Se apellidan Álvarez, viven en un distrito de Lima y conservan una reliquia que trasciende el valor material. Se trata de un objeto preciado, invaluable no solo para la hinchada crema, sino también para la historia del fútbol peruano por todo lo que representa la figura de Teodoro Fernández Meyzán en nuestro balompié.

El Comercio conversó con la familia Álvarez, que abrió las puertas de su hogar para contar la historia detrás de este tesoro histórico y explicar por qué, con el paso de los años, se ha convertido en una pieza cargada de memoria, orgullo y legado para el fútbol peruano.

—¿Cómo llegó la redecilla de Lolo a sus manos?

En el año 51 o 52, yo creo que fue 51 porque fue la inauguración del Lolo. Según lo que narró mi viejo fue que Lolo, en un partido en el Lolo Fernández, se la regaló a él. Porque mi abuelo era gerente de Relaciones Públicas de Panamericana. Entonces, conocía a Lolo, a un montón de futbolistas. En esa época Panamericana, pues era como el Facebook, el Instagram actual. Y bueno, al final del partido, mi abuelo que tenía acceso a las canchas, a la zona de prensa, al ras de campo, se acerca para que mi viejo lo salude y ahí Lolo, al final del partido, se la entrega. Le dice tu pata Lolo. Y mi viejo la guardó siempre como un tesoro, que ahora lo administra mi madre.

'Lolo' Fernández dio la vuelta olímpica en el Estadio Nacional tras su retiro. (Foto: Universitario)

—¿Qué sintió la primera vez que tuvo este objeto histórico?

Mi papá se emocionó con lo que cuenta. Ya falleció, pero lo que recuerdo, se emocionó porque al igual que los ídolos actuales, Valera, Oreja Flores, Corzo, que ahora los niños los ven y se vuelven locos, igualmente en esa época ya Lolo era una figura, que inclusive creo ya estaba por el retiro, calculando años. Entonces sí, lo que me narró mi papá fue mucha emoción, mucho orgullo, con los años siempre manteniendo la redecilla en buen estado, que eso también un poco te da a entender la importancia que le dio mi padre a este objeto que se encuentra en muy buen estado. Fue exhibido en la ruta de Lolo y algunas actividades oficiales del club.

—¿Qué tan valiosa considera esta reliquia para el fútbol peruano?

Yo creo que es parte de los tesoros históricos, así como los chimpunes de Don Gaspar, la redecilla de Chuparriola, que la anécdota es espectacular, que Lolo se la entrega cuando el Chupo Arriola hizo toda esta campaña para su operación, ¿no? Es increíble. He tenido el honor de entrevistarlo, Chupo Arriola, con mi programa La Tribu, y, bueno, haber visto, ¿no?, la redecilla. Espectacular.

La histórica redecilla de Lolo Fernández: la reliquia que una familia peruana conserva como un tesoro del fútbol nacional

—¿Qué historias le han contado sobre esta redecilla?

Bueno, la verdad que en el Perú solo conozco la del Chupo, que tuve la suerte de ver la de mi padre. Ninguna anécdota en especial, más que la que yo conozco de Lolo, una época también jugó sin la redecilla, algo también que se comenta, que habría que validarlo. Dicen que las redecillas eran cosidas por la mamá de Lolo, para Lolo. Pero bueno, también podría ser parte de un mito, para darle cierta mística a la redecilla. Inclusive, hay fotos de archivos históricos de la U, donde varios jugadores usan redecilla. Otros jugadores también de otros clubes peruanos, entonces para la época era algo usual. Y para los deportistas en general, que tenían el pelo largo, también utilizaban redesillas. Que en la actualidad se utiliza, se podría decir, más vinchas, los pelos cortos, los looks han variado en estos tiempos.

—¿Cómo conserva actualmente este recuerdo?

Bueno, esta redesilla la conservamos en la familia con mucho cariño. La tenemos en un cofre. Con muchísima seguridad y en buen estado. En buen estado que es importante para que se mantenga.

—¿Ha recibido ofertas o propuestas para venderla?

No, porque siempre lo hemos manejado por seguridad, no lo hemos comentado tanto y cuando algunas personas nos han pedido verla o fotografiarla o tocarla siempre ha sido en actividades oficiales, con documentos firmados y con urnas cerradas de vidrio, con mucha seguridad porque es un objeto pues indudablemente muy valorado y no dudo que deben haber muchas más redes de Lolo en el país o en el extranjero, ojalá que sí.Siempre con mucho hermetismo, es por ello que creo que no hemos recibido oferta, que bueno, tampoco la venderíamos.

La histórica redecilla de Lolo Fernández: la reliquia que una familia peruana conserva como un tesoro del fútbol nacional / Diego Alvarez Gutierrez

—¿Cree que este tipo de objetos deberían estar en un museo?

Sí, de hecho, nosotros creyendo que esta pieza se debe compartir al público, la hemos prestado a museos itinerantes. La ruta de Lolo, también estuvo, en una o dos exposiciones oficiales del club, de la actual directiva, si mal no recuerdo. Y bueno, si fuera un museo permanente, podríamos revisarlo con la familia, de darse todas las condiciones necesarias, con una conversación formal, ya que es una reliquia y es importante el tema de la seguridad, que se mantenga en un sitio fijo, con todas las medidas de seguridad.

—¿Qué representa Teodoro Fernández para usted?

Para mi padre era una figura, un ejemplo a seguir a modo deportista. Mi padre fue 8 veces campeón nacional de buceo, Jorge Álvarez Bomba, y Lolo Fernández en lo que le tocaba que era hacer goles, es también goleador, uno de los goleadores históricos de la U, uno de los jugadores también que ha ganado más títulos, y de mi lado para mi Lolo es una figura religiosa. Yo le rezo, le agradezco, yo creo que me ha dado cosas y motivaciones muy grandes. Es una figura, un iluminado, así como hay muchas personas que te inspiran. Lolo es alguien al cual agradecerle, pedirle, y bueno, yo creo en él, creo en Lolo.

—¿Las nuevas generaciones valoran suficientemente el legado de Lolo?

Sí, indudablemente se le ve pues ya respondiendo desde mi lado, ¿no? Mi padre creo que también cuando estuvo en la ruta de Lolo estuvo muy contento de ver a niños viendo la redecilla y mi papá contándole, ¿no?, quién era Lolo. Se podría decir que la aplicación actual es casi un superhéroe. Era de cumplir con sus goles.

—¿Cuál cree que es el mayor legado que dejó Lolo Fernández al fútbol peruano?

Yo creo que indudablemente el haberse quedado en el club, estar como una figura permanente. La cantidad de goles que hizo. Es uno de los pilares. En el resultado deportivo, el gol manda. El delantero es importantísimo. Y además, bueno, su don de gente, hay muchas versiones de personas que dicen que siempre estaba alegre, bromista, tenía buena actitud. De ser una persona que irradia alegría y luz, que cumple con lo que tiene que hacer. El profesionalismo, de cumplir con la labor asignada.

—¿Le gustaría que más personas pudieran ver esta reliquia?

Sí, de hecho, a mi padre le gustó cuando fue prestada sus exposiciones en la Ruta de Lolo. Él estuvo feliz ahí en Cañete, tomándose fotos, explicándole a la gente cómo había llegado esa redecilla a la familia. Y de mi lado también, del lado de la familia, qué bueno que se esté dando a conocer a más personas que existen una redecilla más.

—¿Qué significa tener en sus manos una parte de la historia de Club Universitario de Deportes?

Es una responsabilidad y un honor que llevamos adelante con mucho cariño y para que quede para la posteridad. Mi abuelo fue crema, mi padre fue crema, en mi familia somos crema todos. Espero que mis hijos, mis sobrinos también lo sigan siendo.

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