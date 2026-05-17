En el ojo de la tormenta. En las últimas horas se viralizó un video en el que José Rivera patea la camiseta de Universitario de Deportes tras la dolorosa derrota ante Atlético Grau por la Liga 1.

Ante esta situación, el club ‘crema’ decidió abrirle un proceso disciplinario al delantero.

“A raíz de las imágenes difundidas tras el encuentro del viernes 15 de mayo, se ha dispuesto el inicio de un proceso disciplinario interno al futbolista Jose Rivera”, cominicó la institución ‘crema’.

Asimismo, en el mismo comunicado informaron que el ‘Tunche’ no será parte de las convocatorias hasta que se “determinen las medidas respectivas conforme al reglamento interno del club".