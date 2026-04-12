Por Raúl Castillo

Farfán en el 2004; Manco e Ísmodes, en 2008; Carrillo, en 2011; Flores; en 2012; Reyna y Ampuero, en 2013; Ascues, en 2015; López, en 2019; Kluiverth, en 2020; Quispe y Grimaldo, en 2024; y Cáceres, Cabrera y Noriega, en 2025. ¿En qué coinciden todos estos nombres de una lista un poco más grande? En que fueron promesas que fueron vendidas por grandes sumas de dinero y dieron el gran salto del Perú al extranjero. Algunos lograron ser cracks y otros quedaron fuera de la ‘galaxia’. No es necesario llegar al top4 de las ligas más importantes de Europa (Inglaterra, España, Italia y Alemania) para alcanzar el éxito; estar en un grande de Portugal, como lo hizo la ‘Culebra’ en su momento, o ser indiscutible en uno de Brasil, como el ‘Samurai’, te permiten dar ese salto en el fútbol para luego seguir creciendo.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.