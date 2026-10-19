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Resumen

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Alex Valera llegó a los 90 goles con Universitario de Deportes. (Foto: X / Universitario)
Alex Valera llegó a los 90 goles con Universitario de Deportes. (Foto: X / Universitario)
Por Marco Quilca León

El Monumental se mudó por una tarde al norte del país. Más de diez mil hinchas cremas llenaron las tribunas del estadio Mansiche de Trujillo y convirtieron la visita de Universitario en una fiesta que se sintió como en casa. En la cancha, el equipo respondió a esa fidelidad con una goleada por 4-1 ante Alianza Atlético, un rival que apenas había perdido un partido como local en el año. La ‘U’ necesitaba una actuación así y la encontró con una contundencia que hacía falta en la recta decisiva del Clausura.

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