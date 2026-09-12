Universitario llegó a Matute con una bandera del ‘Puma’ Carranza dentro del bus. (Foto: Captura)
Universitario llegó a Matute con una bandera del ‘Puma’ Carranza dentro del bus. (Foto: Captura)
Por Redacción EC

Universitario ya está en Matute. El plantel crema llegó esta noche al estadio Alejandro Villanueva para enfrentar a Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un clásico que vuelve a paralizar al fútbol peruano. Pero hubo un detalle particular que no pasó desapercibido durante el arribo de la delegación: dentro del bus de la ‘U’ se pudo observar una bandera con la imagen de José Luis ‘Puma’ Carranza.

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