Por Jean Pierre Maraví Coppa

Se apellidan Álvarez, viven en un distrito de Lima y conservan una reliquia que trasciende el valor material. Se trata de un objeto preciado, invaluable no solo para la hinchada crema, sino también para la historia del fútbol peruano por todo lo que representa la figura de Teodoro Fernández Meyzán en nuestro balompié.

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