Por Jasson Curi Chang

Enérgico, Cúper. Indomable. Parado en la zona técnica, el argentino es un león enjaulado que no se cansa de dar indicaciones. Si tiene a Carabalí cerca en un saque de mano, le ordena: “Largo, largo, juguemos largo”. Si es Polo el que pasa por su lado, le hace gestos. “Achiquemos. Cuidado las espaldas”. Cinco días en Universitario, tres entrenamientos, dos charlas técnicas largas y un viaje. Ese es el tiempo que tuvo para detectar puntos flacos y corregir de inmediato las grietas de un equipo que tiene memoria, y desde ayer comenzó a recordar la seguridad y la certeza. Es el primer escalón.

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