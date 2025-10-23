“La intención es que se vaya a mitad del 2026″: el plan de Universitario para vender a César Inga y por qué Brasil o Argentina serían su mejor destino

Era viernes 3 de mayo del 2024 y en la altura de Tarma un chico de 22 años llamó a atención de Fabián Bustos. ADT acababa de ganarle 2-0 a Universitario, pero la mirada del técnico crema estaba puesta en él. “Este jugador nos va a servir, es muy interesante”, le dice a un sorprendido Manuel Barreto, entonces gerente deportivo, que le devolvió el gesto con una complicidad en la mirada. Desde entonces hubo el convencimiento de sumarlo al equipo. ¿Su nombre? César Inga, el todoterreno por el que la ‘U’ pagó 60 mil dólares y hoy lo pueden vender en más de un millón.

El crecimiento de César Inga ha sido meteórico en poco tiempo. No es casualidad que su valor de mercado se haya incrementado 16 veces más en menos de un año, pero se justifica desde lo deportivo: 32 partidos jugados este año, convocado a la selección peruana y titular indiscutible en un equipo que será tricampeón. Además, su polifuncionalidad y su rendimiento sostenido lo convierten en el segundo futbolista mejor valorizado de la U, detrás de Jairo Concha, y en uno de los más valiosos de la Liga 1 en general.

Precisamente, esas cualidades y la proyección que ofrece a sus 23 años lo hacen un jugador interesante para clubes del exterior. Equipos de Italia, Estados Unidos y Argentina han sido vinculados a él, aunque su representante, Narciso Algamis, jura que Inga está únicamente mentalizado en Universitario. Cierto o no, hay un tema que vienen dándole vueltas en Ate: los días de César en tienda crema parecen estar contados.

César Inga: el plan de Universitario para venderlo

Inga firmó un contrato por tres temporadas con la U. Su vínculo es hasta diciembre del 2027, pero tranquilamente puede irse antes de esa fecha su la oferta complace las expectativas de la dirigencia crema. Para Universitario, queda claro que la operación Inga no es simplemente una venta, sino una jugada de tablero cuyas fichas hay que moverlas en el momento adecuado para ganar.

Primero, la idea es fijar un precio mínimo de salida, cuya referencia podría ser el millón de dólares en que el está valorizado actualmente en el mercado internacional. Aunque el monto no es inamovible, podría significar un punto de partido para cualquier negociación futura por el lateral merengue.

Y, segundo, la fecha tentativa de la venta. Se especula que Inga podría salir en diciembre del 2025, una vez finalizada la Liga 1; sin embargo, hay dos factores que en Universitario toman en cuenta: la revalorización del jugador tras el tricampeonato del fin de año y la exposición que tendrá si hace una gran fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Es una apuesta, sí, pero todo hace indicar que la tasa de riesgo es baja.

“La intención es que a mitad del 2026 se vaya, no venderlo a fin de año”, confirman desde Ate. Y eso le da tranquilidad, por ahora, al hincha crema, que todavía quiere disfrutar un tiempo más de César Inga y de las alegrías que el jugador pueda darle al club.

De Sudamérica hacia el sueño del Real Madrid

Napoli, Racing y algunos clubes de la MLS serían algunos clubes interesados en César Inga, aunque el tema no ha pasado más allá de las consultas. Desde el entorno del futbolista también se desliza un plan gradual. En recientes declaraciones, su padre Édgar Inga admitió que la idea es no precipitar el salto Europa, sino primero consolidarse en ligas sudamericanas, tal como Brasil o Argentina.

Para nadie es un secreto que Brasil y Argentina son las ligas más competitivas de la región y significan el paso intermedio que todo futbolista requiere dar para adaptarse a un nivel superior. Inga apunta a eso y ve como ejemplo a Erick Noriega, quien pasó de Alianza Lima a Gremio y hoy es uno de los mejores jugadores de su club. No sería sorpresa que el ‘Samurai’ dé el salto al ‘Viejo Continente’ para seguir su carrera en un equipo de mayor trascendencia.

Inga podría ser el siguiente. Le sobra talento, capacidad y humildad. Y, además, tiene un sueño: jugar en el Real Madrid. Quizá apunta muy alto, pero la vida y el fútbol va de eso: de pensar en grande mientras la llama de la ilusión se mantenga intacta. Lo demás es trabajo y disciplina.

