Por Jasson Curi Chang

En Universitario, primero la buena noticia: hoy en el avión rumbo a Coquimbo se trepará Williams Riveros. Segundo, semana clave para definir al director deportivo. Y tercero, en la ‘U’ las decisiones ya no pasan por la paciencia, sino por la urgencia. Tras meses de dudas, resultados irregulares y un proyecto que no terminó de cuajar, la dirigencia crema activará dos frentes paralelos que definirán su 2026. Nuevo técnico y el ‘9’ prometido. “Plan Bustos” y un ‘Polaco’ a la vista.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.