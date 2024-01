El equipo que arrancará el año es, a primera lectura, el mismo que fue a Matute y ganó las finales. O casi el mismo: el vacío dejado por Piero Quispe es la enorme duda. ¿Es mejor Calcaterra arrancando o robustece su paciencia y trajín en el segundo tiempo? ¿Cuánto tiempo habrá que esperar a Canchita 10 puntos? ¿Jairo Concha mostró en 30 minutos que está hecho para romper la monotonía de este equipo?

La defensa

Una impresión: para llegar al arco de Britos los primeros defensas tienen que ser Valera o Dorregaray -o los dos, un plan que tiene Bustos para provincia- y en esa tarea ambos muerden tobillos. No fue un partido exigente para el portero uruguayo pero en sus movimientos confirma el pasado en Liverpool 2023: es un arquero sobrio, atajador, que busca asociarse con sus defensas y tiene un gran pase largo. No tiene la espectacularidad de un Superman Fernández ni la talla de Carvallo: en ese sentido, la U parece haber traído una pieza más fiable. Sus tres defensas se conocen de memoria y aunque faltos de fútbol, ofrecieron pocas fisuras. Riveros no debe salir de la cueva, Corzo necesita más rodaje y Di Benedetto no baja de 5 puntos. Aquí habrá un misterio por descubrir, que podría potenciar al stopper argentino: en esa zona, la izquierda el ecuatoriano Portocarrero tiene todas las fichas para ser el extremo, la versión zurda de Polo. Quizá vaya a Trujillo, para el debut en la Liga 1.

El medio

Ya no está Quispe. Ya no está su gambeta que cortaba el medio para abrir una defensa rocosa, ni su sociedad con Cabanillas, ni su pase a algún vacío. La misión de Bustos es encontrar un reemplazo y en tres partidos ha sido paciente para respetar a los titulares 2023, Pérez Guedes y Calcaterra, este último el reemplazo natural de Piero. Es la deuda. Calca ejecuta mejor otro plan, sabe dormir al rival, lo traslada, pero tiene menos vértigo y otra profundidad. Es ideal para jugar en Matute con el marcador a favor pero abre el debate sobre si, en casa y con la urgencia de ganar, sus movimientos son igual de influyentes.

Los 30 minutos de Jairo Concha echan gasolina a la discusión, avivan el fuego. Entró como si hubiera esperado cien años la chance: despierto, sin guardarse nada, sin necesidad de acomodarse al pasto nuevo del Monumental. Ya en el aplausómetro la gente, unos 50 mil fanáticos, le había recordado dónde estaba -Esa es la U, el mejor de los equipos, le cantó- y ya su padre, un viejo fanático de la Barra Oriente, le había recordado cómo había que jugar. Al archivo sus 102 partidos y 12 goles con la camiseta del rival. El tránsito de Alianza a la U o viceversa ya no es el callejón oscuro de los 90, ni la hostilidad de los primeros años de la barra y mucho menos los Andes imposibles de cruzar: el profesionalismo de un hincha se entiende mejor y no admite dudas, que para eso sirven hoy los TikTok y otras redes: Jairo Concha fue absolutamente profesional en su etapa anterior y si alguien quiere una muestra, debe ir al vídeo del 4-1, sus dos golazos, con su anterior equipo. Antes le pasó a Corzo, antes le pasó a Hohberg. Los dos fueron muy felices.

Universitario empató ante Coquimbo Unido en la Noche Crema 2024 | Foto: Jesús Saucedo/ @photo.gec

Jairo parece haberlo entendido como si lo hubiese estudiado. Y ese doble efecto, la tribuna y su viejo, se le metió a los chimpunes y fue escudo: la U necesitaba otro vértigo y mejor pase, otra asociación con Ureña y Polo y Concha entregó una primera media hora aprobatoria. Provocó la tarjeta roja. Y fue el primero que corrió a arengar a Bolívar, cuando falló en el autogol. Su ingreso, junto a Bengala Celi, asentaron mejor a la U en el segundo tiempo, que así dejó el ritmo de jubilado, aceleró y se puso 1-0, tras cabezazo de Flores. En ese gol fue clave el pase al espacio que solo tienen los jugadores inteligentes, como Yuriel. Este tendría que ser su año. Tiene todas las condiciones —físico, juego, juventud, valentía— para quitarle el puesto a Pérez Guedes.

La ilusión es que, a estos dos muchachos, se le sumará Canchita Gonzáles. Electricidad para un equipo que debe tener confianza, pero nunca jugar confiado. Alto voltaje para un campeón que perdió a su segundo goleador del año, tras la salida de Urruti. Otro hombre de la casa para encarar un año en el que hay que jugar como hinchas.

El ataque

Ya sabemos que es un elegido: en tres partidos de la era Bustos es el goleador del año (2), y su facilidad para respirar el error de la defensa, su salto y su mejor pegada, confirman la versión 2024 de Edison Flores, más punta que extremo, más goleador que creativo. Es altamente probable que nadie lo mueva de esa zona, salvo que la U juegue alguna vez con Valera y Dorre. La prisa con la que llegó el nuevo comando técnico, la demora en la llegada de los últimos refuerzos, no han permitido ver el plan B, o probar la línea de 4 o saber cómo encajaría Canchita o Portocarrero. La única certeza es que esa U tren que iba igual en el Monumental que en provincia, no está más. Será más cautelosa, más protegida, más dura de quebrar. Bustos no es Fossati ni Concha es Quispe. Hay, sin embargo, una ilusión que se va en las 50 mil personas que vuelven a casa de esta medianoche crema: tiene mejor plantel que el año pasado. Bajó la edad promedio del plantel. Trajo al mejor arquero de la Liga Uruguaya. Obtuvo alternativas para el medio. Dio dos golpes mediáticos. No dejó que se vaya su goleador. Es un campeón robustecido. Es el plan U del Centenario, una institución que decidió nunca más “ganar como sea”. Quiénes querían ver estrellas quizá tendrían que dedicarse a la astronomía.