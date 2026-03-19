Por Jean Pierre Maraví Coppa

“Nos han aclarado que el reglamento entra en rigor desde el 9 de marzo, que es la fecha que aparece. Todas las causas se deberían revisar con el nuevo reglamento, nos comunicaron a todos los clubes”, con esta frase el administrador de Universitario de Deportes Franco Velazco inició su diálogo con L1MAX, el único medio que tendrá sus declaraciones, informaron a El Comercio desde el club crema.

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