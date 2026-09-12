Universitario ya está en Matute. El plantel crema llegó esta noche al estadio Alejandro Villanueva para enfrentar a Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un clásico que vuelve a paralizar al fútbol peruano. Pero hubo un detalle particular que no pasó desapercibido durante el arribo de la delegación: dentro del bus de la ‘U’ se pudo observar una bandera con la imagen de José Luis ‘Puma’ Carranza.

El histórico exvolante es uno de los grandes referentes de la historia de Universitario y su presencia, esta vez representada en una bandera, acompañó al plantel en su ingreso a territorio blanquiazul. Carranza defendió exclusivamente la camiseta crema durante su carrera profesional y conquistó ocho títulos nacionales: 1985, 1987, 1990, 1992, 1993, 1998, 1999 y 2000.

La imagen apareció en la previa de un clásico que vuelve a disputarse en Matute. Universitario llega al encuentro con 17 puntos y como escolta de Deportivo Garcilaso, mientras que Alianza Lima suma 13 unidades. El equipo dirigido por Héctor Cúper buscará aprovechar su buen momento para mantenerse cerca de la cima y, además, volver a imponerse ante su clásico rival.

El partido está programado para las 8:00 p.m. y será arbitrado por Micke Palomino, con Alejandro Villanueva como encargado del VAR. En la previa, además, la hinchada crema realizó un banderazo para despedir al equipo antes de su traslado a La Victoria. Ya en Matute, la bandera del ‘Puma’ Carranza fue uno de los detalles que acompañó la llegada de una ‘U’ que buscará escribir otra página en la historia del clásico.

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