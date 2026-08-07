El técnico de Universitario destacó el instinto goleador de Lapadula y reveló que todavía se encuentra en proceso de recuperación física. (Foto: GEC)
El técnico de Universitario destacó el instinto goleador de Lapadula y reveló que todavía se encuentra en proceso de recuperación física. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes enfrentará este viernes 7 de agosto a Sporting Cristal por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1. Propio de la importancia de este duelo, Héctor Cúper, entrenador de la ‘U’, impartió intensidad en los entrenamientos previos.

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