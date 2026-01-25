La ovación total a Inga y la algarabía por los goles de Valera y el Tunche: Lo que no se vio de la goleada de la ‘U’ en la Noche Crema 2026

Escucha la noticia
La ovación total a Inga y la algarabía por los goles de Valera y el Tunche: Lo que no se vio de la goleada de la ‘U’ en la Noche Crema 2026Resumen generado por Inteligencia Artificial
El Universitario versión 2026 es una canción de Los Caligaris, la banda argentina que ayer puso a bailar, saltar y cantar a un Monumental fervoroso y repleto de camisetas cremas que acudieron a la primera comunión del año: La Noche Crema, la excusa perfecta. Por letra, ritmo y melodía, este equipo vive en fiesta constante. Por todos los “Kilómetros” que recorrió el hincha en esta travesía de pasiones que carga con un tricampeonato a cuestas. Porque están “Todos Locos” para seguir creyendo en el 3-5-2 por cuarto año seguido, para seguir confiando en los Pérez Guedes, Valeras y Tunches. “Que Corran”, dijo el profe Rabanal y su equipo no se cansó de presionar y tirar contraataques para forzar el error en el 1-0, ganar en velocidad en el 2-0 y ser contundente en el 3-0. Que el marcador no ciegue los errores por cubrir. Una noche no hace un campeonato. Humildad y garra, decía el lema del show de drones. Y “La Razón” es única: el plantel quiere el ‘Tetra’.