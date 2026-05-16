Coco se enamoró de su primer triunfo, un 4-1 aplastante de Universitario ante Garcilaso. Coco creyó en la mística crema y en cargar en hombros la responsabilidad del banco tras el 4-2 contra Nacional en la Copa. Pero también es Coco el que dobla la rodilla en Coquimbo, el que no replantea ante Boys, el que pierde ante Sullana y Grau (anoche 0-1) y rompe la estadística de dos derrotas de local en el Monumental en un mismo torneo como no sucedía desde el 2019. Coco es de la casa, sí, y también es la última herencia del ciclo Barco y el plan de urgencia que no pudo remediar a tiempo Velazco.

Destruyeron al tricampeón, le pusieron el respirador y lo metieron a UCI: 25 puntos en Liga 1 y fuera de cualquier pelea por el Apertura. Y en la Copa, con 4 unidades, debe obrar un milagro si quiere Octavos o Sudamericana.

Universitario vs. Atlético Grau. (Foto: Fernando Sangama)

Y si hay un círculo del infierno para el hincha de la U, ese debe tener una escena de catástrofe: roja a Polo y gol de Ruídiaz. Fuera el capitán por un manotazo que solo vio el árbitro Sebastián Lozano y 0-1 de la ‘Pulga’ que fue pifiado durante los minutos que estuvo en cancha.

La U se supera en cada partido. Ayer firmó la peor derrota en 4 años. Sin fútbol, sin ideas, sin peleas y con 4 cambios. ¿Sabe Coco Araujo que puede hacer 5 reemplazos? ¿O nunca tiene timing para aprovechar las ventanas? “No es normal que nos expulsen dos jugadores seguidos. Los dos partidos que perdimos con 10 sentí que podíamos ganarlo”, confesó Coco en conferencia de prensa.

Un equipo rendido

La ausencia de Alex Valera genera un forado en el ataque crema, que ayer con un trotón Flores y un apurado Alzugaray no pateó al arco en todo el primer tiempo y se quedó con 10 jugadores a los 36′ por roja a Andy Polo.

Al inicio del segundo tiempo, Fértoli entró por Flores para jugar con el sistema táctico 4-4-1. Sin ordenarse en el campo, Grau golpeó. Una mala salida de Riveros dejó a Ruídiaz mano a mano y venció a Vargas.

Universitario vs. Atlético Grau. (Foto: Fernando Sangama)

En la U nunca hubo reacción. Ingresaron Castillo y Reyna, y luego el Tunche Rivera. El quinto cambio se perdió por decisión técnica. Sin embargo, ninguno de los que ingresó pudo revertir el marcador.

Cambios urgentes

En un palco de Occidente, Cúper y su comando técnico tomaron nota con lapicero y cuaderno. La lista será más larga de lo que se pensaba. La U tiene jugadores que muestra un pésimo nivel futbolístico.

Hoy el argentino se presentará ante el plantel en Campomar en su primer entrenamiento. Tendrá hasta el lunes para ir conociendo a sus jugadores. Por la noche viajan a Montevideo y debe armar su primer equipo que enfrentará a Nacional por la fecha 5 de la Copa Libertadores.

Obrar un milagro es poco. La U necesita resetear la actitud en la interna y mentalizarse en los objetivoa del club.

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