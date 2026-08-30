Por Marco Quilca León

Hay remontadas que se explican con fútbol y otras que necesitan algo más. La de Universitario en Cajamarca tuvo de todo: un equipo que parecía golpeado, un técnico que movió sus piezas a tiempo, un estadio teñido de crema y un grupo de jugadores que se negó a aceptar que el partido estaba perdido. La ‘U’ perdía 2-0 ante UTC, pero terminó ganando 4-2 en el Héroes de San Ramón, ante unos 10 mil hinchas cremas que viajaron para acompañarla.

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