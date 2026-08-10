Por Miguel Villegas

Aunque recién en diciembre se hará oficial, la U tricampeón está anímicamente acabado. Ha terminado un ciclo glorioso, con tres títulos nacionales y cinco torneos cortos seguidos, además de ganancias nunca vistas en la tesorería, asistencias jamás imaginadas por sus fundadores y una larga lista de hitos superados e irrepetibles. Es como si el gigante dormido al que sus enemigos velaban en los 2000, se estuviera volviendo a acomodar para una siesta. Lo maravilloso es, por supuesto, lo vivido: quién puede lanzar un agravio contra estos señores. Lo duro es la sensación de futuro: la U no se preparó para el final.

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