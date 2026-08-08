Las señales estaban frente a los ojos de todos los cremas, y al cabo de 10 meses del ‘Tri’, la frase aquella del administrador Franco Velazco: “Yo le pregunto a los hinchas, ¿cuántas veces quieren que campeonemos? ¿Todos los años?”. Hoy tiene una fuerte repercusión y dura devolución con mezcla de rabia e impotencia por parte de la Trinchera Norte que pide que se “vayan todos”. Más insultos de grueso calibre a los que se sumaron los 60 mil hinchas iracundos que dejaron anoche el Monumental cargando a cuestas la mochila de la decepción. Fue 1-1 contra Cristal. En el día del aniversario 102 de Universitario no hubo torta, solo cuchillos filosos lanzados al aire.

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La desilusión fue más grande luego cuando en conferencia de prensa Héctor Cúper puso la cara frente a los periodistas y soltó: “Ha sido el mejor partido que hemos jugado y el resultado no puede borrar las cosas que se han hecho bien”. La experiencia y espalda de Cúper le ponen pausa a cada declaración del argentino, que parece explicar las teorías cuánticas cuando se refiere a sus planteamientos.

Universitario y Sporting Cristal se repartieron los puntos en el Monumental. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Ayer dio marcha atrás. Volvió el 3-5-2. Y quizás, si hubiese sido victoria en Ate, estaríamos hablando de la versatilidad y la dinámica en su estrategia. Pero como fue un 1-1, en la que ‘U’ terminó metido en su arco, otra vez peloteado por el rival como en Cusco el domingo pasado, sus razones no se entienden.

Su primer cambio fue Williams Riveros por Santamaría. Todo indica que por lesión. Y a pesar de que un pase del paraguayo arrancó la jugada del 1-0 de Lapadula, fue también culpable de la mano que terminó el penal cobrado a favor de Cristal (anotó Yotún).

Ingresaron, luego, Lisandro Alzugaray y Jorge Murrugarra con el 1-1 en el marcaron, y no se metieorn en la misma sintonía. Licha jugó de interior por Jairo Concha, lejos de la influencia de la banda como venía siendo en el 4-4-2, o como segundo delantero cerca del área. ‘Murru’, en lugar de un decente Requena, dejó la garra en el banco y llegó tarde a todas las jugadas divididas.

Lima, Perú. Viernes, 7 de agosto del 2026. Partido válido por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 del fútbol de primera división entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Jaque en Ate

Cristal no le gana a la ‘U’ en el Monumental hace 14 años, y ayer no tuvo la valentía para ir por la victoria cuando el equipo de Cúper entró en desesperación y cansancio. Quiroz, uno de los más entusiastas en el primer tiempo, acabó ahogado y sin piernas para rematar al arco. En una jugada fatal, se enredó con sus ideas y perdió el balón en los minutos de descuento. Pudo costar caro. Está lejos de ser el fichaje que iba a arreglar los problemas de creación que sufre la ‘U’.

Se quedaron fuera de lista Reyna, Flores y Quispe, y ayer tampoco ingresaron Calcaterra o el ‘Tunche’ Rivera. Cúper prefirió quedarse solo con tres cambios y permitir que su equipo quedara a tiro de perder en vez de darle oxígeno desde el banco.

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Universitario de Deportes empató 1-1 con Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura. Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún fueron los que marcaron en el partido.



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Eligió que Lapadula y Valera cierren el partido por si aparecía un chispazo final como ante Cusco FC, y no metió al campo a Rivera, que se quedó en el club justamente para ser el suplente revulsivo que fue en temporadas anteriores. Hoy ni a eso llega. Peor situación pasa con Edison Flores. Sin reporte médico que anuncie alguna lesión, su ausencia en el banco se debería a que tiene por delante a otros compañeros con mejores opciones para Cúper.

Los hinchas le reclaman a esta administración, que mantiene acéfala la dirección deportiva desde la salida de Álvaro Barco, que cierre el fichaje del lateral izquierdo. César Inga hoy no cuenta con una competencia por el puesto y su bajón deportivo se hace más evidente en cada fecha. Hace más de 30 días que se fue José Carabalí a Ecuador y el último cupo extranjero sigue libre a días de cerrarse el mercado de pases de la Liga 1.

Universitario vs. Sporting Cristal. (Foto: Mario Zapata / GEC)

Con 7 puntos en 4 fechas del Clausura, la ‘U’ parece salirse de la competencia por el torneo. No solo por el desempeño que demostró ante Cienciano y Cristal, sino porque las decisiones de la administración han calado hondo en el plantel. Hace 10 meses que se consiguió el ‘Tri’. Y desde entonces, todo parece volcado a borrar los buenos recuerdos de los recientes años maravillosos.

Y como dice la Trinchera, cada vez se escuchará más fuerte: “... que no quede, ni un solo, ohhh, que se vayan todos”.

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