Por Marco Quilca León

Había algo distinto en el aire del Estadio Monumental. No era solo el clásico, ni la rivalidad de siempre. Era urgencia y necesidad. Unos 70 mil hinchas lo entendieron desde mucho antes del pitazo inicial y convirtieron la previa en un acto de fe: banderas, cánticos y un recibimiento que empujó a Universitario de Deportes a jugar como si no hubiera mañana.

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