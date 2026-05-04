Y ahora hay un presente donde la ‘U’ parece ver la luz con Coco Araujo hasta el final del Apertura, según adelantó el administrador Franco Velazco. En 4 partidos suma 13 goles. Lo que hasta hace 15 días costaba mares, lagunas y océanos, hoy pisa fuerte. También ganó en Copa Libertadores e irá a Chile con las chances intactas en su grupo. Y, finalmente, ayer consiguió su primer triunfo de visitante en todo el 2026. Inicia mayo, el mes de Lolo, con buenas noticias.

La victoria 4-1 contra Juan Pablo II, sin embargo, podría analizarse desde varios factores. El primero, sin dudas, es que los norteños jugaron sin Christian Cueva desde el minuto 3. El polémico futbolista vio la doble amarilla luego de un reclamo al árbitro Jordi Espinoza. El juez, acostumbrado a tomar decisiones según la repercusión o viralidad que obtenga, no dio minutos adicionales ni en el primer tiempo ni en a los 90′, cobró un penal dudoso que fue el descuento lambayecano y sacó amarillas a Fértoli y Pérez Guedes solo por reclamar. Aún así, la superioridad numérica le sirvió a la ‘U’ para encontrar las vías que quiebren el físico de su rival de turno.

Universitario vs. Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Apertura. (Foto: ITEA)

El segundo argumento tiene que ver con la apuesta de Coco Araujo, quien envalentonado por el triunfo ante Nacional en la Libertadores y ratificado en el puesto, se decidió por Fértoli y Silveira como interiores y Romero en el arco. Cambios que refrescaron el once titular. El resto del equipo fue la misma base de siempre. Polo y Carabalí por los lados, Valera y Flores en ataque, y Fara, Santamaría y Di Benedetto en defensa.

‘Orejas’ renovado

Y por tercero y más importante, en la ‘U’ de hoy Edison Flores volvió a ser “el de los goles importantes”. Con Coco en el banco, ‘Orejas’ suma 3 goles. Ayer se apuntó con un doblete en 2 minutos que quebró la resistencia de un Juan Pablo II que jugaba con 10. El primero fue un zurdazo al angulo y el segundo un remate tras centro de Andy Polo.

Edison no marcaba dos goles en mismo partido con la ‘U’ desde la última fecha del Apertura 2024 en el 4-0 contra Los Chankas en el Monumental. Hasta hace una semana vivía en una dura sequía que casi alcanzó el año calendario.

Hoy parece renovado y él mismo lo define. “La primera parte del año estuve lesionado. Ahora me voy encontrando poco a poco. Esto es para el hincha que siempre estuvo ahí con nosotros. Sé la presión que hay por jugar en la ‘U’”, dijo al final del partido.

El factor Fara

Cuando estaba Rabanal en el banco, Caín Fara era el jugador que más minutos sumaba y el jale 2026 que más ADN crema demostraba. Ahora, con Araujo le sumó la cuota del gol. Anotó en 3 de los 4 partidos que tiene la era Araujo. Es, junto a Valera y Flores, el artillero de este proceso de renovación donde también se suman con goles el Tunche Rivera, Carabalí, Alzugaray y Silveira, que anotó en el arco de Juan Pablo II su primer gol con la ‘U’ tras magistral pase de taco de Anderson Santamaría.

Fara, que en toda su carrera había anotado solo 1 gol, es una de las pocas herencias de la gestion de Álvaro Barco que se salvan de la crítica. En este Universitario que ya suma 24 puntos en la Liga 1, y que este jueves visita a Coquimbo Unido para cobrarse la revancha de la ida en Ate, Fara se asienta como un titular indiscutible.

“Estoy en Disney”, dijo tras el triunfo en Trujillo tratando de explicar el momento que vive en Universitario. Si antes los goles de la defensa tenían la firma de Williams Riveros, en los últimos partidos han tenido el sello del argentino.

“Es una locura la gente. Desde el banderazo. ¿Renovación? Ya veremos, ya hablaremos”, comentó el defensor que firmó por un año y que en las próximas semanas deberá sentarse a escuchar una oferta de parte del club para extender su vínculo.

La ‘U’ avanza con nuevos vientos. Un poco tarde en el Apertura, pero a tiempo en la Copa, su próximo gran reto.

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