En un efecto único en el mundo, no explicado aún por la ciencia, la sombra de Lionel Messi no se parece a él. No tiene sus piernas biónicas ni su espalda argentina y mucho menos su talla small: la sombra de Lionel Messi es Yassine Cheuko, el guardaespaldas personal del mejor futbolista del mundo, un exmilitar estadounidense que le dobla el físico, lo persigue a todos lados y reacciona, como si fuera un Puma enajenado, a cualquier fan que salta la valla de los estadios donde juega el Inter de Milan y quiere tocarlo, besarlo, bendecirse en él. Yassine Cheuko ha servido en los Marines y en las Navy Seals, y ha participado en conflictos en Irak y Afganistán. Sus músculos revelan que es un experto en boxeo y su flexibilidad, su entrejamiento en artes marciales mixtas.

LEE: “A Viscarra cuesta hacerle goles”, las cualidades que vio Alianza para fichar un portero extranjero después de 12 años Cheuko no lo sabe aún, pero se enterará. Tendrá que hacer maletas. Googlear sobre la U. La mañana del viernes, la promotora xxx lo hizo oficial: viene a Lima junto a Lionel Messi, que el próximo 29 de enero jugará contra el bicampeón peruano Universitario en el Monumental, un partido que es más que un amistoso: se trata del aterrizaje de un grupo de extraterrestres que alguna vez formaron el equipo más influyente del mundo en Barcelona. El Cosmos de estos tiempos. Sobre por qué eligieron a Universitario y lo que significa en estos momentos de refundación del club trata esta nota. Inter Miami visitaría a Universitario en el Estadio Monumental. (Imagen: Difusión) *** Los números, cómo las tomografías, también pueden explicar la salud de un ser vivo. Este gigante que es la U bicampeón, por ejemplo. Mientras Jean Ferrari, administrador del club crema ratificado hace unos días por el Ministro de Economía, tiene una última reunión con la promotora Sound Music Enterteiment -sobre las 3 pm de este viernes-, los hinchas de Universitario hacen cálculos, explican porcentajes, le dan volumen estadístico a lo que es, sencillamente , recuperado prestigio. Primero, los números 2024 del club estudiantil: ganó el 100% de sus partidos como local en el Monumental, marcando un hito en el fútbol peruano. Generó 126 millones de soles de ingresos solo este año, nunca antes visto en una tesorería futbolística local. Llevó más de 800 mil espectadores a sus partidos en casa, en otro record nacional. Estrenó Está es la U en salas de cine, a dónde llevó, hasta hoy, más de 60 mil hinchas, y ya se convirtió en el documental sobre fútbol más visto en la historia del Perú. Y tiene aprobado el plan de Viabilidad para empezar el pago de su inmensa deuda para este marzo, lo que servirá para seguir encaminandoa refundación de sus colores. “¿Te parece que eso no es atractivo para cualquier empresario en el mundo del fútbol?”, dice a DT Ferrari, a punto de firmar el documento que haga oficial el partido. Hace una semana, medio Twitter decía que Sunat lo removía de su cargo y lo echaba por la puerta trasera. Sus enemigos salivaban. Hoy, exactamente en 19 días, recibirá a Lionel Messi en su estadio y ha ofrecido su palco suite a disposición de la familia o allegados al astro, por si fuera necesario. El video con el que la ‘U’ promociona el amistoso con Inter Miami: Ⓤ𝗡 𝗗𝗨𝗘𝗟𝗢 𝗗𝗘 𝗚𝗜𝗚𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 💛🩷#LaGarraDelÚnicoGrande pic.twitter.com/O6otqzTMPC — Universitario (@Universitario) January 10, 2025 “Esto se llama credibilidad y nos ha costado mucho. La U está en los ojos de Sudamérica y eso es más importante que cualquier dinero que podamos ganar. Nos abre puertas. Generamos vínculos a otro nivel. La gente que trabaja en la U es de altísima capacidad y aquí queda demostrado. No solo han buscado al bicampeón del fútbol peruano, sino que también se acercaron a un club que ha recuperado confianza en sus hinchas y aliados, y que está en el lugar donde siempre debería estar”, dice Ferrari. Es fácil imaginarlo, el pecho hinchado, la sonrisa irónica, la satisfacción de quez otra vez, les ganó a todos. Y que, por supuesto, habrá que prepararse para la mala, que tocará inevitablemente. *** Hasta que llegue ese día, otro evento sobrenatural en la cancha de la U, habrá que juntar ahorros, y buscar el frac. Se venderán 60 mil boletos mínimo para ver a Messi o digo bien, para alentar al 28 veces campeón del Perú. Se agotarán en minutos. Sin duda.