Ayer el juez Roberto Porto denegó el Habeas Corpus que presentó la defensa del preparador físico crema porque hay “fuertes indicios de autoría” del delito, según cita “Globosporte”. Así, el uruguayo seguirá recluido y en cualquier momento puede ser trasladado a un penal. Además, su pasaporte ya fue retenido.

Caso Sebastián Avellano Vargas. "... detención preventiva presenta razones suficientes, ya que la restricción cautelar se impone por la gravedad concreta de la práctica delictiva en teoría practicada por el acusado, causando gran indignación en el entorno social..." pic.twitter.com/KPXGigwQsA — Ronny Isla & Suiza (@Ronny_Isla) July 13, 2023

1 ¿Qué dice la ley brasileña?

La ley que sanciona el racismo en Brasil es la 7716 que data desde 1989. Además, existe en su justicia el Departamento de Represión de Delitos Deportivos (Drade), que obliga a tener una oficina policial en cada estadio, donde se atiende no solo cuestiones de racismo, sino cualquier acto que se realiza.

Fue ante una de estas oficinas en la que los tres hinchas denunciaron a Avellino para que la policía actué con la detención.

Según la cita ley, la sanción para el delito de “practicas, inducir o incitar la discriminación por motivos de raza, color, etnia, religión y origen”, es de uno a tres años más una multa.

“Corinthians no va a ayudar a nadie porque no es un tema de fútbol, sino un tema de la policía”, nos dice Anna Canhedo, de “Globosporte”. El cuadro brasileño solo brindó al juez los videos de las cámaras de seguridad. No tuvo contactos con los cremas.

“En el Arena Corinthians hay una delegación policial que atiende cualquier caso. Ahí fue denunciado”, nos comenta Anna sobre lo que pasó la noche del martes. “Las cosas se les ha complicado por las imágenes. Ya se le negó el hábeas corpus”, agrega la periodista.

2 La posición Conmebol

Las noticias no son las mejores para el preparador físico crema. La Conmebol ya inició una investigación preliminar por los hechos. Si bien no hay una posición pública del ente que rige el fútbol sudamericano, según el reglamento de disciplina, los actos de racismo de sancionan con 10 partidos o cuatro meses fuera de la actividad.

Esta sanción es individual, no afecta a Universitario ni su participación en la Sudamericana salvo que el club haya obstaculizado las investigaciones u ocultado evidencias. En principio, la realización del partido del martes en el Monumental no corre riesgo.

Tampoco por el reclamo del técnico Wanderlei Luxemburgo, quien señaló que se sienten como “conejillos de indias”, por venir al Perú en medio de una serie de contagios del Síndrome de Guillain-Barré.

“El Síndrome de Guillain-Barré no se transmite de persona a persona y el Perú no es un foco de contagio de esta enfermedad. Recomendamos a los jugadores del Corinthians el correcto lavado de manos, consumir agua segura y los alimentos bien cocidos”, publicó anoche el Ministerio de Salud como respuesta al técnico brasileño.

COMUNICADO |✅ El Síndrome de Guillain-Barré no se transmite de persona a persona y el Perú no es un foco de contagio de esta enfermedad. Recomendamos a los jugadores del Corinthians el correcto lavado de manos, consumir agua segura y los alimentos bien cocidos. #Universitario… pic.twitter.com/0qdHZqEJv1 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 14, 2023





3. ¿Qué se piensa en la ‘U’?

Se esperaba el pronunciamiento de Universitario luego de que se haga público las imágenes de los gestos de Sebastián Avellino. Los cremas seguirán trabajando para darle todo el soporte legal a su trabajador.

En el plantel ahora trabaja con Marco Durán, de la divisiones menores. para los partidos que vienen. Hoy enfrentan a Unión Comercio, el martes la revancha ante Corinthians y luego el clásico en Matute. Se vienen días claves en Ate.

