La nueva mirada de la ‘U’ por ser Bombo 2 de la Libertadores 2026: ¿Cómo lo consiguió y qué beneficios tendrá en la próxima Copa?

En un continente donde la jerarquía se mide en sobrevivir partidos imposibles, Universitario de Deportes abre al 2026 con una noticia que no es un título, pero pesa como uno: será Bombo 2 en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Una categoría nueva, una escalera distinta, un cambio de lugar en el mapa. Después de años peleando en silencio para recuperar su nombre internacional, el club crema, tricampeón del torneo peruano entre 2023 y 2025, aparece ahora en el ranking Conmebol con 2247 puntos, en el puesto 32. Y aunque ese número parezca otra estadística de diciembre, para la ‘U’ significa algo mucho más profundo: haber vuelto a ser un equipo que incomoda, que existe, que compite.

