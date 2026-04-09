Por Jasson Curi Chang

A poco más de una hora del debut de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores en Ibagué, Colombia, el club recibió noticias desde Lima. La Comisión Disciplinaria de la LFPP (Liga de Fútbol Profesional Peruana) notificó a la ‘U’ con la Resolución No. 04 – Expediente L1.O-32-26, donde se resuelve una sanción por los actos racistas sucedidos el 14 de marzo pasado en los minutos finales del partido ante UTC en la Liga 1 contra los futbolistas Piero Serra y Angelo Campos, y registrado en el informe arbitral de Michael Espinoza.

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