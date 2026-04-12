Farfán en el 2004; Manco e Ísmodes, en 2008; Carrillo, en 2011; Flores; en 2012; Reyna y Ampuero, en 2013; Ascues, en 2015; López, en 2019; Kluiverth, en 2020; Quispe y Grimaldo, en 2024; y Cáceres, Cabrera y Noriega, en 2025. ¿En qué coinciden todos estos nombres de una lista un poco más grande? En que fueron promesas que fueron vendidas por grandes sumas de dinero y dieron el gran salto del Perú al extranjero. Algunos lograron ser cracks y otros quedaron fuera de la ‘galaxia’. No es necesario llegar al top4 de las ligas más importantes de Europa (Inglaterra, España, Italia y Alemania) para alcanzar el éxito; estar en un grande de Portugal, como lo hizo la ‘Culebra’ en su momento, o ser indiscutible en uno de Brasil, como el ‘Samurai’, te permiten dar ese salto en el fútbol para luego seguir creciendo.

La RAE define a una promesa como “una persona o cosa que promete por sus especiales cualidades” y podemos concluir que cada uno de los jugadores lo fue -en su momento- en este Siglo XXI. No obstante, la línea de tiempo -lamentablemente- nos señala que a Perú cada vez le cuesta más exportar jugadores a la élite mundial y -curiosamente- no siempre en el mismo puesto. Entonces, ¿por qué Perú pasa por esas dificultades?

Volvemos al tema de siempre: menores y el modelo de Sudamérica, que es justamente formar y vender. En los países desarrollados de esta parte del continente, todos se dedican a formar y vender, porque dentro de ese rubro del fútbol está la sustentabilidad y crecimiento en los países. “Perú no fortalece los mercados afuera”, dice un representante de futbolistas a DT.

Erick Noriega fue vendido en 2 millones de dólares al Gremio. (Foto: Gremio)

La mirada de los especialistas

En conversación con Daniel Ahmed, director de fútbol de la USMP, la conclusión es clara: “Vos vivís en Piura y quieres ser abogado, ¿no? Y en Piura no hay facultad de derecho, ¿podés ser abogado? No. Es un tema lógico. Entonces, si en Piura, hay un club profesional y ese club tiene todo un programa formativo como una universidad, tienen un torneo nacional competitivo, ya está. Son esas dos piezas que hay que mover, pero moverlas profesionalmente, moverlas a través de licencias, a través de normativas, a través de exigencias, a través de multas si no se cumplen con los objetivos e inmediatamente empieza a fluir”, dijo a este Diario en una entrevista pasada.

Miguel Rondelli, hoy DT de Melgar también dio su mirada a este Diario en agosto del año pasado. “Si uno empieza el proyecto de formativos, tarda cuatro o cinco años -en el mejor de los casos- con empezar a ver frutos, con juveniles que debutan en Primera. Es mentira que yo voy a invertir hoy y mañana tengo jugadores, es imposible. Por eso se llama proceso de formación, pero es muy difícil invertir cuando se compite muy poco. No hay Torneo de Reservas, se inventó ese torneo de la Liga 3 y es muy difícil que participen todos”.

Para un scout de jugadores, que prefiere mantenerse en off the record, el mercado está devaluado y no existe un modelo estructurado que se sostenga con el tiempo a sacar jugadores. “Si no subes al primer equipo, no tienes opciones adónde caer. La brecha es demasiado grande entre menores a mayores”, confiesa en cuanto al presente del fútbol peruano.

Ventas de promesas peruanas en los últimos 20 años que partieron de Liga 1 al extranjero Salida Destino Año Rinaldo Cruzado Alianza Lima Grasshoper (SUI) 2006 Alberto Rodríguez Sporting Cristal Sporting Braga 2007 Reimond Manco Alianza Lima PSV 2008 Damián Ísmodes Sporting Cristal Racing de Sántander 2008 André Carrillo Alianza Lima Sporting Lisboa 2011 Edison Flores Universitario de Deportes Villarreal 2012 Paolo Hurtado Alianza Lima Pacos Ferreira 2012 Hernán Hinostroza Alianza Lima Wulte Waregem 2012 Yordy Reyna Alianza Lima Red Bull Salzsburgo 2013 Junior Ponce Alianza Lima Hoffenheim 2013 Álvaro Ampuero Universitario de Deportes Parma 2013 Sergio Peña Alianza Lima Granada 2014 Carlos Ascues Melgar Wolsfburgo 2015 Pedro Aquino Sporting Cristal Lobos BUAP 2017 Ray Sandoval Sporting Cristal Monarcas Morelia 2018 Luis Abram Sporting Cristal Vélez Sarsfield 2018 Marcos López Sporting Cristal San José Earthquakes 2019 Fernando Pacheco Sporting Cristal Fluminense 2020 Aldair Fuentes Alianza Lima Fuenlabrada 2020 Kluiverth Aguilar Alianza Lima City Group 20202 Jesús Castillo Sporting Cristal Gil Vicente 2023 Piero Quispe Universitario de Deportes Pumas 2023 Joao Grimaldo Alianza Lima Partizán 2024 Erick Noriega Alianza Lima Gremio 2025 Jefferson Cáceres Melgar Sheffield United 2025 Kenji Cabrera Melgar Vancouver Whitecaps 2025 Vascco Soyer Alianza Lima Gil Vicente 2025 Víctor Guzmán Alianza Lima Sporting Lisboa Sub23 2025

Menores en el 2026

¿Cuándo arranca la Liga 3 y la Sub18, que es financiada por FIFA? Aproximadamente en mayo, es decir, tenemos jugadores menores que se encuentran parados entre cuatro a cinco meses.

En palabras de Manuel Barreto a Nada que no se Sepa habrá un Sub13, Sub14 y Sub16 a nivel nacional, pero veremos su desenlace a final de año para tomar conclusiones. Por ahora, todo continúa que el año pasado, pues nada ha cambiado.

En los últimos días, se menciona que es “responsabilidad de los clubes” la formación de los jugadores. Y, definitivamente, lo es. Sin embargo, en todos estos años, ¿acaso la FPF no debió ser exigente en el Sistema de Licencias para las instituciones? Ahora es tarea de la Liga de Fútbol Profesional, delegada en este año, pero ¿qué hay del pasado? Todo presente tiene una explicación por lo que se hizo en el pasado. Y la Federación Peruana de Fútbol también tiene mucha responsabilidad.

En la Liga 1, con data elaborada de El Comercio, tres de los cuatro líderes del campeonato apenas le dan minutos a sus Sub23: Alianza Lima con 27 minutos y Universitario de Deportes y Los Chankas, con 0. Esta tabla es liderada por Juan Pablo II (2004’ con jugadores formados en otras canteras), Sporting Cristal (1364’) y Melgar (1233). Así está el fútbol peruano.

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