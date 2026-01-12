La nueva mirada de la ‘U’ por ser Bombo 2 de la Libertadores 2026: ¿Cómo lo consiguió y qué beneficios tendrá en la próxima Copa?

¿Cómo lo consiguió? ¿Por qué importa tanto? ¿Qué significa para un club que ha utilizado los últimos tres años para reconstruirse desde la austeridad, la disciplina y una idea de juego que ya tiene firma propia? La respuesta es mezcla de mérito deportivo, regularidad institucional y algo de esa mística que la ‘U’ siempre reclama cuando pisa torneos grandes.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

¡VA QUEDANDO LISTO! 🔥



Se confirmó los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026 🏆. Universitario 🟠 se ubica en el Bombo 2, mientras que Cusco FC 🟡⚫️ se encuentra en el Bombo 3.



¿Qué grupo te gustaría para los 'cremas' y 'cusqueños'? 🤔 pic.twitter.com/yaPjJQvOcp — GOLPERU (@GOLPERUoficial) December 22, 2025

El ranking que cambió la ubicación de la ‘U’

La Conmebol publicó su nuevo ranking y Universitario apareció entre los mejores 32 del continente. No es casualidad. Los números lo explican: 979,6 puntos por histórico en Libertadores y Sudamericana, sumados a 1267,4 puntos por performance reciente en ambos torneos. Ahí está la esencia: la ‘U’ ya no vive de recuerdos, ahora suma por presente.

Los tres campeonatos consecutivos en Liga 1 fueron el primer empujón. La clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 —algo que no lograba desde 2010— fue el segundo. Y la estabilidad deportiva del ciclo anterior terminó de construir un escenario donde la ‘U’ dejó de ser un participante más: ahora es un club que Conmebol mira de otro modo.

Incluso el título de Corinthians en la Copa de Brasil, que podía modificar ciertas ubicaciones, no movió al equipo crema del Bombo 2. Nada cambió: la ‘U’ ya tenía asegurado su puesto. Era su mérito, no el de otros.

Con Aldo Corzo como capitán, el plantel campeón festeja en la cancha del Monumental, tras asegurar el tercer título consecutivo de Universitario. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

Los beneficios: evitar gigantes, ganar aire, pensar distinto

Ser Bombo 2 no convierte a Universitario en favorito. Tampoco garantiza un pase a octavos en automático. Pero modifica la perspectiva. El club crema evitará enfrentar en fase de grupos a Libertad, Estudiantes, Lanús, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar y Cruzeiro. Es decir, equipos con peso, estadios difíciles, trayectorias amplias en Libertadores.

Ese es el primer alivio. El segundo está en el Bombo 1. Allí aparecen Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle. Los gigantes del continente. Equipos que miden la resistencia y la fe. Universitario sabe que uno de ellos caerá en su grupo. Y también sabe que superar esa barrera será, quizás, la definición más clara de hacia dónde puede llegar el proyecto.

Lo que la ‘U’ no evitará es el Bombo 3, donde aparecen clubes como Junior, Universidad Católica, Santa Fe o Rosario Central. Rivales incómodos, competitivos, que podrían transformar la fase de grupos en un examen de seis fechas. Pero el crecimiento también implica aceptar que la dificultad existe y que el club está mejor preparado que antes.

Universitario's Paraguayan defender #03 Williams Riveros (L) and Palmeiras' forward #09 Vitor Roque fight for the ball during the Copa Libertadores round of 16 first leg football match between Peru's Universitario and Brazil's Palmeiras at the Monumental 'U' Marathon stadium in Lima on August 14, 2025. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP) / ERNESTO BENAVIDES

El beneficio invisible: el calendario

Hay un detalle que pocas veces se subraya, pero que en Sudamérica importa tanto como un goleador: la localía en la fecha final. Por reglamento, los equipos del Bombo 2 cierran la fase de grupos en casa. En un torneo donde cada punto vale como una moneda de oro, Universitario disputará la jornada 6 en un Estadio Monumental que suele recibir 45 mil personas por partido.

Ese factor emocional será clave en grupos donde los márgenes de clasificación se definen por goles, detalles o noches épicas.

Además, la ‘U’ iniciará el torneo como visitante, lo que en términos estratégicos libera la presión inicial y permite administrar fuerzas. En un grupo difícil —casi seguro lo será—, cerrar en Lima puede significar sobrevivir.

Jairo Concha anota el 1-1 ante River Plate en el Monumental de Núñez y clasificación crema a octavos de la Copa tras 15 años (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP) / ALEJANDRO PAGNI

Sobre los rivales, la ‘U’ arranca de visita contra el rival del Bombo 4, y cierra de local ante el mismo rival. Por ahora, los primeros nombres en el Bombo 4 son Universidad Central (Venezuela), Platense e Independiente Rivadavia (Argentina) y Mirassol (Brasil). Los siguientes cuatro equipos saldrán de las fases previas.

El 2030 como horizonte

El club no ha ocultado su planificación a largo plazo. Desde la llegada de la nueva administración, Universitario ha buscado dejar de improvisar. Y alcanzar el Bombo 2 es un punto intermedio en ese camino. No el destino, sino la demostración de que el plan existe.

Mientras otros clubes cambian técnicos como quien mueve fichas en un dominó, la ‘U’ trazó una ruta: consolidarse en Liga 1, mejorar su coeficiente, competir internacionalmente cada año, aumentar ingresos por taquilla y derechos, volver a poner al equipo en el radar de Conmebol. Todo eso responde a un proyecto que mira al 2030, fecha final del plan institucional.

En ese sentido, ubicarse en un bombo privilegiado es parte del proceso, no una casualidad.

Rabanal, el técnico de la revolución

Y si de procesos se trata, la designación de Javier Rabanal conecta con este nuevo escalón continental. El entrenador español, campeón con Independiente del Valle en 2025 y semifinalista de Sudamericana ese mismo año, llega a Ate como el técnico que debe transformar los números en resultados, y los resultados en identidad.

Rabanal conoce el continente. Conoce la exigencia. Y conoce, sobre todo, el método. Ese mismo método con el que IDV, un club sin tradición de gigante, llegó a convertirse en una referencia del fútbol formativo y competitivo de la región. La ‘U’ quiere replicar parte de ese modelo: cuidar la cantera, potenciar juveniles, sostener un sistema, competir sin miedo.

Javier Rabanal fue presentado como técnico de Universitario de Deportes. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

El español encontrará en Lima dos joyas de las divisiones menores: Rafael Guzmán y Sebastián Osorio. Dos futbolistas jóvenes que podrían ser parte de la rotación en la Libertadores 2026, un gesto que sería coherente con su estilo de trabajo.

Pero sobre todo, Rabanal deberá darle forma internacional a un equipo que ya domina el torneo peruano. El club no lo contrata para ganar la Liga 1 —eso se exige, pero no basta—, sino para hacer la mejor campaña posible en la Libertadores. Esa frase, repetida en la interna crema, define su misión.

Universitario llega al 2026 en una etapa singular: campeón, sólido, con un ranking que lo respalda, un entrenador acorde al proyecto y un Monumental que volvió a sentirse como una fortaleza. Ser Bombo 2 no le quita desafíos; se los ordena. No le asegura éxito; le ofrece mejores condiciones para perseguirlo.

La ‘U’ se encuentra en un lugar que no ocupaba hace mucho tiempo. No es la cima, pero es la pendiente correcta. En Sudamérica, a veces, eso es lo más difícil de conseguir. Y Universitario ya lo tiene.