Por Jasson Curi Chang

Sentados en la tribuna, uno está cruzado de brazos y el otro se lleva las manos al rostro. No importa si es martes de Coquimbo o domingo de Melgar, el resultado demoledor es el mismo, el gesto impaciente es el mismo. Álvaro Barco y Franco Velazco, los responsables de esta crisis deportiva que vive un Universitario que es cuarto en el Apertura 2026 y mira el liderato a ocho puntos de distancia. Crudo para el tricampeón que vio cómo en seis meses -desde finales de octubre 2025 a la fecha- el mountruo que ganó cinco torneos cortos al hilo en el Perú hoy esté pensando en que aún falta el Clausura para salvar el año.

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