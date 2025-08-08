Jasson Curi Chang
Jasson Curi Chang

Corzo juega para Universitario todos los días. Llega al Monumental, se alista y comienza a trabajar. Vigila las cuentas, custodia los proyectos y encabeza el equipo clave para que todo el club funcione, para que la institución que hace cuatro años estaba con los números en rojo hoy pueda, como dicen en la interna, “respirar en paz”. Se trata de Nancy Corzo, la gerente de Administración y Finanzas, desde ayer bautizada en público para el universo crema como la “alguacil finaciera”, “la ministra de economía y finanzas de la ‘U’”.

