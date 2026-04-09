Punto por punto, dicha resolución afirma.

1. SANCIONAR al CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES por la infracción prevista en el artículo 19 numerales 1 y 6 del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

2. IMPONER al CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES la disputa de su próximo partido en condición de local con una limitación del treinta por ciento (30%) de la capacidad habilitada de la tribuna sur del estadio en el que dicho encuentro se dispute.

3. MULTAR al CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES con el pago de cinco (5) UIT, conforme a lo previsto en el artículo 19 numeral 6 literal a) del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol.

4. ORDENAR al CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES, al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento Único Disciplinario, que publique y mantenga difundida, a través de sus canales oficiales de redes sociales, una campaña institucional de rechazo al racismo bajo el mensaje “Basta al Racismo”, con una anticipación no menor de dos (2) días calendario previos a su siguiente partido en condición de local.

5. NO HA LUGAR a lo solicitado por el CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES respecto al acceso a las grabaciones y/o transcripciones de las declaraciones actuadas en el presente procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa.

6. NOTIFICAR la presente resolución al CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES.

La Comisión Disciplinaria de la LFPP (Liga de Fútbol Profesional Peruana) notificó a la ‘U’ con la Resolución No. 04 – Expediente L1.O-32-26.

El documento que Liga 1 envió vía WhatsApp a los medios deportivos nacionales está firmado por el Tribunal de la Comisión Disciplinaria FPF. Los integrantes son: Jesús Andrés Vega Gutiérrez, presidente; Heli Lincoln Meza Rodil, vicepresidente; Eliezer Elías Camavilca Inocente, miembro; Mariela Pilar Castillo Nuñez, miembro; y Sergio Ordoñez Samamé, miembro.

Conocida la resolución y el plazo de cinco 5 días hábiles para presentar una apelación, la ‘U’ se manifestó en contra de la decisión. Apenas el plantel bajó del avión que se trajo un punto del empate 0-0 frente a Tolima, el administrador Franco Velazco habló frente a cámaras.

“Para nosotros, todos los medios probatorios apuntan a que no hubo ningún acto de racismo; por lo tanto, nosotros, el día viernes que se vence el plazo, vamos a presentar el recurso de apelación y, como lo dije yo en anteriores oportunidades, nosotros vamos a llegar sobre este caso en particular a las últimas consecuencias”, recoge “Canal N” sobre el tema.

Dos puntos son importantes para entender lo que viene en este caso donde ya se sancionó a Universitario de Deportes por los lamentabes hechos ocurridos contra los futbolistas Piero Serra, Angelo Campos, y quien tiene como protagonista también al árbitro Michael Espinoza, quien consignó en su informe post partido que existieron sonidos racistas desde la tribuna sur.

Los medios probatorios

En el punto 39 de la resolución emitida por la Comisión Disciplinaria de LFPP, se consigna el diálogo entre el miembro del tribunal Sergio Ordoñez y el futbolista Piero Serra. En su descargo, Serra afirmaba haber escuchado los sonidos racistas; sin embargo, también aclara que “yo no lo tomo como un acto racista porque es su cántico de ellos, creo”, cita el documento.

La Comisión Disciplinaria de la LFPP (Liga de Fútbol Profesional Peruana) notificó a la ‘U’ con la Resolución No. 04 – Expediente L1.O-32-26

Por su cuenta, Velazco también declaró. “Sin lugar a dudas, vamos a iniciar acciones porque aquí se ha afectado la imagen, la reputación de un Universitario de Deportes, básicamente con declaraciones que además, si se revisa con calma, se revisa bien la resolución de sanción, hay inconsistencias en las declaraciones.

Asimismo, se reafirmó en la postura que tomará el club contra los futbolistas Campos y Serra, y el árbitro Espinoza. “Se podría calificar como un presunto delito de difamación agravada; nos están imputando la comisión de un delito, que es cometer acciones reprobables, además de racismo, y eso recae fundamentalmente en los tres involucrados”.

“Hay un tema reputacional en el que nos han involucrado, en realidad, cuando todos los medios probatorios apuntan a que no hubo absolutamente nada en el partido. Y además, fue tendenciosa la forma en cómo se transcribió en la resolución, porque uno lee justamente ese párrafo de Piero Serra y la interpretación que uno le da es que, efectivamente, no hay nada relacionado a cánticos racistas”, sentenció.

Las pruebas de la ‘U’

En los días previos a conocerse la sanción, una fuente de Universitario le contó a El Comercio. “Hemos acreditado fehacientemente que lo que dice el árbitro (Michael Espinoza) no es correcto. Los audios del VAR muestran algo distinto a lo que él consignó en su informe”, dijo.

Franco Velazco. (Foto: Universitario)

En la ‘U’ el panorama era alentador respecto al caso. “El informe del árbitro ya no es tan determinante como dice el reglamento, porque hemos logrado revertir su presunción de veracidad”, explicó la fuente consultada a El Comercio.

Esta misma fuente adelantaba la postura que iba a tomar Universitario así el fallo los favoreciera o no en la Comisión Disciplinaria de LFPP. “Vamos a iniciar acciones penales contra los responsables, porque nos han imputado un delito”, aclaraba.

A pesar de las pruebas que presentó la ‘U’ el día que sus abogados dieron los descargos a la Comisión Disciplinaria en la Resolución N° 02 del Exp. L1.O-32-26, dicho ente emitió la sanción que busca desterrar del fútbol peruano todo acto de racismo en las canchas.

En tanto, la ‘U’ se mantiene en defender que estos actos racistas ya sancionados no existieron. Los próximos días serán claves para conocer cómo sigue el caso en la Comisión de Apelaciones de la LFPP.

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