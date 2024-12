Es el otro partido que se juega Universitario, y quizás el más complicado porque tiene que remontar una deuda de más de 111 millones de dólares. Ayer Jean Ferrari presentó el plan de viabilidad que se entregó a la Sunat para encargar la deuda concursal por los próximos treinta años.

Tras aprobarse la Ley 32113, que permite que la ‘U’ pueda pagar su deuda en tres décadas, el cuadro crema entregó su plan a la Sunat el pasado 11 de noviembre. Luego, hizo algunas rectificaciones requeridas y espera que la entidad recaudadora la apruebe –tiene hasta el 26 de diciembre–, para que desde marzo se empiece a ejecutar.

“Transformamos retos en logros para el club y la estabilidad financiera y administrativa ya no es un sueño, es una realidad”, aseguró Jean al inicio de su exposición.

Según Ferrari, la ‘U’ tiene una deuda de US$111′178.040,95, y desde marzo deben iniciar con los pagos de los créditos laborales y previsionales (AFP, ONG). También pagarán los créditos tributarios generados.

Y cómo lo piensan pagar. El administrador crema también presentó un breve balance de los ingresos del club en los tres últimos años, todos bajo su gestión –asumió el cargo a mediados del 2021–.

A diciembre del 2021, la ‘U’ tenía ingresos por 43 millones de soles, pasando por 65 millones al 218 el año pasado y una proyección para cerrar este 2024 con 126 millones de soles. En tres años, prácticamente se triplicaron los ingresos.

Y el gran pilar del club es su hinchada, ya que los ingresos por entradas creció en casi 40 millones de soles, lo que ha superado los ingresos por derechos de televisión. “Hoy, en primer plano tenemos taquilla, en segundo ‘sponsoría’ y en tercer lugar los derechos de televisión”, explicó Ferrari.

La clave está en la capacidad que tiene el Monumental, para más de 60 mil personas y el mismo Jean Ferrari aseguró que en promedio asistieron a Ate más de 35 mil personas y no solo a ver a la ‘U’ en el torneo local, también a celebrar con ellos “con más de 952 mil asistentes en eventos deportivos en 2024″, según se detalla en la web del cuadro crema.

En específico, la taquilla pasó de dos millones de soles a casi 40 millones. También crecieron los auspicios de 14 millones a 30 millones, mientras que los derechos de TV bajaron de 25 millones a 23 millones. Amén de las ganancias que dejan los socios con las diversas activaciones que hace el club (aumentó en 5 millones de soles respecto al 2021).

—Nuevo estadio—

El crecimiento de Universitario no solo está en las cifras, también se trasladó a lo deportivo con el bicampeonato masculino, un título femenino y el ascenso a la Liga Nacional de Vóley. Ahora buscan dar más pasos y apuntan a seguir creciendo en infraestructura tras la construcción del Coliseo Apuesta Total para el vóley, el CAR en Campo Mar (que entrará a su tercera etapa con las obras para las habitaciones) y las mejoras en el Lolo y Monumental.

El gran anuncio fue que esta mañana se pondrá la primera piedra del estadio Apuesta Total, un minirrecinto con capacidad para cinco mil personas en Campo Mar destinado para el fútbol femenino y las divisiones menores y también la filial dispute ahí la Liga 3.

“La ‘U’ no puede hablar de presupuestos históricos. Si no tuviéramos la deuda que tenemos, hoy estuviéramos hablando de un club millonario. Pero no podemos decir eso porque hemos venido pagando una infinidad”, sentenció Ferrari sobre todo los ingresos que se han generado, pero que están destinados para darle oxígeno al club.

A esas buenas noticias, se sumaron las confirmaciones de los refuerzos Jairo Vélez y Miguel Vargas (exportero de Deportivo Garcilaso), que se suman a Paolo Reyna y César Inga. Mientras, buscan renovar el préstamo con Edison Flores (su pase pertenece a Atlas), y están en la búsqueda del ‘9′ en el exterior.

Además, se anunció que el próximo lunes 9 de diciembre se presentará de manera virtual la nueva camiseta para la temporada 2025. Antes, este sábado se realizará el Crema Fest, una activación donde los aficionados podrán compartir con sus ídolos, un evento familiar para toda la hinchada crema.

Así, la ‘U’ cierra el año de su centenario no solo con la alegría del campeonato, también con un camino definido para el futuro.

