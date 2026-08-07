Universitario de Deportes enfrentará este viernes 7 de agosto a Sporting Cristal por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1. Propio de la importancia de este duelo, Héctor Cúper, entrenador de la ‘U’, impartió intensidad en los entrenamientos previos.

En un video filtrado en las redes sociales se observa la energía con la que Cúper se dirige al plantel, y puso especial foco sobre Gianluca Lapadula.

“¡Lapadula no salgas del medio!“, exasperado gritó el experimentado entrenador en una simulación del ataque ‘crema’.

‘El Bambino’ llegó a Universitario en el reciente mercado de pases con la finalidad de enrumbar el camino hacia el ‘tetracampeonato’.