Alex Valera no escondió su frustración después de una de las tardes más difíciles de Universitario de Deportes en la temporada. La derrota por 4-1 ante Sport Huancayo, en el estadio IPD de Huancayo, significó que los cremas dejaran escapar el Torneo Clausura y el delantero no tuvo reparos en reconocer el mal partido de su equipo. Incluso, aprovechó para pedir disculpas a los hinchas que viajaron hasta la ciudad incontrastable para acompañarlos.

“Primero felicitar a Huancayo por este Clausura. Hizo una gran campaña. Merecido su campeonato. Jugamos un partido, no lo quiero decir, pero horrible. Molesto. A pesar de que tenemos una oportunidad más, creo que el partido para mí y para todos fue horrible. Ahora volvernos a encontrar la otra semana con ellos. Enfocarnos en lo que queda”, manifestó el goleador crema.

El atacante también tuvo un mensaje especial para los simpatizantes de Universitario que llegaron hasta Huancayo. Valera reconoció que el rendimiento del equipo estuvo muy lejos de lo que esperaban y lamentó que los aficionados recibieran una actuación como la que ofrecieron en el campo.

ALEXA VALERA: "Le pido DISCULPAS a toda la gente de la U que vino hasta acá. FUE UN PARTIDO HORRIBLE" 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T #L1MAX #Liga12026 https://t.co/FqjzqzunOV — L1MAX (@L1MAX_) November 22, 2026

“Le pido muchas disculpas porque creo que no se merecen que hayan venido desde tan lejos para darles este espectáculo. Les pido disculpas y hoy fue un mal día de nosotros y creo que la otra semana se pueda mejorar”, finalizó el delantero, visiblemente afectado por el resultado.

Sin embargo, Universitario todavía tiene una oportunidad para cambiar la historia. El equipo dirigido por el comando técnico crema volverá a enfrentarse a Sport Huancayo en las semifinales de la Liga 1, una llave que tendrá un ingrediente especial: los merengues buscarán cobrarse la revancha y recuperar el camino hacia el título nacional.