Gianmarco es un hombre de sueños. En unas horas, cuando cumpla 54 años podrá pedir nuevos deseos frente a la torta y las velas. Algunos que tenía hasta hace un año en su lista personal se cumplieron semanas atrás. Primero, escuchar en vivo a Billy Joel en su concierto de despedida en el mismo Madison Square Garden de Nueva York. Y luego, subir por los escalones frontales del Museo de Arte de Filadelfia escuchando “Gonna Fly Now”, la canción emblemática de Rocky Balboa.

“Mi sueño es estar un día en (la tribuna) norte. Me encantaría hacer la previa y entrar” , confesó el tres veces ganador del Grammy Latino en el Podcast “Y uno feliz”. ¿Y si lo pide como deseo de sus 54 años? No solo cumpliría un anhelo suyo sino que reafirmaría esa relación tan cercana que ha cultivado con Universitario de Deportes desde que tenía 7 años.

La historia de cómo se volvió hincha crema se puede ver en videos de YouTube. Ya sea en algún podcast o en el concierto serenata que dio en la “Noche Eterna” en el Monumental para recibir el 7 de enero, centenario de la ‘U’. Sin embargo, hay una versión de la historia que le contó a El Comercio en el 2020.

Su padre, el también cantante Joe Danova (1943-1993) era hincha de Deportivo Municipal. Un día de 1977 llevó al pequeño Gian Marco al viejo Estadio Nacional a ver un partido contra la ‘U’. “Me acuerdo llegar caminando con mi viejo por la callecita por la que todos vienen desde la Arequipa, subir las escaleras y ver el campo verde, los ricos panchos, las bocinas. Entonces entro al estadio y le pido a mi viejo que me compre una caja de Lentejitas D’onofrio, me acuerdo. ¡Yo con eso quería hacer barra!”, contó en Somos.

Lo que narró después es parte de un guion que, en estos tiempos de la movida cultural de hinchas cremas, bien podría convertirse en un emotivo cortometraje.

“Mi viejo no era de ponerse el polo del equipo. Pero yo sí. Entonces estábamos en el estadio y veo en la tribuna de enfrente una tela gigante de extremo a extremo que decía “U-ni-ver-si-ta-rio-de-De-por-tes” . Oriente reventaba de gente. No sé si te acuerdas pero en esa época los equipos salían del túnel que había en la tribuna sur. Yo estaba viendo a la barra del Muni en sur y oriente, eran unas 15 personas, quizá más, literal... haciendo bulla con su campana de basurero clásica y con pica pica. Muy emotivo. Pero entonces salió la ‘U’... y esa vaina se puso blanca de papel, contómetros, y la bocina clásica taranrarán taranrarán... (se toma el rostro) Encima, alguien gritó para que cante toda la tribuna: “U-ni-ver-si-ta-rio-del-Pe-rú-ra-ra-ra”... Me quedé maravillado mirando eso... Me acuerdo de las medias negras de Universitario, los chimpunes Olimpia, creo que Ballesteros era el arquero (de Municipal)... ¡Qué es esto!, me decía. Esa tarde ganó la ‘U’ y cuando salíamos del estadio le dije a mi papá: toma tu camiseta, yo quiero ponerme esa de la ‘U’ (risas). Me la compró y nos fuimos. Así me hice hincha entonces”, dijo.

La canción del centenario

Repito, Gian Marco es un hombre que a esta edad solo está para cumplirse los sueños. En un tuit, una semana después de emocionar a más de 80 mil almas cremas cantando en la “Noche Eterna”, contó los últimos deseos personales que consiguió. “Aquella noche cumplí dos de mis sueños: tocar con mi banda en el Estadio Monumental y cantar la canción que le escribí al equipo de mis amores”, publicó.

Música y pasión Por siempre Universitario Recuerdo que, cuando chico, fui con mi viejo a la cancha, oriente cantaba en mancha cantos de aliento infinito. De pronto, vi la pelota y, acompañada de un grito, el primer gol quedó escrito como tinta en un tatuaje, junto a la garra y coraje del mejor de los equipos. Somos la historia de un pueblo, somos norte en cada estadio. Mi alegría es la que irradio cuando te veo jugar. Yo te quiero ver ganar por siempre, Universitario. La imagen de un gran caudillo, Lolo eterno está presente. Ser crema es ser diferente, el más campeón del Perú. Grita el pecho "¡y dale 'U'!", que se escuche entre la gente. Allá por el 24 nació el más grande, el gigante, con jugadas elegantes de pie, cabeza y de taco. Blanca fue la camiseta, merengues nos llamarían, luego el lienzo cambiaría, de tanta garra y coraje. De crema nos quedó el traje que hasta hoy así sería.

Basta leer la letra de “Por siempre Universitario” para entender el grado de hinchaje que tiene Gian Marco, quien cuenta que en el extranjero donde reside hace más de 20 años no solo lo reconocen por su carrera musical. “Me gritan: ‘Habla, crema’”, dijo en “Y Uno Feliz”.

Esta relación con Universitario tuvo su punto cumbre cuando el 27 de diciembre del 2019 cumplió su promesa y anunció que había terminado la letra de “Por siempre Universitario”. La canción se publicó a inicios del 2020 y para cerrar la emotiva historia fue la más coreada del concierto estelar que organizó el club para recibir los 100 años de fundación.

“Voy a hacer una canción que despierte nuestro sentido de peruanidad. Es un equipo de Lima, pero querido a nivel nacional. Pensé en una marinera, una mezcla con vals y de pronto salió esto. Te voy a decir algo: la canción la compuse en dos horas”, dijo hace cuatro años en Somos, donde reveló que conoció meses antes había conocido Campo Mar U, donde saludó a Héctor Chumpitaz, y le entregó al club los derechos sobre la canción que publicó.

Gian Marco estrenó este año su décimo séptimo álbum de estudio, "Aún me sigo encontrando". (Foto: archivo personal de Gian Marco)

“Ahora, mi sueño es estar en el camerino un día, yo se la quiero cantar en el vestuario a los jugadores y que salgan con unos huevotes así (sic)”, dijo por entonces. Este sueño, sumado a cantar junto a la Trinchera Norte, son sus próximos anhelos a cumplir. Repito: la torta de los 54 años estará esperando nuevos deseos. Hay que soplar con garra para que se cumplan pronto.

“Llevaré esta noche en mi alma eternamente. Y DALE U!! toda la vida! Hasta la reencarnación!”, cerró el cantante nacional en sus redes sociales.

