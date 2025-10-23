La organización de la Liga 1 confirmó el día y la hora del partido Universitario vs. Deportivo Garcilaso, correspondiente a la fecha 18 del Torneo Clausura, en el Estadio Monumental. En un primer momento el duelo estaba programado para el jueves 6 de noviembre; sin embargo, esto cambió.

Ahora, el duelo entre cremas y cusqueños será el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. en el templo crema. Con ello, queda definida la programación de la última fecha del Clausura y de cuándo la U festejará, de confirmarse todo, el tricampeonato.

El motivo del cambio de día está relacionado con la fecha FIFA de noviembre. Como se sabe, la selección peruana disputará dos partidos amistosos en Rusia y emprenderá un viaje largo.

La delegación de la Bicolor planeaba viajar el viernes 7, por eso el partido Universitario vs. Garcilaso iba a jugarse el jueves 6. Sin embargo, ahora el viaje quedó para el sábado 8, lo que movió también la fecha del compromiso.

En Universitario se preparan para el festejo del tricampeonato. Los cremas necesitan ganar seis de los últimos 12 puntos en juego para coronarse por tercer vez consecutiva. Y eso podría suceder en la fecha 16 ante ADT en Tarma.

Si todo marcha según lo planificado, recién la celebración con sus hinchas sería en la última fecha ante Garcilaso.

