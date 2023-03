Tiene toda una vasta experiencia en su mochila, un CV exquisito luego de haber dirigido a los clubes más importantes de Sudamérica y a su selección nacional. Con 70 años, Jorge Fossati se muestra muy bien física y, sobre todo, mentalmente. Responde de manera educada a los colegas que se dieron cita en un reconocido hotel de San Isidro el día de su presentación. Sabe que el hincha exige, sobre todo luego del mal inicio del torneo.

Y desde el inicio ya tendrá una gran prueba. Esta noche los cremas juegan ante Cienciano (9 p.m.), en la primera fase de la Copa Sudamericana, un partido de exigencia deportiva y con intereses económicos también. De avanzar a la fase de grupos del torneo, tendrá competencia internacional y un premio de 900 mil dólares.

Las razones de su llegada a Universitario

La responsabilidad que tiene el entrenador uruguayo de romper una mala racha de 29 entrenadores antes que él que han estado durante los últimos 10 años, tiempo que no levanta un título y buscan con su llegada alcanzar la estrella número 27. Por ende, el área de gestión deportiva prima por la experiencia de Jorge Fossati para que sea el técnico idóneo en sacar de la crisis en la que se encuentre el club.

Según reveló, Jorge Fossati vio a todos muy metidos en este proyecto y muy decididos a sacarlo adelante ente todos. Previo a la firma del contrato y tomar el vuelo con destino a Lima, Fossati confesó lo siguiente: “En estos últimos días, hablando de todo un poco, les decía a Jean y Manuel si hay algo que he aprendido es que en el fútbol nadie gana nada solo”.

“En un club estamos acostumbrados a decirle equipo a los once muchachos, pero el equipo es mucho más grande. Yo creo que cuando esas cuatro patas (la hinchada, la directiva, los jugadores y el cuerpo técnico) están fuertes, la mesa va a resistir cualquier inconveniente que tiene toda vida, las dificultados, en esto del fútbol, las capacidades de los rivales. Jamás vamos a cometer el error estúpido de subestimar al rival”, acotó.





Asimismo, el técnico uruguayo es consciente que le hubiera gustado empezar la pretemporada con el equipo, sin embargo, espera que el grupo capte en un mediano tiempo su idea de juego. ”No es la situación ideal, nos gustaría tener mayor espacio de tiempo, pero esto del fútbol es así. A veces tenes que apelar al ingenio para que las horas valgan más y cómo les dije a los muchachos. Nosotros estamos acá porque no hemos podido venir otras veces que nos habían invitado por otros compromisos, pero Universitario es un grande de verdad y esa es la primera razón por la que estamos acá. Nos gustan los grandes desafíos”.

“A esta altura no me meto en locas aventuras, si venimos es porque creemos y lo digo desde el corazón hubieron técnicos uruguayos hace muy poco tiempo aquí por lo que tengo las mejores referencias de los señores que tengo a mi lado (Jean Ferrari y Manuel Barreto)”.

¿Jugará con tres en el fondo como línea de fondo?

Es una de las características del nuevo entrenador de la ‘U’: jugar con una línea de tres zagueros para que los laterales cumplan el rol de ataque con mayor profundidad. En Danubio, su último club, Jorge Fossati utilizaba el sistema táctico 3-1-4-2. La pregunta es, en Universitario tiene los jugadores para rendir en este sistema.

Para la zaga, Universitario cambió a sus centrales. De Federico Alonso y Nelinho Quina pasó a Williams Riveros y Matías di Benedetto. Además, fichó a Marco Saravia y cuenta con Piero Guzmán. Los cuatro han tenido actividad en este inicio de año.

Con los laterales-extremos, con Nelson Cabanillas no tendría problemas por la banda izquierda. El suplente en ese puesto es José Bolívar. Quizás por la derecha con Aldo Corzo si podría haber complicaciones, aunque se sabe que el defensor cumple cada función que le encargan. En esa ubicación también tienen a Hugo Ancajima.

“Sí, es verdad que hay un sistema que me gusta más que otros, pero no me cierro a eso. Considero que el sistema, si bien es cierto, es importante, no lo podemos tener como prioridad y mucho más cuando no estamos en una pretemporada donde uno elige a los jugadores de acuerdo a tu idea. Creo que Universitario si tiene jugadores para hacerlo”, aseguró Fossati sobre este modelo.

¿Cuál será el estilo de la nueva versión de la U al mando de Fossati?

“Trataremos de buscar el protagonismo. Universitario es grande y no puede tener otra propuesta que buscar el protagonismo, salvo que juegue contra un equipo que, en los papeles, pueda ser enormemente superior. Conozco al fútbol peruano a la perfección y creo que Universitario está en condiciones de jugar mirándole a los ojos a todos los rivales”, dice Fossati.

Su idea pasa por trabajar mucho con la pelota en los pies. Manejar los tiempos del partido bajo la idea que defiende: “Para mi jugar bien es defender bien y atacar bien. No confundamos jugar bien con jugar bonito”, sostiene el entrenador. Y es algo a lo que el hincha de la ‘U’ está acostumbrado, para ellos lo que suma es la victoria más allá del estilo.

Cambios en la capitanía

Desde el 2019, José Carvallo, arquero de Universitario ha venido siendo el capitán del equipo, pero, esto cambiará con la llegada de Jorge Fossati. Así lo hizo saber el técnico uruguayo ante la pregunta de Deporte Total. Asimismo, dejó en claro que está decisión no tiene nada que ver con algo personal, sino que prefiere que sea un jugador de cancha para que haga respetar las reglas a favor del equipo.

“Veremos desde que nosotros asumamos el plantel, primero quienes juegan, después quien será el capitán. Sí te voy a ir adelantando algo desde ya. Fui arquero y me otorgaron la responsabilidad de ser el capitán. Desde mi punto de vista no es lo ideal. Yo prefiero capitán de cancha. Capitanes hay varios en los planteles, pero capitán de cancha, prefiero a un jugador de cancha. Si juega al medio mejor, o si juega por ahí de delantero. Esto porque no quiero que esté a 50 metros de su lugar, yendo a protestar o yendo a meterse en el medio de un lío, porque es lo que obliga la faja de capitán”, dijo Fossati.

Justamente algo de eso pasó en el duelo ante Melgar, cuando José Carvallo tuvo que abandonar su arco para reclamar y fue amonestado por ello. En los dos últimos años, cada vez que Carvallo estuvo ausente el que tomó la cinta fue Nelinho Quina. En algunos casos lo hizo el porteo Zubzuck (en el 2021 con Comizzo). Ninguno de ellos está en la plantilla, por lo que la ‘U’ tendrá un nuevo capitán. Podría ser Aldo Corzo por lo identificado con el club, Horacio Calcaterra por el liderazgo que ejerce en el campo u otro jugador que sea la voz del equipo.

¿Cómo trabajará el tema psicológico?

El tema psicológico en los deportes ha tomado demasiada relevancia en este último tiempo. Los clubes y selecciones cuentan con profesionales en esta área para potenciar a sus equipos. En Perú, el caso más éxito fue de Marcelo Márquez, quien fue una pieza fundamental para que la selección peruana vuelva a un mundial luego de 36 años. Tras dejar la Bicolor, el comando técnico de Juan Reynoso decidió que regrese para este nuevo proceso.

Jorge Fossati no es ajeno a esto y en conferencia dijo lo siguiente: “Nosotros consideramos que no solo para el futbolista, sino cualquiera de nosotros. Podemos tener muy bien físico, muy trabajado, pero si no tiene muy bien la cabeza, sino está fuerte psicológicamente, difícilmente tenga el grado de atención que deba tener y tenga el carácter que hay que tener en un partido de fútbol o dentro de un entrenamiento”; dijo sobre lo que se da en cada partido.

Pero Fossati apunta a más. “El futbolista cuando vuelva a casa después de entrenar tienen que sentir que han progresado. No importa si es un milímetro o un metro, pero han progresado”, sentenció al respeto.

Pues bien, con esas ideas y sus primeros cambios, Jorge Fossati enfrenta desde hoy el reto de dirigir a la ‘U’, y la primera barrera no es nada fácil: la Copa Sudamericana es el primer gran objetivo.

