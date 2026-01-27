Universitario de Deportes venció 3-0 a Universidad de Chile en el Estadio Monumental por la ‘Noche Crema 2026′, el pasado sábado 24 de enero. De esta manera, la fiesta fue total en la presentación del plantel dirigido por Jesús Rabanal.

En las últimas horas se filtró un video de la interna de los camerinos. El entrenador ‘crema’, minutos antes de saltar al terreno de juego, les brindó unas palabras de aliento a sus jugadores.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

“Hoy (el sábado), es la primera vez delante del público, vamos a empezar a construir algo nuevo. Algo nuevo basado en lo que viene funcionando, en la garra, en pelear todos los balones, en echarle los huevos en el campo, a lo que venimos trabajando”, inició con ahínco.

El entrenador que supo ser campeón de la LigaPro de Ecuador con Independiente del Valle valoró la entrega de sus dirigidos durante los entrenamientos.

“Para el equipo, ni un pero en los entrenamientos, ni un pero, lo da todo, trabaja serio, eso empodera. Ahora eso hay que transmitirlo en el campo todas las semanas. Lo que se hace en los entrenamientos, hay que ponerlo en el estadio”, agregó.

“A eso vamos, ni una pelota por perdida, ni un duelo por perdido, vamos con hue*** que calidad tenemos”, finalizó.