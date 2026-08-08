Por Jasson Curi Chang

Las señales estaban frente a los ojos de todos los cremas, y al cabo de 10 meses del ‘Tri’, la frase aquella del administrador Franco Velazco: “Yo le pregunto a los hinchas, ¿cuántas veces quieren que campeonemos? ¿Todos los años?”. Hoy tiene una fuerte repercusión y dura devolución con mezcla de rabia e impotencia por parte de la Trinchera Norte que pide que se “vayan todos”. Más insultos de grueso calibre a los que se sumaron los 60 mil hinchas iracundos que dejaron anoche el Monumental cargando a cuestas la mochila de la decepción. Fue 1-1 contra Cristal. En el día del aniversario 102 de Universitario no hubo torta, solo cuchillos filosos lanzados al aire.

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