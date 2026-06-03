El futuro de Adrián Quiroz, volante de Los Chankas, empieza a tomar forma y Universitario de Deportes aparece como el principal candidato para quedarse con el futbolista. Así lo confirmó su representante, Bica, quien reveló que el club crema presentó una oferta importante para concretar el regreso del jugador a Ate.

“El jugador y nosotros debemos pensar en qué es lo mejor. La ‘U’ llegó con una propuesta muy fuerte del medio local”, reveló el agente en el programa Modo Fútbol, dejando claro que las negociaciones vienen avanzando entre ambas instituciones.

El representante explicó además que todavía existen detalles pendientes relacionados con la cláusula contractual. “Ahora hay una conversación entre clubes para ver cómo se soluciona el problema de la cláusula”, comentó, mientras el entorno del futbolista analiza cuidadosamente la mejor decisión para su carrera.

Adrián Quiroz tuvo un buen Torneo Apertura con Los Chankas. Foto: Adrián Quiroz/Instagram

“Tenemos que esperar estos días. Ojalá Adrián tenga minutos con la selección y luego tomaremos la decisión final: quedarse en la ‘U’ o tener una oportunidad de ir al extranjero”, agregó Bica, quien no descartó la posibilidad de que el volante vaya al extranjero ante una oferta mejor.

Si bien Universitario lleva ventaja, el nombre de Quiroz también despertó interés fuera del país. Según explicó su representante, desde Brasil, Argentina y México ya comenzaron a seguir de cerca la situación del futbolista, pero todavía no existen propuestas formales sobre la mesa.

“Hay sondeos de Brasil, Argentina y México también, pero nada concreto como fue lo de la ‘U’”, dijo el agente. Por ahora, el regreso a Ate parece el escenario más cercano y en los próximos días se definirá su futuro.

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