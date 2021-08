Conforme a los criterios de Saber más

Se terminó la tercera etapa de Ángel Comizzo en Universitario de Deportes luego de perder el clásico por 2-1 ante Alianza Lima. Según el técnico, esa decisión ya estaba tomada días antes del clásico; sin embargo, no informó nada para no desestabilizar a su equipo. Ahora los cremas tendrán a Juan Pajuelo como estratega interino hasta que se anuncie al reemplazo del argentino.

No será la primera vez que Juan Pajuelo tome las riendas del club crema en un momento complicado. El ex defensa de Universitario ya lo hizo en dos oportunidades, pero solo dirigió un partido. No tuvo mucho tiempo para trabajar y ver qué puede hacer desde la dirección técnica.

Era el año 2015, Universitario pasaba por un mal momento en lo deportivo. Óscar Ibáñez inició la temporada, pero dejó el cargo por malos resultados, entró Carlos Silvestri que tampoco pudo quedarse porque contrataron al Colombiano Luis Fernando Suárez. Entrenador con experiencia mundialista que, en vez de ser solución, fue un gran problema.

Suárez no cayó bien en el grupo. Borró a varios referentes del club crema y algunos refuerzos como Grossmüller decidieron marcharse. Cuentan que nadie soportaba al técnico colombiano porque quería imponer un estilo muy estricto y se sentía más que los mismos jugadores. Su pasó por Universitario duró poco, apenas 20 partidos donde obtuvo 9 derrotas, 5 victorias y 6 empates.

Mientras se buscaba al sucesor de Suárez, Juan Pajuelo tuvo la responsabilidad de dirigir los entrenamientos y dirigir un encuentro. En tienda crema ya habían oficializado, contra todo pronóstico, a Roberto Chale.

Juan Pajuelo Chávez es el nuevo entrenador interino de Universitario. (Foto: Universitario de Deportes)

Para el año 2019, Universitario apostó por la continuidad de Nicolás Córdova en el banquillo. El chileno había salvado a los cremas del descenso en el 2018 y en aquel entonces quería pelear los primeros lugar. Sin embargo, no le fue bien. Encajó 5 victorias en 15 jornadas del Apertura dejando al cuadro estudiantil en la duodécima posición de la tabla con 19 puntos.

Córdova se fue y otra vez Juan Pajuelo fue el elegido para hacerse cargo del equipo hasta que llegue un nuevo técnico. Aquella vez también dirigió en el triunfo de la U por 2-1 sobre UTC. Luego le dejó el buzo a Ángel Comizzo.

Juan Pajuelo tendrá la oportunidad de volver a tomar el equipo crema luego de la salida de Ángel Comizzo. El técnico peruano, por lo pronto, dirigirá a los cremas en el encuentro ante Sport Boys. Aun no se sabe quién será el técnico de la ‘U’ de cara al tramo final de la fase 2 de la Liga 1.

Lo cierto es que Juan Pajuelo, en estos pocos días, tiene que motivar a un plantel golpeado. En tres días no puede hacer mucho. Solo tiene que buscar que el conjunto merengue recupere la alegría luego de perder un clásico que los dejó lejos de los primeros puestos.

Ante Boys debe sumar para no alejarse en la tabla y luego esperar qué es lo que decida la administración. Martín Palermo suena como opción para el cuadro crema, pero aún no hay nada definido.

Juan Pajuelo estuvo en Alianza Lima entre 1991-1993. En 1997 pasó a Universitario (Foto: GEC).

-ASÍ LE FUE A LOS INTERINOS-

Desde el 2012, Universitario se encuentra en proceso concursal. Durante todo este tiempo, además de Pajuelo, han pasado dos técnicos interinos en el cuadro crema: Carlos Silvestri y Javier Chirinos. Pero a diferencia de Juan, ellos sí se quedaron por algunas fechas más. Pero a ninguno les fue bien.

En la temporada 2014, Ángel Comizzo había dejado a Universitario en plena crisis deportiva. El técnico argentino se marchó sin dar explicaciones y dejó una bomba de tiempo en tienda crema: avaló las contrataciones de refuerzos que nunca marcaron la diferencia y no sumó puntos en la Copa Libertadores de aquel año.

La salida de Comizzo dejó sin reacción a la administración que no sabían qué hacer. Entonces, le dieron la oportunidad a Carlos Silvestri de hacerse cargo del equipo crema mientras buscan al técnico ideal que los pueda sacar de esa crisis.

Universitario: Carlos Silvestri dirigió a Universitario en la Copa Libertadores 2014

Silvestri no hizo mucho con un plantel que tenía como figura a Raúl Ruidíaz. Intentó darles oportunidad a jóvenes de la reserva como Uribe pero tampoco le fue. Dirigió 5 partidos y no ganó ni uno solo registrando 2 empates y tres derrotas. Le dejó el puesto a José Del Solar a mitad en marzo del 2014 .

El técnico peruano volvería tener su revancha con el primer equipo crema un año después. Otra vez la crisis deportiva llegó a Universitario. En marzo del 2015, Óscar Ibañez luego de perder 2-1 ante Alianza Atlético fue invitado a dejar el cargo por malos resultados y nuevamente Silvestri fue el elegido para hacerse cargo del equipo.

Carlos Silvestri volvió a dirigir 5 encuentros. Esta vez sí pudo ganar al menos uno, pero el resto los perdió. El técnico no pudo darle la vuelta a un plantel que no encajaba dentro del campo de juego. Universitario terminó la fase de grupos de la Copa del Inca en el penúltimo puesto.

AÑO PARTIDOS JUGADOS VICTORIAS EMPATES DERROTAS CARLOS SILVESTRI 2014 5 0 2 3 CARLOS SILVESTRI 2015 5 1 0 4

Universitario de Deportes: Carlos Silvestri fue DT interino en el 2015.

En el 2018 le tocó el turno a Javier Chirinos, técnico campeón de la Copa Libertadores Sub-20 con Universitario en el año 2011. El cuadro crema había sido sancionado con no contratar jugadores para aquella temporada. Pedro Troglio tuvo que arreglársela con un plantel muy corto. Sin embargo, el argentino no pudo más con todos los problemas que había en el club.

Luego de empatar 3-3 ante Sporting Cristal, Troglio dejó el cargo. Entones, llamaron a Javier Chirinos para que se haga cargo del primer equipo. El técnico peruano tenía que agarrar a un plantel desmotivado por todo lo que pasaba en la interna. Tampoco pudo convencer porque de los 6 partidos que dirigió no pudo ganar ni uno solo, empató 5 y perdió 1.

Así les fue a los técnicos internos del cuadro crema. No hay un buen recuerdo de ellos en los últimos años. Tras la salida de Ángel Comizzo, tampoco es confirmada la continuidad de Juan Pajuelo durante todo el año. Lo cierto es que contratar a un nuevo técnico a puertas de la elección de una nueva administración sería perjudicial para Universitario.

AÑO PARTIDOS JUGADOS VICTORIAS EMPATES DERROTAS JAVIER CHIRINOS 2018 6 0 5 1

Javier Chirinos es el reemplazante de Pedro Troglio. (Fotos: USI)

