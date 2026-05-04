Por Jasson Curi Chang

No hay que ser adivino. Hay un antes de esto. Uno que está lleno de desazón futbolística, salidas necesarias y bronca del hincha. Universitario vivía en un caverna oscura, con solo 13 goles en 12 partidos oficiales entre Copa y Liga 1, jugadores muy por debajo de su nivel, líderes sin voz en el vestuario y un técnico con ideas que alertagaban al equipo.

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