Aunque es difícil de creer, los dos técnicos que mejor posicionados están para reemplazar a Fabián Bustos como técnico de Universitario tiene muchas cosas en común: ambos sacaron campeón a la ‘U’ el año en el que llegaron, vencieron en una final a Alianza Lima -el clásico rival-, luego tuvieron un corto proceso por la selección peruana y, sobre todo, priorizan el 3-5-2 como sistema táctico.

La sorpresiva salida de Bustos, quien firmó por Olimpia de Paraguay, ha sido un golpe que la directiva crema busca amortiguar. Aunque eso no significa que se apresuren para la elección del reemplazante. “Yo pediría que no especulen, que no mencionen nombres. Haremos una evaluación y espero que después de los partidos en Puno y Ecuador ya podamos tener al entrenador, sabiendo que los tiempos apremian”, comentó el administrador Jean Ferrari. Mientras tanto, los merengues, con el tándem Piero Alva - Manuel Barreto, se convirtieron en líderes del Apertura tras vencer 3-1 a Binacional en Juliaca.

Para el área de fútbol de la ‘U’, encabezada por Manuel Barreto, el primer requisito indispensable que debe cumplir el nuevo entrenador es que conozca el fútbol peruano. En una Liga 1 que tiene 12 de 19 clubes de altura, es indispensable que el DT entrante sepa plantear esos partidos.

Luego está, claro, el conocimiento del vestuario para acortar tiempos de adaptación. Además de un profesional capaz de recuperar a jugadores que han decaído en su nivel de juego. Y por último, es innegociable el sistema de juego (3-5-2) porque así se consiguió el bicampeonato. La flexibilidad debe ser una característica.

Revive el triunfazo crema ante Deportivo Binacional por la Liga 1:

🔥 RESUMEN DEL TRIUNFAZO CREMA EN JULIACA



Con un gran actuación de Ancajima, los dirigidos por Barreto y Piero Alva se llevaron los tres puntos de una plaz díficil y son los punteros del Torneo Apertura



Betano, gana una apuesta gratis con tu primer depósito



📺 Conoce cómo ver… pic.twitter.com/mPlGyv2UzE — L1MAX (@L1MAX_) April 19, 2025

¿Juan Reynoso o Jorge Fossati?

Los requisitos impuestos por Universitario han sido tachados por dos técnicos: Juan Reynoso y Jorge Fossati. Ambos lo cumplen y son viejos conocidos de la casa. Tienen también la experiencia y la espalda necesaria para buscar el tricampeonato con la ‘U’ luego de 25 años. La última vez fue entre 1998 y 2000.

El primero en recibir un espaldarazo importante fue Reynoso. “Yo prefiero a Juan (Reynoso) porque ha demostrado lo que es. A mí me gustan los técnicos nacionales que sientan, les guste o no”, señaló José Luis Carranza, el Puma, uno de los máximos referentes del cuadro crema.

En 2009, Universitario se consagró campeón nacional con Juan Reynoso en el banco de suplentes. / Christian Sierra

El Cabezón, catalogado por Juan Carlos Oblitas como “el técnico peruano más exitoso actualmente” cuando tomó las riendas de la selección peruana en 2022, llegó a la ‘U’ en diciembre de 2008, salió campeón nacional al año siguiente derrotando a Alianza Lima, el clásico rival, en la gran final. Dos de los tres goles que anotó el conjunto crema en esa definición fue de Piero Alva, quien hoy está haciendo dupla con Manuel Barreto como técnicos interinos.

Con Reynoso, la ‘U’ disputó 44 partidos y solo perdió nueve veces, obteniendo así el mayor puntaje acumulado (81 puntos) y también la valla menos batida con una diferencia abismal sobre sus rivales. Aunque ese recordado 2009, el Cabezón no usó el 3-5-2 como sistema, sí lo hizo en su etapa con la selección peruana, dando prioridad a Aldo Corzo como stopper y Andy Polo como carrilero.

Fossati y el título nacional conseguido en 2023.

Luego está Jorge Fossati, quien tiene mucha afinidad con el vestuario tras su título conseguido en 2023 ante -también- Alianza Lima. Con el uruguayo, la ‘U’ jugó 42 partidos y terminó ganando 25, empatando nueve y perdiendo los ocho restantes, promediando un 66,7% de los puntos disputados. El equipo logró marcar 63 goles y recibió 26. Además, no registró derrotas en Lima por el torneo peruano y ganó 15 de 17 duelos en el estadio Monumental. Dejó el arco en cero en 23 de los 42 cotejos.