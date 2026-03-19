La frase es un freno a la ola de especulaciones que han arrasado las redes sociales, streamings y diarios nacionales en los últimos días. El tema ha sido si habrá o no sanción contra el Estadio Monumental para el clásico de la fecha 9 que aún no tiene fecha definida.

Primero, no sé ha abierto aún ningún expediente, a pesar del informe de Michael Espinoza, árbitro del partido Universitario-UTC, donde el mismo juez principal recibió la alerta de supuestos actos racistas, y luego consignó en su informe que escuchó a personas en la grada “haciendo el sonido característico que hacen los monos”, escribió.

Franco Velazco hizo graves denuncias sobre la Comision Disciplinaria (Foto: GEC)

“A nosotros aún no nos notifican sobre el inicio de algún proceso. Nosotros estamos recolectando evidencias y medios probatorios, que nos permitan acreditar nuestra postura, que es que no se produjeron actos de racismo y que por el contrario, hubieron algunos agentes dentro de la cancha, que motivaron que esta situación termine en la activación del protocolo antiracismo”, dijo Velazco.

La voz del club

Universitario de Deportes se prepara para sustentar su defensa luego de que el árbitro Michael Espinoza señalara en su informe que algunos hinchas cremas habrían emitido insultos racistas contra jugadores de UTC.

Al respecto, Franco Velazco, administrador del club de Odriozola, cuestionó la validez de dichas acusaciones al indicar que no existen pruebas concluyentes que respalden los presuntos actos de racismo.

En ese sentido, el directivo aseguró que la institución cuenta con el soporte legal necesario para evitar una eventual sanción contra su estadio, especialmente considerando la cercanía del clásico frente a Alianza Lima.

“Vamos a ir con todo y contra todos en este proceso porque creemos que aquí hay muy mala intención”, concedió a ‘Hablemos de Max’. Ademas, señaló que el club está tramitando la obtención del sonido ambiental del encuentro a la señal oficial del torneo para determinar las “evidencias sonoras”.

“No se escucha ninguna motivación, ni gritos que estén asociados a temas de racismo”, agregó Velazco Imparato. En ese sentido, el administrador ‘merengue’ indicó que el colegiado Espinoza y los futbolistas involucrados —Piero Serra y Ángelo Campos— habrían confundido una burla de los aficionados y los cánticos del club.

“Se escucha claramente una repetición constante de la barra señalando “cachudo”, lo segundo que suena es “Y dale, dale ‘U’”, y luego se produce un tercer sonido que es ‘Tunche’, ‘Tunche’. Yo quiero creer que estos tres ritmos que enfatizan en la vocal ‘U’, pueden haber generado la confusión en estas tres personas”, acotó.

Velazco consignó que el árbitro y los deportistas en cuestión deberán “determinar en qué momento y minuto del audio se escuchan los términos”. Asimismo, estos audios presentados deberán pasar por peritaje.

El administrador, además, advirtió: “Si la Comisión no se maneja con la transparencia del caso, vamos a iniciar también acciones legales porque aquí estamos cruzando una línea. Una cosa es generar perjuicio a la institución en la parte económica, y otra cosa es dañar la imagen de Universitario a nivel internacional, en lo personal no lo voy a permitir”, aseveró.

Las entradas a la venta

Universitario juega su propio partido fuera de la cancha. Mientras el hincha ya hace números y busca asegurar su lugar en el Monumental, el club activó la venta de entradas para el clásico ante Alianza Lima con una certeza a medias: los boletos están, pero la fecha todavía no.

El anuncio encendió de inmediato el termómetro crema. Precios definidos, tribunas listas y una oferta que va desde lo popular hasta lo exclusivo, en una lógica que responde tanto a la fidelidad del hincha como al momento institucional del equipo. Hay expectativa, sí, pero también una pausa obligada. Porque en Ate miran de reojo lo que pase fuera del país.

Norte y Sur familiar fueron fijadas en 60 soles, Oriente en 150, Occidente Lateral en 180 y Occidente Central en 250. A eso se suma el Palco Monumental a 200 soles y la llamada Experiencia Crema, que eleva la apuesta hasta los 2000. Una escala de precios que responde tanto al bolsillo del hincha como al momento que vive el club.

Universitario de Deportes vs. FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Apertura. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

La explicación es sencilla y, a la vez, determinante. Universitario no puede fijar el día del clásico sin antes conocer su ruta en la Copa Libertadores. Así nos hicieron saber desde Ate: “Vamos a esperar hasta que la Conmebol nos ponga fecha del primer partido de la Copa Libertadores. Una vez conocido ese tema daremos a conocer la fecha del duelo ante Alianza Lima”, afirmaron.

El calendario internacional manda. Y en este caso, condiciona. Recién después del sorteo de la fase de grupos, programado para hoy jueves 19 de marzo a las seis de la tarde, el club tendrá el mapa completo para ordenar su agenda.

No es un detalle menor. En un equipo que ha vuelto a mirar el continente con ambición, cada decisión pasa por equilibrar lo local con lo internacional. El clásico, por más historia que arrastre, no se juega aislado del contexto. Se acomoda.

Mientras tanto, el hincha compra. Compra sin fecha, pero con fe. Porque si algo no cambia en este tipo de partidos es la certeza de que, cuando se juegue, el Monumental estará lleno. Y el clásico, como siempre, se terminará jugando mucho antes del pitazo inicial.

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