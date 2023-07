-¿Qué tan estricto es Brasil con el tema del racismo?

Son muy, pero muy estrictos. Brasil persigue el racismo hace bastante tiempo. Hay una ley expresa que va persiguiendo el delito más allá del código penal. Incluso he sabido de casos en los que los padres han sido castigados porque sus hijos, menores de edad, cometieron el delito. Es un tema que ellos consideran muy grave.

-¿El vídeo en el que se ve a Sebastián Avellino haciendo gestos racistas es suficiente para que continúe privado de su libertad o es un abuso de autoridad?

Lo que pasa es que, a nivel de normas, muchos países le terminan dando esa importancia y mucho más al racismo. Y la gravedad tiene distintos niveles de intensidad dependiendo de un país u otros. En Perú, por ejemplo, se dieron dos casos el año pasado y ambos fueron castigados con sanciones económicas. Pero en Brasil es totalmente diferente.

-¿Entonces la gravedad de los hechos hace que el procedimiento que se está llevando a cabo con Avellino sea el correcto?

Es una pregunta para ser respondida por un especialista brasileño. Lo que uno mira es que, bajo la legislación brasileña, estos actos merecen una pena que va desde uno a tres años. Pero hay una norma expresa que dice que cuando se trata de insultos a colectivos, la pena puede ser de cinco años. Y podrían interpretar que lo hecho por Sebastián Avellino fue un insulto a un colectivo.

#Sudamericana | Sebastián Avellino, PF de Universitario, y sus ademanes racistas contra los hinchas de Corinthians



📌Las imágenes, a las que accedió en exclusiva @okdobleamarilla, muestran al preparador haciendo gestos



📌El profesional continúa detenido en San Pablo pic.twitter.com/Sc13AodT1b — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) July 13, 2023

-¿El haber negado su acto racista podría agravar su situación?

Sí. Eso puede haber sopesado para actuar de la manera más drástica que lo permita la norma y se dicte prisión preventiva.

-¿Cuándo se dicta una prisión preventiva?

La prisión preventiva tiene varios sustentos. Uno de ellos es el peligro de fuga; el otro, que no exista arraigo. El profesor Avellino es uruguayo que reside en Perú, por tanto es casi imposible que demuestre que tiene arraigo en Brasil, por tanto existe peligro de fuga. Esa es una dificultad.

-Entendiendo la gravedad del asunto, ¿considera que el trato que recibió Sebastián Avellino fue desproporcionado?

Hace unos días estaba en el grupo de los que consideraba que había sido un abuso. Con el vídeo que se publicó, aunque aún sigo creyendo que fue indigno el trato por más que tengan la ley de su lado, mi postura cambia. Porque quien tiene que tomar la decisión final es un juez y es quien seguramente vio toda la negativa y luego el vídeo que desmiente la defensa. Entonces, en ese escenario, el juez es más drástico aún. Yo sé si la gente esté pensando ahora sí se está siendo exagerado después de ver el vídeo, por lo menos a mí ahora no me parece exagerado. Sigo creyendo que hubo un trato que no merecemos, pero en general, no veo ninguna situación de abuso contra él, mucho menos que esté siendo sometido a un procedimiento irregular.

-El vídeo publicado por Martín Kohatsu, delegado de la U, en el que se ve a hinchas de Corinthians agrediendo a los peruanos puede ser considerado como defensa?

Creo que va a ser un elemento atenuante para la severidad en su momento cuando sea juzgado porque, más allá de que no justifique la respuesta, explica el estado en el que se encontraba el profesor Avellino. Fue agredido y reaccionó, aunque lo hizo de manera impropia, mala, injustificable. Repito: no justifica, pero sí lo explica. Si el juez lo entiende, quizá sea menos severo de lo que podría ser.

-Se negó el habeas corpus presentado por la defensa de Sebastián Avellino. ¿Existe otra vía para que el proceso lo continúe en libertad?

Los habeas corpus suelen presentarse eventualmente. Universitario podría volver a presentar un habeas corpus con nuevos elementos; sin embargo, el problema que tiene es que todas estas circunstancias son atenuantes, más no eximentes de responsabilidad.

Universitario de Deportes: Jugadores respaldaron a su preparado físico preso en Brasil por racismo. Foto: Universitario.

-¿Qué quiere decir eso?

La diferencia es que el atenuante se considera al momento de definir la pena. El juez podría rebajar el castigo. El eximente es quitarle toda culpa, responsabilidad, y eso es casi imposible que pase.

-Usted estuvo en Brasil en el partido entre Atlético Mineiro y Alianza Lima por la Libertadores. ¿Las barras locales suelen agredir?

Cuando estuve allá, los hinchas brasileños vinieron directamente a insultarnos sin ninguna razón ni justificación. Y el nivel de insultos eran terribles, discriminatorios, nos llamaban “indios”. Fue un comportamiento injustificable por cualquier lado, pero ahí no hubo cámaras ni denuncias.

-¿Este tipo de comportamientos, como el de los hinchas del Corinthians también, podría ayudar en el caso de Avellino?

Creería que sí, porque finalmente el juez podría entender lo que pasó. No justificar, eso tiene que quedar claro, pero sí entender. Imagino que cuando sea sometido a juicio, el juez lo tomará en cuenta.

-Se habla también de que podría ir a una prisión para extranjeros mientras continúa el proceso…

No debería permitirse porque el profesor estaría muy expuesto en una prisión. No olvidemos que Corinthians es uno de los equipos con mayor hinchada en Brasil y, aunque no estará junto a brasileños, los que trabajan ahí sí lo son.

Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/dOBFUXx3Of — Universitario (@Universitario) July 14, 2023

-¿Cuánto podría durar el juicio?

No lo tengo claro, pero creo que no debería ser un juicio largo.

-¿La U, como institución, qué más podría hacer en el caso, entendiendo que es un proceso personal?

En estos momentos es complicado para la U aportar pruebas que expliquen la reacción. No sé qué más pueda hacer.

-¿La manera de actuar de la U, negando todo al inicio y ahora sacando un comunicado en el que no condena con firmeza el racismo, podría provocar que Conmebol sancione al club?

Creería que no. Es importante señalar que el reglamento disciplinario de Conmebol establece que el club es responsable por cualquier falta cometida por su hinchada o los oficiales, en este caso, el preparador físico está dentro de esa categoría. Ahora, con respecto a la discriminación, lo tipificado dice que se sanción cuando ocurren en el juego. No habla de la etapa previa. Me da la impresión de que ocurrió antes. Entonces creo que no habrá sanción, pero si Conmebol considera pertinente iniciar un proceso, la U tiene varios elementos para defenderse.

Julio García es un reconocido abogado deportivo peruano. (Foto: Ovación)

-¿Afecta en el caso que la U hasta el momento no haya mostrado una postura en contra del racismo?

No lo sé, pero creo que ayudaría que haga un reconocimiento de que no defiende ningún acto racista y tenga una posición firme. Sería lo más sano.

-¿Corre riesgo que el partido de vuelta se juegue sin público por todo lo que generó este caso?

Creería que no. La responsabilidad de la seguridad y garantía del espectáculo es de la U. No debe haber riesgo.