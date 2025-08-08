Su perfil emerge como equilibrio entre rigidez técnica y sensibilidad institucional. Su gestión —llena de proyectos concretos— marca un antes y un después en la fortaleza estructural del club más popular del Perú. “Todo lo que queremos, imaginamos, nos termina aterrizando Nancy”, confesó ayer Franco Velazco en la conferencia de prensa donde presentó oficialmente a todo su equipo de trabajo, que antes estuvo con Jean Ferrari y que, ahora, tiene tres años de compromiso para seguir al frente de la ‘U’.

Nancy Corzo es una profesional muy discreta. En un rastreo veloz por internet, solo aparece en videos relacionados con la ‘U’ y los informes anuales que se ha presentado entre 2022 y 2024. Sobre su experiencia, El Comercio pudo conocer que tiene 40 años como economista. Desde hace 23 años es especialista en reestructuración empresarial. Fue gerente en Scotiabank. Desde el 2019 se integró al primer periodo de la gestión de Jean Ferrari, y cuando retomaron el mando en el 2021, Corzo asumió la gerencia de Administración y Finanza crema. Su vínculo con la ‘U’, además, viene desde las aulas universitarias. Es sanmarquina de la orgullosa facultad de Economía y Contabilidad.

Cuando en diciembre del 2024 la ‘U’ gozaba del bicampeonato y Jean Ferrari declaraba: “La estabilidad financiera y administrativa ya no es un sueño, es una realidad”. La afirmación tenía que ver directamente con el trabajo del área que lidera Nancy Corzo. Aunque evita las cámaras, algunos de sus colegas la describen como la arquitecta invisible de la estabilidad crema. Su trabajo administrativo ha sido clave para consolidar utilidades operativas, reducir pasivos corrientes en más de S/36 millones, y diversificar ingresos: taquilla, publicidad, alquileres y eventos especiales como la Copa Crema crecieron más de 450%, según informe publicado en las página oficial de Universitario.

Proyectos que transformaron al club

La escena es así. Era abril del 2023. Se estaba inaugurando el Museo Monumental. Un referente que trabaja en la ‘U’ acompañaba la ceremonia y se cruzó en el camino de Nancy Corzo. “¿Te gusta?”, le preguntó la gerente. El exfutbolista crema le respondió con una sonrisa. “Cómo no, Nancy. Eres una genio”.

Hoy el museo es parte del Tour Monumental, y desde hace unos meses guarda los dos trofeos nuevos de los títulos 2023 y 2024, y los platos de los cuatro torneos cortos que ha ganado la ‘U’ al hilo. Además, del título nacional 2023 del equipo femenino y del Reserva el 2024. La cerebro detrás de la operación del museo fue Nancy Corzo, y hoy la ‘U’ está nivel de, por ejemplo, Boca Juniors y River Plate en cuanto a un sitio donde se exponga los grandes hitos del club.

En el campo, pero sobre todo en la estructura, Universitario encontró el aliento para repensarse. Y Nancy Corzo fue protagonista de ese renacer.

Oficinas administrativas en el Monumental. En enero de 2024, el club inauguró por primera vez oficinas propias en su estadio, integrando áreas estratégicas como Recursos Humanos, Finanzas, Administración y Logística.

Renovación del Estadio Lolo Fernández. Bajo su supervisión financiera se destinó US$ 200 000 para renovar la cancha sintética, autofinanciada por ingresos de las escuelas, mejorando la calidad de entrenamiento para menores, mujeres y disciplinas afines.

ITSE y licencias de funcionamiento. En febrero de 2024, Universitario certificó sus sedes Campo Mar ‘U’ y Lolo Fernández, tras décadas sin control técnico de seguridad, consolidando más de medio millón de soles en infraestructura segura.

Centro de Alto Rendimiento (CAR). Desde su etapa inicial en 2022 hasta su culminación en junio de 2025, el CAR fue ejecutado con inversión de casi US$ 750 000 (2 millones de soles), incluyendo dormitorios, videoanálisis y áreas para 40 jóvenes talentos en modo Casa Hogar.

Coliseo Polideportivo Apuesta Total. En diciembre de 2023 se inauguró este recinto moderno en Lolo Fernández, ampliando las capacidades para voleibol, futsal, básquetbol y e‑Sports.

Museo Monumental. Proyecto presentado en 2022, cristalizado en la promesa de un espacio que reúna historias, uniformes, trofeos y proyecciones audiovisuales, enriqueciendo la identidad crema.

Los planes a futuro

Su formación profesional se traduce en capacidad para diseñar presupuestos, equilibrar flujos y prever contingencias. Pero también sabe narrar esos números en términos inspiradores, usando discursos que combinan datos con afecto institucional. Esa mezcla convirtió, por ejemplo, la finalización del CAR no solo en una obra, sino en una “casa para sueños”.

Como los números son su fuerte, Nancy Corzo explicó ayer frente a la prensa deportiva nacionales cuáles son las proyecciones financieras de la ‘U’ en la nueva gestión de Velazco. “En esta etapa buscamos la consolidación y continuidad de la gestión. Nuestra meta para los próximos tres años es lograr un crecimiento del 20%, culminando este año con un nivel de ventas de 127 millones de soles y alcanzando los 153 millones al finalizar el periodo proyectado”, dijo.

Que el club hoy discuta estadio nuevo, museos, tendidos seguros o un coliseo multideportivo no es producto del azar. Es mérito de una figura que, lejos de la tribuna, opera con precisión fiscal. Su poder radica en que los proyectos no son sueños efímeros, sino etapas cumplidas.

También aclaró que “de esos 153 millones, el 27% está relacionado con la taquilla, lo que demuestra cómo hemos variado la distribución de recursos en los últimos cuatro años. La participación de la hinchada es muy importante y esperamos que sigan acompañándonos”.

Lo suyo también es la transparencia. “Hemos trabajado en tres auditorías exitosas, realizadas por una de las diez principales empresas auditoras a nivel internacional. Nuestro objetivo es mantener las tres sedes del club y seguir impulsando el proyecto de escuelas. A partir del próximo año, contaremos con las canchas de Norte y Sur del Monumental, lo cual nos dará mayor disponibilidad de espacios”, comentó sobre lo que viene en su área en los próximos meses.

Nancy Corzo Velarde no viste camiseta ni levanta trofeos. Tampoco lo necesita. Su trofeo es otro: es la certeza de que Universitario ya no improvisa su futuro. Es ella —la ministra de economía de la ‘U’— quien dota de confianza al proyecto que late en las tribunas, en las divisiones menores y en la urgencia de volver a alzar Copa. Bajo su tutela, el club no solo administra recursos: administra esperanza institucional. Y eso, para un grande como la ‘U’, marca la diferencia.

