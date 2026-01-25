La ovación total a Inga y la algarabía por los goles de Valera y el Tunche: Lo que no se vio de la goleada de la ‘U’ en la Noche Crema 2026

La Noche Crema volvió a ser ese ritual que en Universitario de Deportes mezcla fútbol, identidad y promesas. Más de 50 mil personas coparon el Estadio Monumental para presentar al plantel 2026 y para medirse, en un amistoso de alto voltaje emocional, ante la Universidad de Chile. No fue una noche cualquiera. Fue, más bien, una declaración de intenciones: la ‘U’ quiere competir, ilusionar y sostener lo que construyó en los últimos años.

El más ovacionado

La presentación del equipo tuvo momentos que explican mejor que cualquier discurso el vínculo entre el club y su gente. Uno de ellos fue la ovación cerrada para César Inga. El defensor apareció en escena minutos después de confirmarse que no emigrará a la MLS con el Kansas City y que seguirá defendiendo la camiseta crema. El Monumental lo entendió todo en segundos.

También hubo coros especiales para Alex Valera, al ritmo del ya clásico “el goleador, el goleador”, y para Aldo Corzo, “el capitán, el capitán”, quien ingresó al campo acompañado por sus padres, en una imagen que resumió pertenencia y liderazgo.

Presión e intensidad

Ya con el balón en juego, Javier Rabanal no se apartó del libreto que le dio a Universitario un tricampeonato. El 3-5-2 volvió a escena con Diego Romero en el arco; Santamaría, Riveros y Di Benedetto en la línea de fondo; Castillo como eje, Polo y Carabalí por las bandas; Pérez Guedes y Concha en la creación; y arriba Edison Flores junto a Alex Valera. La idea fue clara desde el inicio: presión alta, intensidad para recuperar y salidas rápidas para dañar a un rival que no vino de paseo.

La Universidad de Chile, con nombres pesados como Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, sufrió desde el primer minuto la asfixia crema. Universitario presionó arriba, cortó líneas de pase y obligó al error. No siempre con precisión, pero sí con convicción. Esa actitud fue aplaudida por un Monumental que entendió que, más allá de los amistosos, el mensaje era competitivo.

⚽💛 ¡EL SEGUNDO GOL DE LA U!



Alex Valera hizo estallar el Monumental en la #NocheCremaXTVPeru. 🙌💛



El primer gol llegó sobre el cierre del primer tiempo, cuando el partido parecía trabado. Martín Pérez Guedes recogió un rebote fuera del área y sacó un remate perfecto, directo al ángulo, imposible para el arquero chileno. Un gol que encendió la noche y confirmó que el volante argentino sigue siendo una pieza clave en este sistema.

En el complemento, Universitario golpeó con lo que mejor sabe hacer cuando encuentra espacios: atacar rápido y por las bandas. Andy Polo desbordó y asistió a Valera, que solo tuvo que empujarla debajo del arco para el segundo. Más tarde, José Carabalí ganó la banda izquierda y asistió al Tunche Rivera, que sentenció el 3-0 y desató la fiesta en las tribunas.

Alzugaray, la experiencia

Los refuerzos también tuvieron su momento para mostrarse. El argentino Caín Fara dejó claro que su principal virtud es la fiereza para marcar: no dio un balón por perdido y se mostró intenso en cada cruce. Miguel Silveira ingresó y sumó minutos, aunque aún se espera más de un futbolista llamado a marcar diferencias. Lisandro Alzugaray, en cambio, dejó señales claras de su jerarquía: pausa, lectura de juego y la sensación de que viene a competir seriamente por un lugar en el once. Su presencia, incluso, abre el debate sobre el rol de Edison Flores, muy ovacionado en la presentación, pero discreto en los casi 70 minutos que estuvo en cancha.

Universitario goleó a Universidad de Chile en su presentación 2026 (Foto: GEC)

No todo fue perfecto. Si hay un aspecto a corregir con urgencia de cara al debut en la Liga 1 2026, este pasa por el mediocampo. Jesús Castillo no logró llenar el vacío que dejó Rodrigo Ureña. Se le vio lento en las divididas y fuera de tiempo en algunas coberturas, un detalle que ante rivales más exigentes puede costar caro.

La conclusión, sin embargo, es optimista. Universitario ilusiona. Tiene una base sólida, una idea clara y un plantel que combina continuidad con refuerzos interesantes. La Noche Crema dejó sensaciones positivas, aunque el verdadero examen empezará cuando los puntos estén en juego. El próximo domingo 1 de febrero, ante ADT, comenzará la historia real. Todo lo demás, por ahora, es promesa.