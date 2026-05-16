Por Jasson Curi Chang

Coco se enamoró de su primer triunfo, un 4-1 aplastante de Universitario ante Garcilaso. Coco creyó en la mística crema y en cargar en hombros la responsabilidad del banco tras el 4-2 contra Nacional en la Copa. Pero también es Coco el que dobla la rodilla en Coquimbo, el que no replantea ante Boys, el que pierde ante Sullana y Grau (anoche 0-1) y rompe la estadística de dos derrotas de local en el Monumental en un mismo torneo como no sucedía desde el 2019. Coco es de la casa, sí, y también es la última herencia del ciclo Barco y el plan de urgencia que no pudo remediar a tiempo Velazco.

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