-Quien decide escribir un libro en realidad está fabricando una bomba.

A esa conclusión llegamos, una tarde del 2020, cuando vivíamos ocultos en esos bunker en los que convertimos nuestras casas por la pandemia, Pablo Fedeli y yo, después de darle vueltas a su idea. Que era, por supuesto, pirotecnia: el joven autor quería organizar el Salón de Trofeos que se ubica en los bajos de la tribuna de madera del Lolo Fernández de Breña, clasificarlos, hacer un inventario, revisar archivos y contrastar días, fechas, horas, desempolvar recuerdos que el hincha ha olvidado y recuperar, en ese 2020 sin campeonatos, el fuego que envolvía a la U campeón.

Y luego convertir todo eso en un libro.

Lo ha conseguido. El proyecto, que ya tiene en sus manos y le ha puesto, con absoluta contundencia, Las Copas del Campeón (Editorial Antártica, 2024), es un recorrido por la historia de Universitario a través de sus vitrinas llenas. Le quema de las manos, por la rigurosidad de su investigación. De esto trata.

-¿Por qué escribir un libro papel, en tiempos donde todo (o casi todo) se consume en digital?

Decidí escribir y publicar este libro en papel porque, al igual que un trofeo tangible, un libro físico tiene la capacidad de convertirse en un objeto memorable. A través de esta publicación, los aficionados y lectores pueden sentir literalmente en sus manos el peso de la historia y el legado del Club Universitario de Deportes. Además, el diseño y la presentación de lujo en el papel ofrecen una experiencia completa que está acorde a lo que significa Universitario para mí y para los hinchas.

-¿Cómo nació la idea?

La idea nació en el curso de Tesis de mi Maestría, cuando me pidieron un tema que pudiera interesarme y que lo hiciera con pasión y dedicación no dude mucho en pensar algo relacionado al club del cual soy fanático y propuse un Museo para el club Universitario de Deportes de esa idea original cuando pensaba que objetos colocar en ese museo me di cuenta que las imágenes de los trofeos ganados por Universitario no estaban en ninguna web, me puse a investigar y me di con la sorpresa que la gran mayoría tampoco los tenía el club en su Sala de Trofeos: habían desaparecido con el tiempo. Entonces me impuse la misión personal de encontrarlos y así surgió la idea de hacer un libro donde plasme esta investigación.

-¿Cuánto tiempo costó la investigación?

La investigación para este libro me llevó en total casi seis años.

-¿Cómo fue ese proceso?

Fue una etapa placentera porque cada hallazgo era muy celebrado por mí, me pasó de todo: desde encontrar un trofeo de casualidad al caerse un álbum con recortes de periódicos antiguos y encontrar una foto de Rafael Quirós recibiendo el Trofeo Campeón de 1969, hasta tener que mandar a ilustrar un trofeo debido a que las fotos que encontré eran muy sucias y de baja calidad como el Trofeo Campeón de 1945.

Durante este tiempo, buscar información en archivos, bibliotecas y colecciones privadas formo parte de mis quehaceres diarios, pero no solo era encontrar la foto del trofeo, tanto físicamente como en registros fotográficos. Quise que mi tarea incluyera investigar cómo se obtuvo, quiénes participaron del logro. Por eso logré entrevistarme con más de cien personas vinculadas al club incluido ex dirigentes, jugadores, barristas, hinchas y trabajadores todos me aportaron en mi investigación que buscó no solo recopilar datos o fotos, sino capturar la esencia de cada momento histórico del club.

-¿Qué fue lo más difícil de trabajar en este proyecto?

Creo que la parte más difícil, dura y exigente fue cuando terminé la investigación incluido la edición, diagramación, selección de fotos y me puse a buscar opciones de imprimirlo, de que por fin vea la luz.

Esa fue la parte más difícil incluí todas las opciones posibles desde la auto publicación, opciones de pago con editoriales pero eran inalcanzables para mis exiguos recursos disponibles hasta que pude encontrar gente del club interesada en el proyecto, quienes me abrieron las puertas al ver la calidad del producto final. Se hizo la evaluación para que sea un producto licenciado y me consiguieron el contacto con Academia Antártica quienes se han portado muy bien conmigo y me han dado todas las facilidades para que mi libro cumpla con todos los requisitos y condiciones que pedí.

-¿Cuál es tu postura, y qué datos nuevos ofrece tu libro sobre el título de la U en 1934, legítimamente ganado en definición de 1935?

Mi postura es la oficial y la legítima basada en la única fuente oficial, que es la Federación Peruana de Futbol y avalada por la FIFA: el título nacional de 1934 se definió el 7 de Julio de 1935 y lo gano Universitario en la cancha, como mandan los cánones de la deportividad y la moral deportiva.

Los datos nuevos que ofrece mi investigación están orientados al Trofeo entregado ese año, que esta inspirado en una pelota de futbol de 1900 , que fue una de las primeras que apareció de 8 gajos y que se hinchaba por medio de un cosido donde se accedía a la válvula interior.

Este Trofeo según mi investigación fue de alto valor y era de plata, fue elaborado por la Fábrica Nacional de Trofeos y Copas Francisco Pereda y Hermano pude entrevistarme con los descendientes de esa Fábrica que todavía están vivos y reconocieron el trabajo de sus abuelos.

Por otro lado, la evidencia de ese Trofeo la pude encontrar en la Lista de Inventarios del club realizada en 1965 y por un sticker que aparece en el Trofeo realizado en el inventario de 1990.

Lamentablemente el Trofeo original fue robado o desaparecido al igual que muchos objetos históricos del club, según mi investigación la U debería tener mas de 1300 objetos entre Trofeos, Copas, platos, banderines, etc. pero según mi recuento realizado el 2022 solo tiene 288 Trofeos.

Y ya no tiene ningún Trofeo de Oro o de Plata todos estos fueron desaparecidos en el trascurso del tiempo.

-¿Por qué el club Universitario ha inspirado tanta literatura, en estos cien años?

Universitario no es solo un club de fútbol; es un fenómeno cultural que ha traspasado las generaciones. Es un amor heredado y formado. La garra crema esta instalada en cada peruano trabajador que a pesar de los obstáculos que se enfrenta la vida saca el empuje para superarlos día a día.

Su historia está profundamente entrelazada con la historia social y deportiva del Perú. Los valores del club, su origen académico y su papel en momentos clave de la historia peruana lo convierten en una fuente inagotable de inspiración para escritores reconocidos y nobeles.

Mi libro es un tributo a esa rica historia y a su impacto duradero en la sociedad.”

-¿Dónde se presenta y cómo se puede adquirir?

Tenemos varias presentaciones programadas incluida la FIL la Municipalidad de Miraflores y con los socios del club estamos cerrando esas gestiones y muy pronto comunicaremos los horarios y fechas de cada presentación.