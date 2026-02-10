Juan Sulca, presidente de la Conar: “Ortega y Villanueva aceptaron su error, pero un club no tiene derecho a vetarlos” | ENTREVISTA

—Ayer, lunes, por la mañana anunció sanciones para Kevin Ortega y Alejandro Villenueva, árbitros del Cusco FC-Universitario. ¿Ya se reunió con ellos?

Sí, conversamos con ellos. No ha sido una reunión conjunta, pero fundamentalmente era para conocer también la impresión de ellos en cuanto a la situación de juego que se produjo. Hemos conversado sobre el tema y llegamos a la conclusión de que hubo una decisión equivocada y es justo reconocerlo. Se confundió una situación de contacto de juego con un posible golpe en el área penal y bueno, la decisión fue equivocada.

—¿Los árbitros aceptaron su error o fue la conclusión a la que se llegó tras un análisis?

Sí, aceptaron. Es evidente que, ya con la tranquilidad de poder revisar más detenidamente las acciones, hay la aceptación de que fue una decisión equivocada.

JOSÉ CARABALÍ: "EL ÁRBITRO A LO ÚLTIMO NOS DIJO QUE SE EQUIVOCÓ. NOS VAMOS CON UN SABOR AMARGO, TENÍAMOS QUE HABERLO GANADO"#Cusco vs #Universitario



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX #Liga1TeApuesto pic.twitter.com/8qVnPgPOQr — L1MAX (@L1MAX_) February 8, 2026

—¿Con cuántos partidos serán sancionados?

La sanción se determina en el directorio de la comisión de árbitros, pero tienen un carácter reservado.

—Universitario ha pedido no ser arbitrados por ambos en adelante. ¿Es posible eso?

Los clubes tienen derecho a presentar su disconformidad con la actuación de un árbitro, lo que no tienen derecho es a vetar.

—¿Entonces es probable que más adelante los mencionados árbitros dirijan a la U?

Sí, en algún momento tendrán que dirigirlos.

—¿Hoy el arbitraje está en su situación más crítica? ¿Cómo trabajan para revertir eso?

Esa pregunta también me la hicieron en 2020. Tengo que reconocer que no es una situación aislada sino que se han se han sumado varias, por lo que aceptamos que las cosas no están saliendo bien. No es el inicio que esperábamos, pero tenemos que hacer los correctivos del caso para poder salir adelante. Ahora, hablar de una crisis no me parece tampoco justo porque hemos tenido árbitros como Bruno Pérez que dirigió la final del Mundial Sub 17, algo histórico para el Perú. Tenemos presencia de nuestros árbitros internacionales en los torneos de Conmebol. También hay nominaciones importantes de árbitras en torneos de fútbol femenino como el Mundial. Entonces, sí tenemos que reconocer que pasamos por un mal momento en el torneo local, pero tampoco quisiera pintar un panorama tan sombrío para el arbitraje. Siempre hay la posibilidad de mejorar y de salir adelante.

—¿Cómo trabajan para revertir esta situación?

Lo que, por ejemplo, en esta temporada estamos trabajando es en optimizar la herramienta VAR porque es ahí donde hemos tenido los principales problemas. A partir de los llamados del VAR es que se han producido la mayor parte de situaciones polémicas que hemos tenido. Nosotros desde la primera fecha venimos trabajando con los árbitros en los simuladores. Tenemos sesiones de simuladores de VAR para lo que salen designados. Sin embargo, tenemos que seguir ajustando detalles ahí para mejorar el trabajo. Y bueno, también hemos tenido ya la oportunidad de hacer debutar a dos árbitros en Liga 1, a Junior Rivera y a Walter Guadalupe, y esperamos incorporar algunos más en el transcurso del campeonato para también trazar otro de los objetivos que tenemos, que es ir renovando también la cuestión generacional en el arbitraje.

—¿Han podido conversar con algún representante de Universitario?

Todavía. Lo que hemos recibido ha sido la comunicación del club solicitando los audios y los videos del VAR, que hoy (ayer) vamos a darle respuesta a su comunicación y fijar una fecha en forma conjunta para podernos reunir y en esa reunión es donde ellos van a recibir, visualizar y escuchar los audios del VAR. Y ahí también nosotros podremos expresar el fundamento técnico en el cual detallamos si su reclamo se ajusta realmente a lo sucedido. En este caso ya hemos llegado a una conclusión de que su reclamo es justo, pero igual vamos a tener esa reunión para poder mostrarles los audios y los videos del VAR, que es lo que nos están solicitando.

—En la fecha 1 se jugó un partido sin VAR y en esta fecha hubo fallas técnicas, además de polémicas. ¿Qué está sucediendo?

Justamente nosotros habíamos conversado con Víctor Hugo Carrillo respecto a esta situación que se dio también en el partido de Alianza Lima (Ndr: el VAR tuvo fallas técnicas por 4 minutos aproximadamente). Como comprenderás, una herramienta tecnológica puede fallar, pero lo que me explicó es que hay como una suerte de proceso de soporte de emergencia que inmediatamente se activa para tratar de acortar el tiempo que se puede estar sin VAR. Y eso pasó en el partido de Alianza. Justo lo comentábamos con Víctor que inclusive a nivel de torneos de Copa Libertadores o Sudamericana en algún momento también ocurre. Ustedes saben que en temas tecnológicos pueden ocurrir este tipo de circunstancias. Felizmente han podido ser corregidas en un término breve porque cuentan con un soporte de emergencia para este tipo de situaciones.

—¿Por qué no se incrementa el número de cámaras para el uso del VAR? Hay muchas imágenes que, en lugar de ayudar, afectan

Eso escapa de nosotros como comisión de árbitros. Creo que los clubes ahora que tienen la administración del torneo, sería bueno que pudieran hacer una inversión en ese aspecto. Pero como le digo, la Conar no tiene potestad en ese aspecto de mejorar la cuestión tecnológica. Tenemos que ajustarnos a los recursos con los que se lleva a cabo las transmisiones.

—¿Por qué se dejó de publicar los audios del VAR en las redes sociales de la Conar? Hasta junio del año pasado se hacía

Llegué el 21 de enero de este año. Pero le comento con un ejemplo: en la primera fecha hubo un gol anulado a UTC. El club nos pidió visualizar y escuchar lo del VAR y nosotros accedimos, tuvimos una reunión de coordinación con ellos y en esa reunión justamente llegamos a la conclusión de que el gol había sido mal anulado. Entonces, ese era el procedimiento que teníamos. Es decir, si un club nos solicita los videos o audios del VAR, por una cuestión elemental, no podemos hacer público algo sin exhibírselo primero a quien hace la solicitud y que es la parte interesada. Pero también nos hemos dado cuenta que hay una corriente de opinión que en aras de la transparencia lo mejor es que se haga público y por eso es que hemos acordado que a partir de la tercera fecha lo hagamos de esa manera.

Juan Sulca fue presidente de la Conar entre 2020 y 2021.

—¿Por qué los árbitros no declaran a la prensa? ¿Es una decisión de ellos o una política de Conar?

Lo que hay es una recomendación al respecto de que no es preferible que los árbitros se pronuncien sobre situaciones de juego en las que hayan tenido participación. Y eso es algo que se respeta en la gran mayoría de países. Preferimos que este tipo de situaciones sean explicadas por la unidad técnica de arbitraje y en los casos que me corresponda, ustedes están viendo que estamos saliendo también a dar las declaraciones del caso. Entonces es parte no de una decisión exclusiva de la Conar, sino que es la práctica generalizada.

—¿Cree firmemente que los árbitros en el Perú están cien por ciento capacitados para usar la herramienta VAR?

Sí. Los árbitros que actúan en el VAR son árbitros que tienen que haber pasado por un proceso de certificación VAR que está alineado a estándares de FIFA. Entonces, no es que al trabajo del VAR ingrese un árbitro que no esté certificado, tienen que llevar un proceso de aprendizaje y un proceso también evaluativo que no siempre lo aprueban todos porque tiene un carácter selectivo y en base a eso obtienen una certificación. Por eso es que no todos los árbitros están certificados, hay un grupo de árbitros que son certificados y que son los que pueden cumplir las funciones de cabina. Y esa certificación se obtiene en base a lineamientos internacionales, no es algo sencillo, sino bastante exigente.

—¿El arbitraje es profesional en el Perú? ¿Un árbitro puede vivir de dirigir?

En relación a los últimos años, los árbitros han obtenido mejoras en sus ingresos. En la parte internacional también hubo un incremento en los en los últimos años porque hoy también se le exige más al árbitro. Hoy el árbitro tiene que tener una dedicación en su formación, no solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto de las capacitaciones. Es decir, constantemente tienen que estar realizando cursos, tienen que estar actualizados y eso implica una demanda de tiempo bastante absorbente. En mi tiempo podía compartir mi trabajo de médico con el arbitraje, pero les soy sincero que hoy el nivel de exigencia de las capacitaciones, de la preparación física, demandan una dedicación casi exclusiva al arbitraje. Entonces hoy día diría que es una actividad profesional. Desgraciadamente todavía no podemos hablar de una profesionalización total porque implicaría establecer una serie de mecanismos como contratos fijos. Todo eso que sí sería una profesionalización completa, pero en muchos países, sobre todo en Europa y Brasil ya hay un tema de profesionalización que creo que en algún momento también llegará a nuestro país.

—El año pasado se dijo que la FPF no le pagaba a los árbitros, tanto sus haberes como viáticos. Cuando llegó, supo del tema? hoy todos los árbitros están al día?

Hace una semana conversé con el señor Mike Palomino, que es el representante de la asociación de árbitros por esta situación y me expresó que en la Liga 1 había tres partidos pendientes que fueron reprogramados los que están pendientes de pago y también en Liga 2 sí hay una deuda de una fecha o dos. Había la idea de iniciar el torneo sin deudas anteriores.

—¿Qué pueden hacer, desde su lado, para que esta situación cambie?

Hemos tenido una reunión antes del inicio del torneo con la Liga de Fútbol Profesional, que está ahora a cargo de la organización del torneo, y hemos establecido que habrá una fecha fija de pago que va a ser los 15 de cada mes. Vamos a iniciar con el pago de los honorarios de los árbitros el 15 de marzo. Con eso esperamos ordenar el proceso de la parte económica de los árbitros.