Por Jasson Curi Chang

Hubo una época en la que Gianluca Lapadula era una fantasía para el fútbol peruano. Un delantero con apellido peruano que rompía redes en Italia, que aparecía en portadas europeas y que parecía demasiado lejano para una selección que por entonces luchaba por volver a un Mundial después de 36 años. En el 2016, cuando Perú lo buscó con insistencia, dijo que no. Luego jugó un amistoso con Italia, firmó por el AC Milan y siguió su carrera lejos de la Blanquirroja.

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