“La MLS es la vitrina #1 a Europa” y “Deja un fútbol arcaico para forjar su físico”: Inga y por qué Kansas City es ideal a sus 23 años

La idea con Inga era también un plan. Pero el plan colapsó con el cambio de entrenador -hizo maletas Fossati- y se reformuló con la llegada de Javier Rabanal, el español que aterrizó en Ate para amplificar un proyecto exitoso que necesitaba mejores argumentos para existir en el tiempo: rejuvenecer el plantel, afianzar posiciones y profundizar en la identidad de juego con fichajes que se alineen con el ansiado salto de calidad.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

En ese interín es que hace unos días un desencuentro entre el agente de César Inga y el club enciende la primera alarma. “César Inga está golpeado, le cortaron las alas”, declaró Narciso Algamis, representante del futbolista tras conocerse que la ‘U’ había rechazado una primera oferta del Kansas City de la MLS.

“Entiendo la molestia, pero el momento en que llega la propuesta no es idónea para el club. Tendríamos que salir a buscar y comprar un jugador y el momento ya no encaja. Si eso se daba en diciembre nos daba tiempo y se podía negociar“, respondió Álvaro Barco, director deportivo del cuadro crema.

César Inga fue el Sub23 más usado en Universitario de Deportes. (Foto: Getty Images) / Eurasia Sport Images

Exactamente una semana después, cuando se pensaba que Inga había sido retenido como parte de una apuesta fiel al proyecto, salta otra vez la novedad: el Kansas City había vuelto a la carga con una cifra mayor que se estima superior al 1.6 millones de dólares.

“Hay una suma de intereses que hay que priorizar: el club y el jugador, él está tranquilo, está contento”, afirmó Antonio García Pye, gerente deportivo del cuadro crema.

Finalmente, la ‘U’ aceptó la salida de Inga, quien en las próximas horas debe decidir entre el Watford de la segunda división inglesa y el Kansas City de la MLS de Estados Unidos.

Lo cierto es que Inga no seguirá en Universitario. Su meteórico ascenso continuará fuera del Perú con dos opciones bastante atractivas, teniendo a la MLS como principal destino.

¿Es el Kansas City el lugar ideal para César Inga?

Emigrar y dejar el fútbol peruano ya es un paso adelante. Hacerlos a los 23 años y en un contexto en el que cada vez resulta encontrar a más peruanos en el radar más allá de las fronteras, en casi un milagro.

“Never give up”, es la frase que se tatuó en la rodilla tras estar a punto de abandonar el fútbol a los 17 años. “Nunca rendirse”, significa en español. El idioma elegido para el tatuaje puede que haya sido una señal.

Pero, ¿Es el Kansas City el lugar ideal para que la carrera de Inga siga escalando? “El lateral izquierdo tiene con qué competir, entiende el juego y puede sostenerse bien en el uno contra uno. Sin embargo, el gran desafío estará en la adaptación física, un aspecto clave en una liga intensa, de alto ritmo y contacto permanente. A eso se suma su llegada en mercado de invierno, con temperaturas frías que también exigirán una rápida adaptación al entorno y a las condiciones de juego”, analiza Alonso Contreras, reportero y analista deportivo especializado en el seguimiento a peruanos en la MLS y reconocido en redes sociales como Alonso El Inca.

Luis Carlos Pineda, quien lidera junto a John Rawlins, el programa Loud & Proud Orlando, el podcast más escuchado y visto en Florida, asegura que el Kansas City puede ser el puente ideal para el salto definitivo a Europa: “El rol de Inga va a ser de un volante más en ataque, de un lateral que tenga presencia de gol, encaja perfecto porque tiene pasado de extremo y presente de volante, su capacidad para centrar en carrera y asociarse con los interiores va a ser la llave para abrir defensas cerradad”.

Ambos colegas peruanos especializados en la MLS coinciden en que la MLS le serviría para terminar de consolidarse. “Hoy la MLS es un mercado de exportación, especialmente para futbolistas jóvenes. Clubes de Bélgica, Países Bajos, Alemania, Portugal y España siguen de cerca la liga, y para un lateral izquierdo joven como Inga, eso pesa. Además, el contexto físico y táctico de la MLS permite medir rápidamente si un jugador está listo para el siguiente salto”, añade Alonso.

César Inga realizó su primer entrenamiento en la Selección Peruana. (Foto: La Bicolor)

“Con Inga compran un jugador polifuncional que puede jugar de lateral, carrilero, o interior, que rejuvenece la plantilla y les da un tremendo activo para una posible reventa, porque está en una edad joven y posiblemente alcance su prime en Kansas City”, sostiene Pineda.

“Obviamente la MLS es hoy la vitrina número uno de América hacia Europa, con instalaciones de primer mundo, un sistema de scouting que conecta directamente con ligas como la Bundesliga, la liga holandesa; además en los últimos años ha incrementado mucho la intensidad física, lo que terminará Inga de forjar su físico, eso beneficiará al Perú porque tendrá a un jugador físicamente apto, con un estilo del siglo XXI, no de un fútbol arcaico como el de Perú“, resalta.