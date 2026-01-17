Universitario de Deportes se prepara de la mejor manera para llegar en buenas condiciones al inicio de la temporada. Por eso, los cremas disputaron un duelo amistoso este sábado 17 ante Sport Boys en Campo y hubo una jugada de Caín Fara que se hizo viral en redes sociales.

Resulta que el defensor de la U, que llegó como refuerzo para este año, protagonizó una gran jugada contra Luis Urruti durante el partido. A los 4′, el central se barrió por debajo de su rival y le quitó limpiamente la pelota. El gesto fue destacado por los hinchas cremas.

Urruti iba a velocidad por izquierda y con dirección al área merengue, pero en el camino apareció Fara, quien entró con intensidad y cortó la jugada enviando la pelota al córner. El central cumplió su función en esa jugada.

Sin embargo, Fara también fue protagonista en el resultado, ya que cometió el penal que Jostin Alarcón convirtió para el 1-0 de Sport Boys. Al final, triunfo fue para los rosados, quienes sorprendieron en campo visitante.

Caín Jair Fara, señoras y señores. pic.twitter.com/2Ja2nKy8zr — Y Uno Feliz (@UnoFelizPodcast) January 17, 2026