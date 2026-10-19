El Monumental se mudó por una tarde al norte del país. Más de diez mil hinchas cremas llenaron las tribunas del estadio Mansiche de Trujillo y convirtieron la visita de Universitario en una fiesta que se sintió como en casa. En la cancha, el equipo respondió a esa fidelidad con una goleada por 4-1 ante Alianza Atlético, un rival que apenas había perdido un partido como local en el año. La ‘U’ necesitaba una actuación así y la encontró con una contundencia que hacía falta en la recta decisiva del Clausura.

Fabián Bustos llegó hace un par de semanas para apagar un incendio. El técnico argentino sabía que no había demasiado margen para las dudas y que el tricampeón necesitaba recuperar su identidad. En Trujillo encontró respuestas en futbolistas que conocen el camino hacia la gloria. Edison Flores y Andy Polo, protagonistas de los títulos recientes, volvieron a demostrar que su vigencia no depende de los recuerdos. Alex Valera, por su parte, sigue escribiendo su propia historia.

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Flores y Polo, la memoria del tricampeón

La primera parte fue una demostración de eficacia. Universitario encontró la ventaja a los 16 minutos, cuando Román Suárez convirtió en propia puerta después de una acción que tuvo a Gianluca Lapadula como protagonista. El tanto pasó por la revisión del VAR, pero finalmente subió al marcador y abrió el camino para una tarde de dominio crema.

Cinco minutos después apareció Polo. El carrilero llegó al área y conectó de cabeza un preciso centro de Flores para ampliar la diferencia. Fue una jugada que resumió el entendimiento entre dos futbolistas que han sido fundamentales en los últimos años de Universitario. Flores, con su lectura de juego y capacidad para encontrar espacios, volvió a ser una de las figuras; Polo, con su despliegue por la banda, confirmó que todavía tiene mucho para ofrecer.

En el mediocampo también hubo una historia que merece contarse. Horacio Calcaterra jugó buena parte del encuentro condicionado por una tarjeta amarilla, pero supo administrar sus movimientos y sostener el equilibrio del equipo. En un partido que exigía concentración, el volante aportó experiencia y serenidad. No todo se explica con goles: a veces, la diferencia está en saber jugar cuando el margen de error se reduce.

Antes del descanso, Valera se encargó de ampliar la ventaja. El delantero encontró el espacio para marcar el tercero y dejar a Universitario con una diferencia considerable. No era un gol más. Con esa anotación alcanzó los 19 tantos en la temporada (17 por Liga 1 y 2 por Copa Libertadores), igualando su mejor año (2025) en el que marcó 17 con la camiseta crema y dos con la selección peruana. El atacante se afianza como el máximo goleador peruano del campeonato y mira de cerca nuevos objetivos individuales. “El más grande está de vuelta”, gritó a la cámara en su celebración.

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Una goleada que alimenta la ilusión

Alianza Atlético intentó reaccionar en el segundo tiempo y descontó a través de Ariel Muñoz, a los 55 minutos. Por un momento, el equipo sullanense encontró una razón para creer en la remontada. Sin embargo, la ‘U’ no perdió el orden ni permitió que el encuentro se le escapara de las manos. La respuesta llegó en la recta final, cuando José Luján anotó en propia puerta para establecer el 4-1 definitivo. Dos autogoles terminaron formando parte de una goleada que también tuvo mérito en la presión y la insistencia crema.

El resultado reforzó una tendencia: Universitario se convirtió en uno de los equipos más efectivos jugando fuera de casa. Con 23 puntos como visitante, quedó segundo en esa clasificación de la Liga 1 2026, solo por detrás de Alianza Lima, que suma 25. Además, alcanzó cuatro goleadas en el campeonato, igualando a Melgar como el equipo con más triunfos por amplio margen.

UNIVERSITARIO se ha convertido en el segundo club con más puntos obtenidos como visitante (23) en toda la Liga 1 2026, después de Alianza Lima (25). UNIVERSITARIO ha ganado 7 de sus últimos 9 cotejos como visitante ante ALIANZA ATLÉTICO en Primera División de Perú. UNIVERSITARIO se ha convertido en el club con más goleadas a favor (4) de toda la Liga 1 2026, igualando a FBC Melgar. UNIVERSITARIO se ha convertido en el club con más efectividad en tiros al arco (0.39) de toda la Liga 1 2026, superando a Juan Pablo II (0.37). ALEX VALERA de UNIVERSITARIO se afianza como el máximo goleador peruano (17) de toda la Liga 1 2026 y está registrando su mayor cuota goleadora en la liga peruana, superando la temporada 2025 (16). — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) October 18, 2026

La victoria también tuvo un componente histórico frente al rival. La ‘U’ ganó siete de sus últimos nueve partidos como visitante ante Alianza Atlético en Primera División. Esta vez lo hizo en un escenario que parecía propio, con una hinchada que acompañó desde las tribunas y convirtió cada gol en una celebración colectiva.

Al final, Flores, Polo y Valera se llevaron buena parte de los reflectores, pero la goleada fue una respuesta del grupo. Bustos necesitaba recuperar confianza y encontró una actuación que devuelve a Universitario a la pelea en el Clausura. El camino todavía exige regularidad y quedan partidos por disputar, pero el mensaje del entrenador después del triunfo fue claro: “Estoy feliz y contento, pero quedan muchos partidos más y tenemos que ganarlos todos”.

En Trujillo, la ‘U’ no solo sumó tres puntos. Recuperó parte de esa jerarquía que parecía extraviada y recordó que sus tricampeones siguen vigentes. Con Valera persiguiendo nuevos récords y más de diez mil cremas alentando como si estuvieran en casa, el sueño del tetracampeonato vuelve a tomar fuerza.

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