Y Universitario ya no solo es cuestión de nombres. Porque si hace dos meses se le cuestionaba a Compagnucci por no hacer jugar a Piero Quispe o por no darle confianza Emanuel Herrera, hoy Jorge Fossati ha hecho que no se extrañe a ningún jugador, aun con las bajas del mismo Quispe y de Luis Urruti.

Son los funcionamientos los que hacen que la U lleve doce partidos sin perder de la mano del técnico uruguayo. Porque Horacio Calcaterra se hace dueño del mediocampo y encuentre en Rodrigo Ureña en su mejor guardaespaldas. Porque Andy Polo corre libre por derecha porque Martín Pérez Guedes siempre lo encuentra en el mejor momento.

Y Polo es toda confianza y autoridad para encarar. Propone siempre un ataque directo, sea ganando la línea o buscando una diagonal, pero siempre pensando en el área contraria. Así generó las principales acciones de gol para los cremas.

Y arriba ni hablar de lo que hacen Alex Valera y Emanuel Herrera. En una jugada se estorbaron, pero por lo general siempre están complementándose. Esta vez el gol fue para Emanuel, pero Valera es quien hace los movimientos para dejar mal parados a los defensas rivales.

Y el sistema se sostiene porque Cabanillas y Polo son esos laterales volantes que le dan mucha profundidad al equipo, porque atrás Corzo, Riveros y Di Benedetto no se hacen problemas en taclear a su rival si es necesario para evitar mayores riesgos. Y del mediocampo para arriba, es garra pura.

Por eso también celebra el zaguero argentino con su cabezazo para marcar el segundo tanto del encuentro. Premio al buen trabajo que hace Universitario en las jugadas de balón parado. Así lo empataron a Goiás, así sentencias a Santa Fe.

Fossati invicto

Y va a camino a ser historia para el cuadro crema. Si bien los 36 partidos invictos que ostenta Juan Eduardo Hohberg en 1974, Jorge Fossati va camino a mejorar las otras rachas de los entrenadores que han pasado por el cuadro de Ate. Ahora suma 12 partidos sin perder e igualó la cifra de Oswaldo Piazza lograda en 1998, Ángel Comizzo (2020) y lo de Carlos Compagnucci el año pasado.

El charrúa ahora busca codearse con registros como los 15 partidos invictos de Roberto Chale (2020), Ricardo Gareca (2008) y Sergio Markarián (1993). Más arriba están los 22 de Juan Carlos Oblitas en 1987 y el mencionado récord de 36 de Hohberg.

