Por ende, se le realizó algunas preguntas a periodistas deportivas destacadas que cubren el fútbol femenino y que son voces autorizadas para hablar del éxito de Tierradentro al mando de Universitario de Deportes.

1.- ¿Por qué las Leonas fueron campeones?

2.- ¿Cuánto influyó la presencia de ‘Fefa’ Lacoste en la final?

Pamela Fernández - Ovación

1.- El hecho de comenzar el partido con desventaja en el marcador fue crucial, ya que obligó al equipo a replantear su enfoque y jugar el encuentro de vuelta con la necesidad de anotar. Esta situación se alineó con la estrategia del profesor Tierradentro y el equipo logró adaptarse a esta presión durante el segundo tiempo del partido.

Cabe destacar que los fichajes de Universitario este 2023 respondieron a la exigencia del club. En efecto, Luz Campoverde y Stephanie ‘Fefa’ Lacoste fueron las máximas goleadoras del cuadro crema este año y ambas llegaron a inicios de temporada. Sin lugar a dudas, este fue un acierto del comando técnico y de las personas encargadas del fútbol femenino en el cuadro merengue.

2.- ‘Fefa’ Lacoste tuvo una influencia determinante en la final del campeonato. Su versatilidad y liderazgo se destacaron al asumir el control tanto en la zaga central como en la parte ofensiva. Esto se vio reflejado cuando se proyectó al ataque y marcó el gol para igualar momentáneamente el resultado global. La jugadora uruguaya apareció en todos los momentos importantes a lo largo del campeonato y fue, para muchos, la futbolista con mejor nivel de este 2023.

María Katia Vidal - Periodista

1.- Hay algunas palabras claves que se desprenden de este campeonato y fueron dichas por las mismas jugadoras: unidad, creer en ellas mismas, jugar con garra y comprometerse con una idea de juego. El equipo de este año, además de sumar la mayor cantidad de puntos del torneo femenino, personifica el trabajo sostenido de un grupo con hambre de gloria.

2.- Mucho. Una de las principales figuras del equipo a lo largo del campeonato, goleadora, capitana representante de la “garra crema”. Su experiencia en múltiples torneos, su calidad de líder, su amor y compromiso con el club, quedaron reflejados en esta final. Lacoste pidió a la hinchada creer y no defraudó.

Margarita Rivera - El Poli

1.- Porque fue el equipo más regular de la Liga Femenina 2023. Universitario se tomó muy en serio la búsqueda del título formando un elenco competitivo e invirtiendo en jugadoras extranjeras que no solo jugaron bien, sino que le dieron personalidad al equipo.

2.- Mucho. Su experiencia y personalidad fueron primordiales en el desempeño del plantel. Aguerrida y con buen juego, impuso su presencia en la defensa e impulsó a sus compañeras con su temperamento. Gran refuerzo.

Stefany Álvarez - Periodista

1.- Creo que la U tuvo un proyecto muy serio en la temporada: renovar jugadoras importantes y ser acertados en fichajes, con nuevas ideas de juego sólidas de la mano del nuevo comando técnico, y la actitud del equipo, la “garra crema”. El club ha reflejado también un progreso institucional para su equipo femenino. Todo esto dio como resultado una temporada muy positiva y dominante para ellas. La final y el triunfo, en medio de tanta presión, fue la demostración de eso.

2.- Todas fueron indispensables, pero ‘Fefa’ Lacoste fue una capitana en todos los sentidos, y en las finales es cuando más necesitas de una jugadora así. Su “garra charrúa” cayó muy bien con la “garra crema”. Y mención aparte para la técnica con la que define el primer gol tras el pase fino de Novoa... metió a todo el Monumental en la remontada.

Denise Vera - Fútbol femenino para todos

1.- Al comenzar el año tuve la oportunidad de ver y entrar a los camerinos de las futbolistas, aquellos que fueron personalizados y trabajados exclusivamente para ellas. Sé que se puede leer muy poco objetivo o sin nada de importancia, pero desde las instalaciones qué les brindas a tus deportistas hasta los entrenamientos y presentación (La Noche Crema) importan para mejorar sus desempeñó. Cuando mencionó al técnico Tierradentro, fue por qué él incitó la competencia sana dentro de su equipo y escucho a sus deportistas. En varias ocasiones las cremas declararon qué no sabría si aparecían en lista y se esforzaban para ello. Siendo así que cuando eran convocadas se les veía contentas. “Tierradentro pudo rescatar la esencia de las cremas, aquella que es el trabajo en equipo”, como lo mencionó Lorena Bossman, su capitana en 1996.

Aunque aún hay mucho que mejorar en la parte táctica y enseñarles a las leonas a tener más control emocional, lo cuál espero que este mes de septiembre se logre, pues el 5 de octubre comienza la Copa Libertadores femenina 2023.

2.- Lacoste ha sido una de las contrataciones más importantes en la U, pues si bien en el 2022 se quedo sin jugar un tiempo por una lesión, observaba siempre los partidos, recuerdo verla en las butacas negras y en ocasiones en occidente norte, concentrada en los detalles de los encuentros.

‘Fefa’ este año ha tenido protagonismo en la Liga peruana, no debo dejar de resaltar que los partidos con su Selección la ayudo mucho a poder mantenerse en un mejor roce, y recuerdo ello pues en una entrevista qué le hice a Fabrizio Acerbi, mencionó que estaba coordinando los permisos para que ella pueda irse tranquila a jugar por su país. Allí podemos ver el compromiso de las autoridades con el desarrollo deportivo de ella, la cuál hoy por hoy les dio la gloria de volver a una Copa Libertadores después de 4 largos años. Sobre su presencia en cancha pues es una defensa qué más parece volante y termina siendo delantera en más una ocasión. Ella por su somatopido impone mucha presencia en la cancha, pero no deja de lado a sus compañeras, siempre reparte, pero como dicen por ahí: El qué reparte, se lleva la mejor parte. Aunque igual existen puntos que se deben mejorar como la potencia en el disparo de los tiros libres y definición, sé que es mucho pedir pues su rol es de defensa, pero si la U no se refuerza bien, estoy segura que FEFA, comenzará a resolver en cancha con sus compañeras.

Luccina Aparicio - ESPN

1.- Porque tuvieron regularidad en todos sus partidos, se notó un buen trabajo físico de principio a fin. Y la motivación de jugar en su estadio lleno influyó sin duda en la final de vuelta.

2.- Le aportó mucha jerarquía en la zaga defensiva, por algo, a mi parecer, ha sido la mejor jugadora de la liga. Influyó porque impuso carácter y contagió a sus compañeras de esa garra que la tiene en el ADN uruguayo. Ser parte de una selección mayor (URU) le da también la experiencia que requería el equipo crema.

Darinka Zumaeta - ESPN

1.- Porque fueron el equipo más regular del torneo, solo perdieron con Alianza en Matute y después estuvieron invictas. Tiene jugadoras importantes en todas las posiciones, con buenos fichajes y con mejor funcionamiento. Jhon Tierradentro, desde el primero día, impuso su idea de juego y depositó la confianza en todas. Eso se vio reflejado en el torneo.

2.- Su jerarquía en el deporte ha sido importante para contagiar a las compañeras. No solo en la final, sino durante todo el torneo. El talento para jugar y el empuje que demostró en todos los partidos, son características que busca un club grande para ponerle la cinta de capitana a alguien y ella supo llevarla bien. En la final, firme en su posición, defendiendo su arco y sumándole la de libertad que tuvo pasar al ataque. El gol que hizo abre el marcador y eso motivó a las jugadoras, quienes mejoraron y fueron superiores hasta el final del partido. Otra de las características futbolistas de Fefa es que le pega muy bien al balón de larga distancia, pero ayer complementó eso con pase corto y preciso también.

