qué acciones va a tomar?

Yo tengo que seguir lo que dicen mis abogados. Yo no puedo salir de la nada a decir las cosas. Además, yo no quiero que esta bola de nieve siga creciendo. Y si tendré que seguir en mis negocios personales como empresario que también soy y tendré que extrañar el campo, lo haré.

Juan Pablo Durand. (Foto: GEC | Juan Ponce)

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

Sporting Cristal no realizará presentación de plantel.