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¿Vuelve a Ate? Universitario lanzó fuerte oferta para el regreso de Adrián Quiroz. (Foto: Liga 1)
¿Vuelve a Ate? Universitario lanzó fuerte oferta para el regreso de Adrián Quiroz. (Foto: Liga 1)
Por Redacción EC

El futuro de Adrián Quiroz, volante de Los Chankas, empieza a tomar forma y Universitario de Deportes aparece como el principal candidato para quedarse con el futbolista. Así lo confirmó su representante, Bica, quien reveló que el club crema presentó una oferta importante para concretar el regreso del jugador a Ate.

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