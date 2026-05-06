En Universitario, primero la buena noticia: hoy en el avión rumbo a Coquimbo se trepará Williams Riveros. Segundo, semana clave para definir al director deportivo. Y tercero, en la ‘U’ las decisiones ya no pasan por la paciencia, sino por la urgencia. Tras meses de dudas, resultados irregulares y un proyecto que no terminó de cuajar, la dirigencia crema activará dos frentes paralelos que definirán su 2026. Nuevo técnico y el ‘9’ prometido. “Plan Bustos” y un ‘Polaco’ a la vista.

El contexto explica la prisa. Universitario se juega más que puntos en su visita a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores este jueves 7 a las 7:00 p.m. El equipo de Jorge Araujo ha mostrado una reacción: tres victorias en sus últimos cuatro partidos y 13 goles a favor. Pero el interinato no es sostenible. El club necesita un líder definitivo. Y en esa búsqueda, el pasado reciente vuelve a tener valor.

Fabián Bustos aparece como una solución conocida. No solo por los títulos —Apertura, Clausura y Liga 1 2024—, sino por la forma. Su equipo convirtió el Estadio Monumental en una fortaleza con 17 triunfos consecutivos de local, un récord que aún define la memoria reciente del hincha. En números: 49 partidos dirigidos, 29 victorias, 12 empates y apenas 8 derrotas. En sensaciones: una ‘U’ intensa, vertical y confiable.

Otra opción en el banco crema es Fabián Bustos, técnico campeón del centenario con Universitario. (Foto: AFP) / CRIS BOURONCLE

Hoy su realidad es distinta. Dirige a Millonarios FC, donde quedó fuera de la pelea en la liga colombiana y enfrenta un partido clave ante Boston River por la Copa Sudamericana. Si los resultados no lo acompañan, su ciclo en Bogotá podría terminar. Y ahí Universitario espera.

No es una casualidad ni una reacción improvisada. La administración de Franco Velazco y la gerencia deportiva de Antonio García Pye ya iniciaron reuniones con técnicos que encajen en el perfil que busca el club. El primer contacto fue con un entrenador argentino sin experiencia en el Perú. La agenda sigue abierta. Pero si Bustos queda libre, el escenario cambia por completo.

En esa eventual negociación hay una pieza clave: Edgardo Adinolfi. El uruguayo, que fue asistente de Bustos en la ‘U’ entre 2024 y 2025 y también trabajó con Gregorio Pérez, es el puente natural para acercar posiciones. La idea en Ate no es un contacto directo inmediato, sino reconstruir el vínculo a través de una figura de confianza que entienda la interna del club.

El retorno de Bustos, sin embargo, no está libre de matices. Su salida en abril del 2025, tras una sanción de ocho fechas y la tentación de dirigir en el extranjero, dejó una sensación de ciclo incompleto. Su paso por Club Olimpia no fue el esperado, y en Millonarios tampoco logró consolidarse. Aun así, su crédito en Universitario sigue vigente. Porque más allá de su presente, su pasado en Ate es garantía de funcionamiento.

El ‘9’ que la ‘U’ necesita

Mientras se define al próximo entrenador, Universitario trabaja en silencio en el mercado de fichajes. Y hay una decisión tomada: la segunda parte del año tendrá un nuevo centrodelantero. La experiencia reciente dejó claro que el equipo necesita más peso ofensivo. Por eso, el nombre que vuelve a escena es el de Francisco Fydriszewski.

El delantero argentino, hoy en Deportivo Independiente Medellín, no atraviesa su mejor momento. Registra cinco goles en la temporada —dos en liga y tres en Copa Libertadores— y ha sido cuestionado por su rendimiento. Sin embargo, en Universitario ven en él un perfil que encaja: delantero de área, con experiencia internacional y capacidad para competir en escenarios de alta exigencia.

La clave de la operación no está solo en lo deportivo. Pasa por la relación que el club mantiene con la agencia Moons Sport Group, que representa al jugador y también a futbolistas del actual plantel como Lisandro Alzugaray, Caín Fara y Héctor Fértoli. Ese vínculo abre una puerta de negociación directa que la ‘U’ quiere aprovechar.

Independiente Medellin's Argentine forward #19 Francisco Fydriszewski celebrates scoring his team's first goal during the Copa Libertadores group stage football match between Colombia's Independiente Medellin and Peru's Cusco FC at the Atanasio Girardot stadium in Medellin, Antioquia department, Colombia on April 30, 2026. (Photo by Jaime SALDARRIAGA / AFP) / JAIME SALDARRIAGA

El plan es ambicioso: intentar que Fydriszewski llegue como jugador libre, pese a que su valor de mercado supera el medio millón de dólares. En paralelo, el club ya tomó una decisión firme: no contará con Sekou Gassama para el segundo semestre. Su salida libera espacio en la plantilla y permite reconfigurar la delantera.

El interés por “El Polaco” no es nuevo. Ya fue sondeado en el pasado sin éxito. Hoy, el contexto es distinto. Universitario necesita un golpe de mercado que eleve la competencia interna y, sobre todo, que traduzca en goles lo que el equipo genera.

En Ate entienden que el margen de error se terminó. La elección del técnico y la contratación del ‘9’ no son decisiones aisladas: forman parte de un mismo proceso de reconstrucción. Apostar por Bustos sería recuperar una identidad conocida. Fichar a Fydriszewski, corregir una deuda evidente.

Universitario no solo busca volver a ganar. Busca volver a ser. Y en ese camino, el “Plan Bustos” y la llegada de un delantero de peso aparecen como dos movimientos complementarios. Porque en un club donde la exigencia es permanente, las decisiones no pueden esperar.

El plan está en marcha. Y en la ‘U’, después de meses de dudas, el futuro empieza a tomar forma.

SOBRE EL AUTOR